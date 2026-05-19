কলকাতায় সইফ আলি খান, কেন ?

'টাইগার পতৌদি মেমোরিয়াল লেকচার 2026' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন বলি তারকা সইফ আলি খান ৷

কলকাতায় সইফ আলি খান (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 8:01 PM IST

কলকাতা, 19 মে: কলকাতায় পা রাখলেন বলিউড তারকা সইফ আলি খান । না, আজ কোনও শুটিং বা কোনও ছবির প্রচারে কলকাতায় আসেননি তিনি । এসেছেন একেবারে এক অন্য ভূমিকা পালন করতে ।

কলকাতার সাংস্কৃতিক আবহে আজ যোগ হতে চলেছে এক বিশেষ অধ্যায় । নবাব পরিবারের ঐতিহ্য, ক্রিকেটের ইতিহাস এবং তারকাখচিত উপস্থিতির মেলবন্ধনে শহরে আয়োজিত হতে চলেছে মর্যাদাপূর্ণ 'টাইগার পতৌদি মেমোরিয়াল লেকচার 2026' (Tiger Pataudi Memorial Lecture 2026)। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান ।

প্রয়াত ক্রিকেট কিংবদন্তি মনসুর আলি খান পতৌদির সুযোগ্য পুত্র সইফ । পতৌদি সাহেবের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন তিনি ৷ এই অনুষ্ঠান শুধু ক্রীড়াজগতের নয়, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে বলে আশাবাদী আয়োজকেরা ।

এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কিংবদন্তি অলরাউন্ডার ইয়ান বোথামের (Ian Botham) উপস্থিতি । ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে তাঁর নাম আজও সমান আবেগের । আজকের এই সন্ধ্যাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরের অভিজাত মহলে তৈরি হয়েছে উৎসাহ । ক্রিকেট, স্মৃতি, রাজকীয় ঐতিহ্য এবং সমকালীন আলোচনার মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান ।

সইফ আলি খানের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে । কারণ, তিনি শুধু একজন জনপ্রিয় অভিনেতাই নন, একই সঙ্গে টাইগার পতৌদির পুত্র হিসেবেও এই আয়োজনের সঙ্গে তাঁর আবেগের যোগ গভীর । ফলে আজকের সন্ধ্যা নিঃসন্দেহে কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকতে চলেছে ।

