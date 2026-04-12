Special: যতক্ষণ না নিজে তৈরি হতেন মাইকের সামনে যেতেন না- আশা ভোঁসলেকে নিয়ে স্মৃতি উজাড় অন্তরার

Special: যতক্ষণ না নিজে তৈরি হতেন মাইকের সামনে যেতেন না- আশা ভোঁসলেকে নিয়ে স্মৃতি উজাড় অন্তরার
আশা ভোঁসলের সঙ্গে গান রেকর্ডিং করা থেকে সামনে থেকে দেখে তাঁর কাছে থেকে শেখা । লেজেন্ডারি গায়িকাকে নিয়ে জানালেন সলীল চৌধুরীর কন্যা অন্তরা চৌধুরী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 10:54 PM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল:
প্রথমেই যেটা বলব, এন্ড অফ অ্যান ইরা ৷ একটা যুগ সত্যিই শেষ হয়ে গেল। এই পারফেকশন, এই ডেডিকেশন, এই গলা, এই ভার্সেটালিটি আর হবে না ৷ আমার বাবাও আশা'জিকে ভীষণ সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন এবং খুব মিষ্টিভাবে আশা বলে ডাকতেন আর আশা'জিও বাবাকে সলিল দা বলে ডাকতেন৷ মনে আছে, ছোটবেলায় আমার প্রথম রেকর্ডিং 1977-এ হিন্দি ছবি 'মিনু'র জন্য। আমি আশাজি'র সঙ্গে একটা দারুণ ডুয়েট গেয়েছিলাম, 'ধীরে ধীরে হলে সে'। ওটা একটা লোরি ছিল ৷ ওটা আমার মায়ের গাওয়া 'সিস্টার' ছবির 'বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু' গানের হিন্দি ভার্সনটা ছিল ৷
তখন আমার সাত বছর বয়স ৷ আমি সেদিন বুঝিনি কোন লেজেন্ডের সঙ্গে আমি কাজ করছি ৷ আরেকটা গান ওই ফিল্মেই ছিল আমার, মান্না (দে) কাকার সঙ্গে, 'তেরি গলিয়োঁ মে হাম আয়ে'। আরেকটা সোলো ছিল আমার 'কালি রে কালি রে'৷ সত্যিই, প্রথমত তো আমি এই পরিবারে জন্মেছি সেটাই আমার একটা বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার। এবং তারপর এই বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কাজ করেছি, সত্যিই আমার বিরাট সৌভাগ্য। আমার মনে আছে ওই রেকর্ডিং-এরও কিছু কিছু স্মৃতি মনে আছে। আমি আশা আন্টি বলতাম ছোটবেলায়। আশা আন্টি আমাকে উচ্চারণ সহ আরও নানাকিছু শুধরে দিতেন। অনেক গাইড করেছিলেন রেকর্ডিং-এর সময়৷ আর পাশে তো আমার মাও ছিল৷ ভীষণ ভালো এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল৷ তারপরে গানটা যখন খুব ভালো হয়েছিল তখন একটা গ্রুপ ফোটো তোলা হয়েছিল ৷ ওই দিনটা মনে থাকবে চিরকাল।
এরপর যখন আমার 17-18 বছর বয়স তখন আশা'জি একদিন আমাদের বম্বের বাড়িতে চলে আসেন ৷ তখন আমরা ডিএন নগরে থাকতাম ৷ জুহুছায়া বলে একটা বাড়িতে ৷ হঠাত একদিন এসে বলেন, "সলিল দা এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই চলে এলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।" বাবা আমার মাকে বলল, "দেখো তো বাড়িতে কী খাবার আছে৷" আশা'জিকে বাবা বললেন, "বাড়িতে যা আছে তুমি খাবে?" উনি রাজি হলেন ৷ উনি ভালো বাংলা বুঝতেন এবং বলতেনও। মা যা বানিয়েছিল সেটাই উনি খুব তৃপ্তি করে খেলেন ৷
তারপর বাবা আমাকে একটা গান গাইতে বললেন আশা'জিকে শোনাতে ৷ আর আমার খুব প্রিয় একটা গান ছিল 'জীবন গান গাহে কে যে'। হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুর আর বাবার কথায় সেই গান ৷ আমি গেয়ে শোনালাম ৷ আমি আবার খুব কাজটাজ দিয়ে অনেক ডেকরেশন দিয়ে গাইলাম ৷ উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন আমার গান ৷ শুনে বললেন, "খুব ভালো হয়েছে অন্তরা। তবে, এত কাজ দিও না। যেখানে যেখানে দরকার শুধু সেখানে দাও।" বলার পর নিজে গেয়েও দেখালেন আমায় ৷ কোথায় খাঁজ দিলে ফুটে উঠবে বুঝিয়ে দিলেন ৷ উদাহরণ দিলেন, "কোনও খাবারে যখন বেশি মশলা পড়ে তখন খাবারটার স্বাদ ভাল হয় না। ঠিক তেমনি গানের ক্ষেত্রেও ৷ কাজ এমনভাবে দিতে হবে যাতে গানের মানেটা ফুটে ওঠে এবং গানটা শ্রোতাদের শুনতে আরও ভালো লাগে।" ওই টিপটা আমি আমার নিজের গানে ব্যবহার করেছি ৷
বাবার সঙ্গে আশা'জির একটা গান আছে, 'বাগ মে কলি খিলি' যেটার বাংলাটা হল আমার মায়ের গাওয়া 'যারে যা আমার আশার কূল ভেসে যা', ওটারই হিন্দি ভার্সন 'চান্দ অওর সুরজ' ছবিতে আশা'জিকে দিয়ে বাবা রক অ্যান্ড রোল স্টাইলে গাওয়ালেন ৷ দারুণ গেয়েছিলেন আশা'জি ৷ ওটারই মালয়ালম ভার্সনও বাবা গাওয়ান ইয়াসুদাস জি'কে দিয়ে গাওয়ান। বাবা এরকম অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন ৷ আশাজি'র গলা দিয়েও এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। আশা'জিকে দিয়ে 'স্বর্ণতৃষা' ছবিতে একটা ক্যাবারে সং ছিল, 'জানি না জানি না এ কী যে হল'। কী দারুণ গেয়েছিলেন আশা জি! ভাবা যায় না।
এরপরে আবার আমাদের দেখা 1993-এ। একটা বাংলা ছবিতে বাবার দুটো গান উনি গেয়েছিলেন ৷ ওই ছবির নাম ছিল 'এই সময়'। কিন্তু ছবিটা রিলিজ হয়নি ৷ ওখানে দুটো খুব সুন্দর গান ছিল ৷ ওই ছবিতে আমারও একটা গান ছিল ৷ এত সুন্দর করে গান তুলতেন, দেখার মতো। মাইকের সামনে গিয়ে ওয়ান টেক 'ওকে' হত ৷ যতক্ষণ না নিজে তৈরি হতেন মাইকের সামনে যেতেন না। মাইকের সামনে গিয়ে এক টেকেই 'ওকে' হয়ে যেত ৷ তারপরে গল্প করতেন। মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। শাড়ির দোকান কোথায় ভালো আছে এসব নিয়েও গল্প হত মায়ের সঙ্গে। কোথায় ভালো জুয়েলারি পাওয়া যায় তার খোঁজও নিতেন মায়ের কাছ থেকে ৷
ভীষণ সিম্পল, ভালো মানুষ ছিলেন। বাবার লাস্ট হিন্দি ফিল্ম 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ওটাতে আশা'জির একটা সোলো গান ছিল ৷ আমার মায়ের গাওয়া 'গুরু গুরু মেঘের মন্দ্রবাহারে' গানের হিন্দি ভার্সন ৷ ওই রেকর্ডিং-এ আমাকে বাংলাটা গাইতে বলেন বাবা, আশা জি শুনে তুলে নেবেন বলে ৷ হঠাতই স্টুডিয়োতে পঞ্চম কাকা চলে এলেন ৷ কী সুন্দর মেমোরি ওনার! বাবাকে বললেন, "সলিল দা এটা আপনার বাংলা গানের মেলোডি না?" বাবা বলল, "হ্যাঁ। সবিতার গাওয়া গুরু গুরু মেঘের মন্দ্রবাহারে।" ওইদিন স্টুডিয়োতে গুলজার'জিও ছিলেন ৷ একটা গানের লিরিক্স লিখেছিলেন গুলজারজি ৷ গানের নাম ছিল 'সন্ন্যাসী তলাশ জিসকি হে'। অনেক গল্প হল সবার ৷ এইগুলো মনে পড়ছে আজ খুব ৷ মডার্ন সং, সেমি ক্লাসিকাল, গজল কোথাও শেষ নেই পারদর্শিতার ৷ সব ধরনের গান গেয়ে সবার মন জিতে নিয়েছেন উনি৷ এরকম আর্টিস্ট আর হবে না আমার মতে ৷ আশা'জি এবং লতা'জি দুজনের ব্যাপারটা এমন যে এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ ৷ এই জেনারেশনের এঁদের গান শোনা উচিত, শুনে শেখা উচিত।...