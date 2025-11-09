বাবার নামে মেট্রো স্টেশনও নেই, একটা হলেও তো তাঁর ছবি দেখানো হচ্ছে: অন্তরা
সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্র সদনে দেখানো হল তাঁর লেখা এবং সুরে তৈরি হিন্দি ছবি 'দো বিঘা জমিন'-এর রেস্টোর্ড ভার্সন ।
Published : November 9, 2025 at 3:31 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ এ বছর । তাই 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শনিবার দুপুর দেড়টায় রবীন্দ্র সদনে দেখানো হল তাঁর লেখা এবং সুরে তৈরি হিন্দি ছবি 'দো বিঘা জমিন'-এর রেস্টোর্ড ভার্সন । তবে, সলিল চৌধুরীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটিই মাত্র ছবি দেখানো হল এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে ।
এই প্রসঙ্গ তুললে সলিল-কন্যা অন্তরা চৌধুরী ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "তবু একটা ছবি হলেও তো দেখানো হচ্ছে । এটাও তো অনেক সময় হয়নি । আজ পর্যন্ত একটা মেট্রো স্টেশনও গড়ে উঠল না বাবার নামে । 'দো বিঘা জমিন' দেখানোয় আমি গর্বিত । এমন একটা গল্প যেটা পুরো পৃথিবীকে একটা নতুন দিক দেখিয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "বাবার এই যে সেন্টেনারি এটা একটা স্টার্ট শুধু । সবে শুরু করলাম । এবার একে একে বাবার অনেক কাজ দেখবে মানুষ ৷ এই মেলোডি আর হবে না । বাবাকে নিয়ে অনেক কাজ আছে, যেগুলো করতে হবে । অলরেডি একশোটা নোটেশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । এটা ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যাবে । যাতে সবাই ঠিক নোটেশনে গাইতে পারে বাবার গান । অনেকদিন ধরেই ভাবছি, এখানে একটা আর্কাইভ করা দরকার । শিকাগো ইউনিভার্সিটির সঙ্গে জোট বেঁধে আমরা ডিজিটাল আর্কাইভ করেছি । এবার ফিজিকাল করতে হবে । আমাদের দেশে একটাই ভয়, চুরি না-হয়ে যায় । বাবার 'না যেও না রজনী এখনও বাকি' বানানোর সেই হারমোনিয়ামটা যদি চুরি যায় কী হবে বলুন তো ? আমাদের সকলেরই তো কষ্ট হবে ।"
অন্তরা আরও বলেন, "আমরা আজ সবাই মিলে আলোচনা করছিলাম বাবার ধারাটা আসলে কী ? শুধু 'সলিল সঙ্গীত' না ৷ তিনি একজন সুরকার, একজন লেখক, একজন কবি, একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার, একজন ফিল্ম মেকার এবং একজন মিউজিক কম্পোজার । কী ছিল বাবার ধারাটা, সেটা বুঝতে সবার সময় লাগবে ৷ একটা গানকে বাবা তিন-চার রকমভাবে ভাঙা-গড়া করতেন । একটা গান এক এক ভাষায় ভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্টে করেছেন । বাবার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কী অদ্ভুত । আপনারা 'আনন্দ' ছবির শেষ দৃশ্যটা দেখলে বুঝবেন । ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে সাইলেন্স ব্যাপারটা খুব দরকার । সেটা বাবা রেখেছিলেন । কেঁদে ফেলেছিলেন আনন্দ-এর শেষ সিনের ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর বানিয়ে । কম্পোজারদের বোঝা দরকার সাইলেন্স কতটা জরুরি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে । আজকাল বাংলা সিরিয়ালে দেখি, প্রথম থেকে শেষ সিনে শুধু মিউজিক চলছে । কোনও ব্রেক নেই । নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না ।"
অন্তরা আরও বলেন, "'দো বিঘা জমিন' কোনওদিন পুরনো হবে না । বাবাকে মানুষ চিনুক আরও । এই মানুষটাকে তো এখনও চেনা যায়নি পুরোপুরিভাবে । যাঁরা চিনেছেন তাঁরা ভুলে গেলেও ক্ষতি । সলিল চৌধুরীকে ভুলে গেলে ক্ষতিটা আমাদের । আমি বাচ্চাদের গান শেখাই বলে অনেকে আমাকে বলে কেন বড়দের গান শেখাই না ? আরে বাচ্চারা বাচ্চাদের গান করবে না তো কি প্রেমের গান করবে ?"