'অসম্মান বা বিশৃঙ্খলা সহ্য করতেন না'- আশাজির থেকে কী শিখেছেন সায়রা বানু-রাজা মুরাদ-ঊষা উত্থুপরা ?

'অসম্মান বা বিশৃঙ্খলা সহ্য করতেন না'- আশাজির থেকে কী শিখেছেন সায়রা বানু-রাজা মুরাদ-ঊষা উত্থুপরা ?
কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে বলিউডের একাধিক অভিনেতা ও সঙ্গীতশিল্পীরা আবেগঘন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 7:38 PM IST
মুম্বই, 12 এপ্রিল: কিংবদন্তি প্লে-ব্যাক গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে বিনোদন জগতে নেমেছে ছায়া । প্রবীণ শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁকে 'এক প্রজন্মের বিরল কণ্ঠস্বর' হিসেবে স্মরণ করছেন। শনিবার বুকে সংক্রমণ হওয়ার কারণে 92 বছর বয়সী গায়িকাক ভর্তি করা হয় ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে । সেখানেই চিকিৎসকরা জানান, প্রবাদপ্রতিম গায়িকার একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
তাঁর ছেলে আনন্দ ভোঁসলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ লোয়ার পারেলের তাঁর বাসভবনে গিয়ে প্রয়াত শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন । অন্যদিকে, সোমবার শিবাজি পার্কে বিকেল 4টের সময় শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনোদন জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে তারকাদের কাছ থেকে শোকবার্তা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি আসতে শুরু করে । বিশেষ করে, সেই সকল শিল্পীদের মন ভেঙে গিয়েছে, যাঁরা খুব কাছ থেকে আশাজিকে দেখেছেন, তাঁর জার্নির সাক্ষী ছিলেন ।
ইটিভি ভারতের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রবীণ অভিনেত্রী সায়রা বানু গায়িকার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন । পাশাপাশি, আশাজির অসাধারণ গায়কির প্রশংসা করেন । তিনি বলেন, "আমাদের পরিবারের সঙ্গে আশা ভোঁসলে এবং লতাজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পুরনো দিনে, অর্কেস্ট্রার বাদ্যযন্ত্রের সুরের তালে তালে গান গাওয়ার সময় মাইক্রোফোনের সাহায্যে সরাসরি (লাইভ) রেকর্ডিং করা হত। রেকর্ডিং চলাকালীন, আশাজি সব সময় আমাকে ভেতরে ডেকে নিতেন এবং ইশারার মাধ্যমে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন যে গানটি কীভাবে গাইতে হবে। আমি কৃতজ্ঞ যে, অসুস্থ হওয়ার আগেই আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর কণ্ঠের ব্যাপ্তি ছিল বিস্ময়কর। আশা ভোঁসলে সব সময় স্নেহ ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন আমার প্রতি । এমন মানুষ সত্যিই বিরল। আমি তাঁকে চিরকাল মনে রাখব।"
প্লেব্যাক সিঙ্গার ঊষা উত্থুপ ইটিভি ভারতের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন । তিনি বলেন, "আশা ভোঁসলেজি, আপনার আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম নিক। এখন পঞ্চমজি এবং আপনি আবারও একসঙ্গে থাকতে পারবেন। 92 বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তিনি যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তা অতুলনীয়। তিনি একজন সাহসী, বলিষ্ঠ এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গায়িকা হিসেবে পরিচিত । তাঁর গানগুলো চিরকাল আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে।"
অন্যদিকে প্রবীণ অভিনেতা রাজা মুরাদ আশাজির অতুলনীয় কণ্ঠস্বর ও তাঁর জীবনের নিয়ম শৃঙ্খলার কথা বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আশা ভোঁসলের মতো কণ্ঠস্বর আমি আর কখনও শুনিনি। ছোটবেলা থেকেই আমি তাঁর গান শুনে আসছি। ওপি. নায়ার এবং পঞ্চম দার সঙ্গে তাঁর গাওয়া গানগুলো অবিস্মরণীয়। তাঁর কণ্ঠস্বরের সেই সাবলীলতা, চপলতা এবং নরম মাধুর্যের সমকক্ষ আর কেউ হতে পারেনি। পঞ্চম দার মৃত্যুর পর আশা জি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন। তবে, তিনি সেই শোক কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং নিজের জীবনে অনেক কিছু করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। তিনি কখনই কোনও অসম্মান বা বিশৃঙ্খলা সহ্য করতেন না। তিনি আমাদের মাঝে রেখে গেছেন অগণিত স্মৃতি এবং এক অমূল্য উত্তরাধিকার।"
অভিনেতা অশোক সারাফ আশাজির প্রয়াণকে এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আশা ভোঁসলের প্রয়াণ এক বিশাল ক্ষতি। তাঁর সুমধুর ও অনন্য কণ্ঠস্বর কখনোই কেউ ভুলতে পারবে না । ছোটবেলা থেকেই আমি তাঁর গান শুনে আসছি । তিনি সর্বদা আমাকে তাঁর ভালোবাসা দিয়ে ধন্য করেছেন।" অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মহেশ কোঠারেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "আমার সিনেমা 'জীবলগা'-তে আশা তাই গান গেয়েছিলেন। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতি এবং তাঁর সঙ্গীত চিরকাল আমাদের সঙ্গে থেকে যাবে। আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।"
সঙ্গীত শিল্পী কৈলাশ খের আশা ভোঁসলেজিকে 'দেশের অমূল্য সম্পদ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আশা ভোঁসলে ছিলেন এই দেশের এক অমূল্য সম্পদ। লতাজি এবং আশাজির মতো মহান ব্যক্তিত্বরা বিরল। যদিও তিনি শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই, তবুও তাঁর সত্তা এবং তাঁর কণ্ঠস্বর চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাঁর সঙ্গীত, তাঁর রসবোধ এবং তাঁর নিয়মানুবর্তিতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।"
পরিচালক নির্মাতা মধুর ভান্ডারকর আশাজির সঙ্গে কাজ করার স্মৃতিচারণ করেন । তাঁর কথায়, "আমরা আশা ভোঁসলের গান শুনেই বড় হয়েছি। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য ছিল এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমার সিনেমা 'সত্তা' এবং 'কর্পোরেট'-এ তিনি গান গেয়েছেন। তাঁর জাদুকরী কণ্ঠস্বর দশকের পর দশক ধরে সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয় জয় করে এসেছে। আজও তাঁর গান সব জায়গায় শোনা যায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন কর্মচঞ্চল। তাঁর কর্মশক্তি ছিল অবিশ্বাস্য।"
আশা ভোঁসলে, ভারতীয় সঙ্গীত জগতে অন্যতম সমাদৃত এক কণ্ঠস্বর। 1933 সালে জন্মগ্রহণকারী এই শিল্পী খুব অল্প বয়সেই তাঁর সঙ্গীত-যাত্রা শুরু করেন । 1950-এর দশকে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। আট দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বহু ভাষায় হাজার হাজার গান রেকর্ড করেছেন । সঙ্গীতজগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' ও 'পদ্মবিভূষণ'-এর মতো বেশ কিছু মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া সংগীতের ইতিহাসে সর্বাধিক সংখ্যক গান রেকর্ডকারী শিল্পী হিসেবে 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-ও তাঁকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। তাঁর প্রয়াণে সঙ্গীত জগতে একটা যুগের অবসান হয়ে গেল ।