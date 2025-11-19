ETV Bharat / entertainment

কলামন্দিরে সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উদযাপন

'সাত রঙ কে স্বপ্নে... স্বপ্ন রঙিন সলিল সঙ্গীত' শিরোনামের একটি গ্র্যান্ড ট্রিবিউট কনসার্টের আয়োজন করে কলকাতার কলামন্দিরে।

সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উদযাপন (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 5:31 PM IST

কলকাতা, 19 নভেম্বর: আজ সুরের জাদুকর সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ। 19 নভেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর অঞ্চলের গাজিপুরে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্ম। বাবা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী ৷ আসামের লতাবাড়ি চা বাগানে ডাক্তারি করতেন। বাবার কাছেই সলিল চৌধুরীর সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি। জেঠতুতো দাদা নিখিল চৌধুরীর কাছেও সংগীতের তালিম নেন তিনি।

শৈশবের বেশিরভাগ সময় কেটেছে আসামের চা বাগানে। আট ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সুভাষগ্রামে, (পুরাতন নাম কোদালিয়া) মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন। হারিনাভি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং উচ্চ মাধ্যমিক (আইএসসি) পাশ করেন। এরপর কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

কিংবদন্তি সুরকার, কবি এবং গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, আনন্দপুর সলিল চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী সোসাইটি (ASCBCS) গর্বের সঙ্গে 'সাত রঙ কে স্বপ্নে... স্বপ্ন রঙিন সলিল সঙ্গীত' শিরোনামের একটি গ্র্যান্ড ট্রিবিউট কনসার্টের আয়োজন করে কলকাতার কলামন্দিরে। আনন্দপুর সলিল চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী সোসাইটি 2024 সালে প্রতিষ্ঠিত, আনন্দপুর সলিল চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী সোসাইটি (ASCBCS) সলিল চৌধুরীর শতবার্ষিকী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - একজন সত্যিকারের স্বপ্নদ্রষ্টা যাঁর সঙ্গীত, কবিতা এবং সংস্কৃতিতে বিশাল এবং বহুমুখী অবদান প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

অ্যালবামের ছবি (Special Arrangement)

অন্তরা চৌধুরী বলেন, "এই উদযাপনকে একটি অসাধারণ সাফল্যে পরিণত করতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সলিল সঙ্গীতের জাদু এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা সকলকে আন্তরিক ভাবে পাশে চাইছি। বাবার এই যে সেন্টেনারি এটা একটা শুরু শুধু। এবার একে একে বাবার অনেক কাজ দেখবে মানুষ ৷ এই মেলোডি আর হবে না । বাবাকে নিয়ে অনেক কাজ আছে, যেগুলো করতে হবে । অলরেডি একশোটা নোটেশনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । এটা ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যাবে । যাতে সবাই ঠিক নোটেশনে গাইতে পারে বাবার গান । অনেকদিন ধরেই ভাবছি, এখানে একটা আর্কাইভ করা দরকার । শিকাগো ইউনিভার্সিটির সঙ্গে জোট বেঁধে আমরা ডিজিটাল আর্কাইভ করেছি । এবার ফিজিকাল করতে হবে। "

সলিল সঙ্গীতের অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং প্রচারের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক এবং সামাজিক উদ্যোগের জন্য এই সোসাইটি নিবেদিতপ্রাণ। এই সোসাইটির সভাপতি - গৌতম ঘোষ, সহ-সভাপতি - কল্যাণ সেন বরাট, সাধারণ সম্পাদক - শ্রীকান্ত আচার্য, যুগ্ম সম্পাদক - অন্তরা চৌধুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য - হৈমন্তী শুক্লা, ইন্দ্রাণী সেন, সৈকত মিত্র, মনোময় ভট্টাচার্য এবং বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায়। শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি কনসার্টে মুম্বই এবং বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরকারদের অনেকেই হাজির ।

অ্যালবামের ছবি (Special Arrangement)

কবিতা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রামণিয়াম (মুম্বাই), সুনীল কৌশিক (মুম্বাই), শান্তনু মৈত্র (মুম্বাই), মমতা শঙ্কর সহ মমতা শঙ্কর ডান্স কোম্পানি, হৈমন্তী শুক্লা, ঊষা উত্থুপ, শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, শুভমিতা ববন্দ্যোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, লোপামুদ্রা মিত্র, জয়তী চক্রবর্তী, ইমন চক্রবর্তী, সৈকত মিত্র, স্বপন বসু, সুরধ্বনির ছাত্র -ছাত্রীদের সঙ্গে অন্তরা চৌধুরী, দীপান্বিতা চৌধুরী, গৌরব সরকার, কল্যাণ সেন বরাট (ক্যালকাটা কয়্যার ) এবং অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন দেবাশিস বসু ও পরিতোষ সিনহা। কনসার্টটিতে কিংবদন্তি বেহালা বাদক এবং সুরকার ড. এল. সুব্রামানিয়ামের উপস্থিতি অন্যতম প্রাপ্তি।

19 নভেম্বর 2025-এর বিশেষ প্রকাশনা 'সলিল চৌধুরী মেমোরিয়াল কালেকশন' ও এদিন প্রকাশিত হয়। সলিল চৌধুরীর হাতের লেখা দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি স্বাক্ষর সম্বলিত কলম এবং বিশেষ কালির বোতল, সুলেখা ইঙ্ক-এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। এএসসিবিসিএস দ্বারা কিংবদন্তির জীবনের বিভিন্ন পর্যায় চিত্রিত একটি শতবর্ষী ক্যালেন্ডারও উন্মোচন করা হয়। সলিল চৌধুরী স্মরণে স্বর্ণমুদ্রা উন্মোচিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অন্তরা চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্য, কল্যাণ সেন বরাট , রূপক সাহা-সহ আরও অনেকে।

