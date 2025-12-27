'সুইট 60' সলমনের ! জমকালো জন্মদিনে ফার্মহাউসে তারকাদের হাট
সলমন খানের 60তম জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন কারা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 10:02 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 ডিসেম্বর: সলমন খান, যাঁর কাছে বয়সটা সংখ্যামাত্র, তাঁর 60তম জন্মদিন 'সুইট'-তো হবেই ৷ মুম্বইয়ের পানভেলে সলমন খানের ফার্মহাউসে বসেছিল জন্মদিনের আসর ৷ যে আসরে ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিকবিদ থেকে খেলোয়াড়রাও ৷
বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে জন্মদিন পালন সলমন খানের
ভাইজানের 60তম জন্মদিন উদযাপন করতে পানভেলের ফার্মহাউসে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার তথা বাবা সেলিম খান এবং মা সালমাও । সলমনের বোন অর্পিতাও জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এছাড়াও ছোট্ট খুদে ও স্ত্রী সৌরাকে উপস্থিত ছিলেন আরবাজ খান ৷ সিপারা, আরহান, আলভিরা খান অগ্নিহোত্রীও ৷
ভাইজানের জন্মদিনে বিটাউনের তারকারাও উপস্থিত
অতিথি তালিকায় উপস্থিতিদের মধ্যে ছিলেন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত, সঙ্গীতা বিজলানি, অনুপ সোনি, জ্যাকি ভাগনানি, রাকুল প্রীত সিং, প্রজ্ঞা জয়সওয়াল, করিশ্মা কাপুর , জাহির ইকবাল, ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা। এছাড়াও, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা প্রফুল প্যাটেলও পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও উপস্থিত ছিলেন সলমনের জন্মদিনে। এমনকী, বিখ্যাত বলিউড গায়ক মিকা সিং ভাইজানের জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত হন বাইকে চড়ে ৷ সলমনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দেহরক্ষী শেরাও পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।
বাদ পড়লেন না পাপারাৎজিরাও
ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সলমন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁর ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ পাপারাজ্জিদের সঙ্গেও জন্মদিনের বিশেষ মুহূর্ত উদযাপন করেন অভিনেতা ৷ সলমনের লাল-সাদা জন্মদিনের কেক কাটার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
সলমনের স্টাইল স্টেটমেন্ট
ভাইজানকে জন্মদিনেও সাদামাটা পোশাকেই দেখা গিয়েছে ৷ অভিনেতাকে দেখা গিয়েছে একটি কালো টি-শার্ট ও নীল ডেনিম প্যান্টে ৷ গাল ক্লিন সেভ ৷ সুইট 60-তে এসেও হ্যান্ডসাম হাঙ্ক লাগছিল সলমনকে ৷
সলমনের আগামী সিনেমা
সলমনকে শেষ বড় পর্দায় দেখা গিয়েছে 'সিকান্দার' সিনেমায় ৷ এছাড়াও আরিয়ান খান পরিচালিত প্রথম ওয়েব শো 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড'-এ ক্যামিও করতে দেখা গিয়েছে ৷ ছোটপর্দায় অভিনেতাকে দেখা গিয়েছে রিয়েলিটি শো 'বিগ বস 19'-এর সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাতে ৷
অভিনেতার আপকামিং সিনেমার তালিকায় রয়েছে 'ব্যাটল অফ গালওয়ান'। বিপরীতে দেখা যাবে চিত্রাঙ্গদা সিংকে ৷ সিনেমার চিত্রনাট্য 2020 সালের ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যে গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ৷ পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া।