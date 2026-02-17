আইসিইউতে ভর্তি সেলিম খান, বাবাকে দেখতে হাসপাতালে সলমন
সেলিম খানের সঠিক কী হয়েছে তা পরিবারের তরফে থেকে এখনও জানানো হয়নি ৷ উদ্বিগ্ন চলচ্চিত্রমহল ৷
মুম্বই, 17 ফেব্রুয়ারি: লীলাবতী হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি প্রবীণ চিত্রনাট্যকার সেলিম খান । পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি হাসপাতালের বাইরে দেখা গিয়েছে ছেলে সলমন খানকে ।
খান পরিবারের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে সেলিম খানকে মুম্বইয়ের বান্দ্রার লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । তিনি আইসিইউতে আছেন । যদিও তাঁর হাসপাতালে ভর্তির পিছনের সঠিক কারণ এখনও পরিবারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি । তবে সলমন খানের বাবার হাসপাতালে ভর্তির খবর সামনে আসতেই উদ্বিগ্ন অনুরাগী থেকে চলচ্চিত্রমহল ৷
এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরপরই বলিউড সুপারস্টার সলমন খানকে হাসপাতালে আসতে দেখা যায় । কালো টি-শার্ট এবং ক্যাপ পরে ভাইজান কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হাসপাতালে প্রবেশ করেন এবং পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও তিনি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়েন । তবে হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষারত সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তিনি কোনও কথা বলেননি । সেলিম খানের মেয়ে আলভিরা খান অগ্নিহোত্রী বাবাকে দেখতে হাসপাতালে আসেন ৷ পাশাপাশি হাসপাতালে দেখা গিয়েছে আরেক মেয়ে অর্পিতা খানের স্বামী অভিনেতা আয়ুশ শর্মাকেও ৷
2025 সালের নভেম্বরে 90 বছর পূর্ণ করেন সেলিম খান ৷ হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে সম্মানিতদের মধ্যে তিনি অন্যতম । জাভেদ আখতারের সঙ্গে তাঁর জুটি বিখ্যাত ৷ তাঁরা চিত্রনাট্যকার জুটি সেলিম-জাভেদ হিসেবে পরিচিত । তাঁরা একসঙ্গে 1970-এর দশকের কিছু বড় ছবি লিখেছেন যা বলিউডের চেহারা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছিল ।
তাঁদের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে শোলে, দিওয়ার এবং জঞ্জির । এই ছবিগুলি কেবল বক্স অফিসে হিটই হয়নি, বরং ভারতীয় সংস্কৃতির অংশও হয়ে উঠেছে । সেলিম-জাভেদের গল্পগুলি বিখ্যাত 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান' ভাবমূর্তিটির জন্ম দেয়, যা পরবর্তীতে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় । সেলিম-জাভেদের লেখা শক্তিশালী চরিত্র এবং শক্তিশালী সংলাপগুলি আজও দর্শকদের কাছে স্মরণীয় এবং প্রিয় ।
বছরের পর বছর ধরে, সেলিম খান তাঁর কাজের জন্য অনেক পুরষ্কার পেয়েছেন । সেলিম-জাভেদ জুটির অংশ হিসেবে তিনি বেশ কয়েকটি ফিল্মফেয়ার পুরষ্কার জিতেছেন । 2014 সালে ভারত সরকার সেলিম খানকে পদ্মশ্রী প্রদানের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন । একজন কিংবদন্তি লেখক হওয়ার পাশাপাশি, সেলিম খান পরিবারের প্রধান হিসেবেও পরিচিত । তিনি অভিনেতা সলমন খান, সোহেল খান এবং আরবাজ খানের বাবা ।