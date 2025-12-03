ETV Bharat / entertainment

Serial Set visit- উড়ন্ত সিঁদুর থেকে রোম্যান্টিক সিন- মেকআপ রুম আড্ডায় নন্দিনী-সাইনারা

মেকআপ রুমে আড্ডায় ধারাবাহিক 'কনে দেখা আলো'র তিন তারকা ৷

saina-chatterjee-beas-dhar-and-papiya-sen-talk-on-kone-dekha-alo-serial-journey
'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকের সেট থেকে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 10:13 AM IST

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: 'কনে দেখা আলো'তে চলছে বিশেষ পর্ব। 1 থেকে 5 ডিসেম্বর পর্যন্ত দর্শক উপভোগ করতে পারবেন টানটান উত্তেজনা ৷ বউ বদলে নাজেহাল অবস্থা হয় সুদেব আর অনুভবের। সুদেবের (মৈনাক ঢোল) বিয়ে করা বউ চলে যায় অনুভবের (সোমরাজ মাইতি) বাড়িতে। আর অনুভবের বউ চলে যায় সুদেবের বাড়িতে। বাকি গল্প সকলের জানা।

তবে, এবার যার যার বউ তার তার ঘরে যাওয়ার পালা। অত সহজেই কি তা হয়ে যায়? অনুভব আর বনলতার রেজেস্ট্রি ম্যারেজে হাজির লাজবন্তী (সাইনা চট্টোপাধ্যায়)। সে সাক্ষী হিসেবে সই না করলে নাকি বিয়েটাই হবে না বলে জানায় বনলতা (নন্দিনী দত্ত)। ওদিকে অনুভব বনলতাকে সিঁদুর পরাতে গেলে সেই সিঁদুর উড়ে সোজা চলে যায় লাজবন্তীর গালে।

এই উড়ে আসা সিঁদূর প্রসঙ্গে নন্দিনী অর্থাৎ বনলতা বলেন, "রিয়েল লাইফে এরকম হলে তো পুরো কেস খেয়ে যাবো।" সাইনা চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ ধারাবাহিকের লাজবন্তীকে ইতিমধ্যেই প্রেমের দৃশ্যে দেখা গিয়েছে অনুভবের সঙ্গে। সেই প্রসঙ্গ তুললে লাজবন্তী বলেন, " আমার মা সিনটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। বলছে এটা তুই? বন্ধুরা কেউ দেখেনি অবশ্য। তবে, সেরকম বড় কোনও রোম্যান্টিক সিনে আমাকে দেখা যায়নি এখনও। বেবি রোম্যান্স বলা যায় এটাকে। খুব ইউনিক একটা গল্পে আমরা কাজ করছি। আমার কাছাকাছি বয়সের একমাত্র আছে বিয়াস। ওর সঙ্গে আমি অনেক কথা শেয়ার করি। পাপিয়া-দি সহ বাকিরাও খুব স্নেহ করেন আমাকে।"

প্রায় 11 বছর পর বাংলা সিরিয়ালে ফিরেছেন পাপিয়া সেন। বললেন, "অনেকদিন পরে ফিরেও আমি আলাদা কিছু দেখছি না। আন্তরিকতা একই আছে। আমি খুব লাকি যে এরকম একটা ইউনিটের সঙ্গে কাজ করতে পারছি। সবাই অনেক ছোট আমার থেকে। এখানে এলে মনে হয় না বাড়ির বাইরে আছি। এদেরকেই আমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি মনে হয়।"
এদিন এই ধারাবাহিকের অভিনেতাদের অন্য সব গুণের কথাও উঠে আসে। জানা যায়, গল্পের অণু অর্থাৎ বিয়াস ধর খুব ভালো কুরুশের কাজ জানেন। বিয়াস বলেন, "আমার মা ডিজাইনার। তাই মায়ের কাছ থেকে প্রথম হাতেখড়ি আমার। বাকিটা ইউটিউবে শিখেছি।" সোম থেকে শুক্র রাত সাড়ে 9টায় দেখুন এই ধারাবাহিক।

