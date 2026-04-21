'জীবনের একমাত্র ভালোবাসা'কে হারালেন 'সাইয়ারা' অভিনেত্রী অনীত

'জীবনের একমাত্র ভালোবাসা'কে হারালেন 'সাইয়ারা' অভিনেত্রী অনীত
অভিনেত্রী অনীত পাড্ডা সোশাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন বার্তা শেয়ার করেন ৷ জানান, তাঁর জীবনের প্রথম ভালোবাসাকে তিনি হারিয়েছেন ৷ প্রিয় মানুষের শোকে বেদনাকাতর অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 10:27 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 এপ্রিল: 'সাইয়ারা' সিনেমায় অভিনেত্রী অনীত পাড্ডা (Aneet Padda) একজন আলঝেইমার রোগীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ সেই চরিত্র তিনি বেছে নিয়েছিলেন কারণ তাঁর কাছের মানুষ ছিলেন এই রোগে আক্রান্ত ৷ আজ তাঁর সেই প্রাণের প্রিয় মানুষ, তাঁর দাদু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী জানান, তাঁর দাদু পরলোকগমন করেছেন। অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে এক আবেগঘন বার্তা শেয়ার করে দাদুর প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা স্মরণ করেন ৷ নিজের জীবনের 'একমাত্র ভালোবাসা'কে হারানোর বেদনায় তাঁর মন ভেঙে যাওয়ার কষ্ট শেয়ার করেন সমাজ মাধ্যমের পাতায় ৷
অনীত ইনস্টাগ্রামে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে তাঁকে তার দাদুর হাত ধরে থাকতে দেখা যায়। ছবিটির পাশাপাশি তিনি একটি আবেগঘন বার্তা লেখেন, যাতে তিনি দাদুর স্মৃতিচারণ করেন ৷ তাঁর প্রতি নিজের ভালোবাসা, তাঁকে হারানোর বেদনা প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, "আমার জীবনের একমাত্র ভালোবাসা... তুমি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলে, কিন্তু 'মাখন'-কে তুমি ভুলে যাওনি। স্মৃতি যখন তোমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল, তখনও তুমি ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে ছিলে ৷"
অনীত আরও লেখেন, "আমি কিন্তু দুটোকেই আঁকড়ে ধরে রাখব। আমাদের একসঙ্গে কাটানো সেই সব বছরের স্মৃতি আমি বয়ে বেড়াব। আমি একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠব। তোমার বলা মজাদার কথা আমি মনে রাখব ৷ যখনই সুযোগ পাব, সেগুলো অন্যদের শোনাব। তোমার করুণাভাব আর তোমার ভেতরের সেই আলো আমি প্রতিটি অন্ধকার ঘরে ছড়িয়ে দেব। তোমার বলা গল্পগুলো আমি মনে রাখব এবং সারা পৃথিবীর কাছে সেগুলো তুলে ধরব। তোমার ভালোবাসা আমি হৃদয়ে ধারণ করব ৷ কারণ তুমিই আমাকে শিখিয়েছ ভালোবাসার সবচেয়ে পবিত্র ও নিঃশর্ত রূপ। আমি তোমাকেই বয়ে বেড়াব।"
অনিত তাঁর লেখাটি শেষ করে এই বলে যে, "আজ আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি আমি দেখতে পেলাম, আর তখনই আমি বুঝতে পারলাম, তুমি কোথায় গিয়েছ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, দাদু। আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। চিরকাল-সময়ের সীমানা পেরিয়েও।"
উল্লেখ্য, 'সাইয়ারা' (Saiyaara) সিনেমায় আলঝেইমার রোগীর চরিত্রে অভিনয় করা অনীত একবার জানিয়েছিলেন যে, তাঁর দাদুও এই রোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। গত বছর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমার দাদু আলঝেইমার রোগে আক্রান্ত ৷ আর ঠিক এই কারণেই ছবিটি আমার কাছে আরও বেশি আবেগঘন হয়ে উঠেছিল। তিনি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন, যেখানে তিনি অধিকাংশ বিষয়ই আর মনে রাখতে পারেন না। তবে আমি এই ছবিটির ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিলাম, কারণ এর মূল বার্তাটি হলো—'দিমাগ ভুল যাতা হ্যায়, পর দিল কভি নহি ভুলতা (মস্তিষ্ক ভুলে গেলেও, হৃদয় কখনোই ভোলে না) ৷ আর আমার দাদুর ক্ষেত্রে এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি আমার নাম মনে রাখতে পারেন না ৷ আসলে অধিকাংশ বিষয়ই তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে গেছে ৷ তবে তিনি আমাকে 'হীরাপুত' কিংবা 'মাখন' বলে ডাকেন।"
আজ অনীতের সেই প্রিয় মানুষটা আকাশে কোনও এক নক্ষত্র হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন অভিনেত্রী অনীত পাড্ডা ৷