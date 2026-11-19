গ্যাংস্টারের টার্গেটে সইফ আলি খান ! অভিযোগের তীর বাবা সিদ্দিকি হত্যাকাণ্ডের মোস্ট ওয়ান্টেডের দিকে
Saif Ali Khan receives threat: তুষার কাপুর এবং আয়ুষ্মান খুরানার পর এবার হুমকি অভিনেতা সইফ আলি খানকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 2:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: এবার অভিনেতা সইফ আলি খানকে হুমকি ফোন ৷ বাবা সিদ্দিকী হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত জিশান আখতারের কাছ থেকে হুমকি ফোন এসেছে বলে মুম্বই পুলিশ সূত্রে খবর ৷ ইতিমধ্যেই মুম্বই পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
পুলিশ আধিকারিকের তরফে তদন্তে যাচাই করে দেখা হচ্ছে, হুমকি ফোন সত্যিই আখতারের পক্ষ থেকে এসেছে, নাকি অন্য কেউ তার নাম ব্যবহার করে এটি করেছে ৷ পুলিশে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এর আগে অভিনেতা তুষার কাপুর এবং আয়ুষ্মান খুরানাও এমন হুমকির মুখে পড়েছিলেন। সেই ঘটনায় পুলিশ বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, 30 বছর বয়সী আইআইটি স্নাতক বৈভব মিশ্রকে গ্রেফতার করে ৷ অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে এই হুমকি দিয়েছিলেন। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, কোনও অপরাধী চক্রের সঙ্গে বৈভব মিশ্রের কোনও যোগ নেই।
Bollywood actor Saif Ali Khan has reportedly received a threat from Zeeshan Akhtar, a wanted accused in the Baba Siddique murder case. Mumbai Police is investigating the threat and verifying whether it was actually issued by Akhtar or someone impersonating him. An official said that actors Tushar Kapoor and Ayushmann Khurrana had also received threats earlier. In that case, police arrested 30-year-old Vaibhav Mishra, an IIT graduate from Bengaluru, who allegedly used artificial intelligence (AI) to issue threats. The official said Mishra had no links to any gang: Mumbai Police sources— IANS (@ians_india) November 19, 2026
খবর, 2024 সালের অক্টোবরে এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকি হত্যাকাণ্ডের ওয়ান্টেড অভিযুক্ত জিসান আখতারের, যার সঙ্গে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁর নাম ব্যবহার করে এই হুমকি দেওয়া হয়েছে। এখন সইফ আলি খানের এই হুমকির পেছনেও একই ধরনের কোনও কারসাজি বা এআই-এর ব্যবহার রয়েছে কি না, পুলিশ যাচাই করছে।
সইফ আলি খানের আগে অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, আয়ুষ্মান খুরানা, তুষার কাপুর এবং সলমন খান-সহ বলিউডের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির তারকা ও নির্মাতা প্রাণনাশের হুমকি এবং হামলার শিকার হয়েছেন। চলতি বছরের 16 নভেম্বর লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সহযোগী গোল্ডি ধিঁলোর নাম করে একটি সোশাল মিডিয়া পোস্টে অমিতাভ ও অভিষেক বচ্চনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এর কয়েক দিন আগেই দিল্লি পুলিশ অমিতাভ বচ্চনকে লক্ষ্য করে হামলার ছক কষার অভিযোগে দুই শুটারকে গ্রেফতার করেছিল।
নভেম্বরের শুরুতে (3 ও 4 নভেম্বর) বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পরিচয় দিয়ে তুষার কাপুরের কাছে 5 কোটি টাকা এবং আয়ুষ্মান খুরানার কাছে কোটি টাকা দাবি করে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়। পরবর্তীতে পুলিশ বেঙ্গালুরু থেকে বৈভব মিশ্র নামে এক আইআইটি স্নাতককে গ্রেফতার করে, যিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে ভুয়ো হুমকি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, 18 অক্টোবর মুম্বইয়ের জুহুতে একটি ফুটবল ক্লাব থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠার সময় টাইগার শ্রফকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এতে তিনি অক্ষত থাকলেও তাঁর গাড়ির চালক গুলিবিদ্ধ হন। বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এক সহযোগী সলমন খানের সঙ্গে টাইগারের ঘনিষ্ঠতার কারণ দেখিয়ে এই হামলার দায় স্বীকার করে।
এখানেই শেষ নয়, বছর শুরুতে, ফেব্রুয়ারিতে হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস নোটের মাধ্যমে রণবীর সিংয়ের টিমের কাছে 10 কোটি টাকা দাবি করে হুমকি দেওয়া হয়, যার জেরে রণবীর ও দীপিকা পাড়ুকোনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। একই সময়ে সোশাল মিডিয়া পোস্ট ও ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে আমির খানকেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। 1 ফেব্রুয়ারি জুহুতে পরিচালক রোহিত শেট্টির বাড়ির বাইরে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় এবং বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম করে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে এর দায় স্বীকার করা হয়।