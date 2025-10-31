ETV Bharat / entertainment

অবস্থা গুরুতর ! চিকিৎসার খরচে 'সাই বাবা' খ্যাত সুধীরের পাশে শিরডির মানুষ

86 বছর বয়সী অভিনেতার অবস্থা সংকটজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷

sai-baba-fame-sudhir-dalvi-critical-in-hospital-need-15-lakhs-rupees-family-appeals-fo-help
চিকিৎসার খরচে 'সাই বাবা' খ্যাত সুধীরের পাশে শিরডির মানুষ (ফাইল ছবি)
ETV Bharat Entertainment Team

October 31, 2025

হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: একসময় বড়পর্দায় 'সাইবাবা' অবতারে সকলের মঙ্গল কামনায় পাশে ছিলেন ৷ আজ সেই তিনিই হাসপাতালের বিছানায় শয্যাশায়ী ৷ নেই চিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি ৷ চিকিৎসার খরচ জোগাতে রীতিমত হিমশিম অবস্থা পরিবারের। 1977 সালে মনোজ কুমার অভিনীত 'শিরডি কে সাইবাবা' (Shirdi Ke Saibaba) সিনেমায় অভিনয় করে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছান অভিনেতা সুধীর দলভি (Sudhir Dalvi) ৷ 86 বছর বয়সী অভিনেতা বর্তমানে চিকিৎসাধীন মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ৷ তাঁর অবস্থা সংকটজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷

জানা গিয়েছে, চিকিৎসার জন্য বিশাল খরচের কারণে দলভি পরিবার আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই কারণে, দলভি পরিবার অনুরাগীদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে। এই আবেদনকে সমর্থন করে, সাইবাবা সংস্থা 5 লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেছে। এছাড়াও, সাই সংস্থানের কর্মীরা অভিনেতা সুধীর দলভিকে সাহায্য হিসাবে অর্ধেক দিনের বেতন দান করবেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রবীণ অভিনেতা সুধীর দলভির চিকিৎসার খরচ প্রায় 15 লক্ষ টাকা হবে আপাতত জানানো হয়েছে ৷ এই অবস্থায় শিরডির গ্রামবাসীরা অভিনেতাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিরডিতে গ্রামবাসীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেখানে বৃহৎ পরিসরে তহবিল সংগ্রহের প্রস্তুতি চলে। এর আগে চিকিৎসার খরচ তোলার জন্য পরিবারের তরফে আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানানো হয় ৷ পরিবারের তরফে জানানো হয়, যদি সকলে একটু একটু করে সাহায্য করেন, তা হলেই এই চিকিৎসা করা সম্ভব হবে তাঁদের পক্ষে।

শিরডির প্রথম প্রাক্তন মেয়র কৈলাস কোটে বলেন, "1977 সালে সাই বাবার জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত 'শিরডি কে সাই বাবা' ছবিতে অভিনেতা সুধীর দলভি সাই বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ৷ সাই বাবাকে সারা বিশ্বে বিখ্যাত করে তুলেছিলেন তাঁর অসাধারণ অভিনয় দিয়ে। তাঁর অভিনয়ের কারণে শিরডির নাম বিশ্বস্তরে পৌঁছেছিল। এখন তিনি চিকিৎসাধীন ৷ শিরডির মানুষ তাঁদের সাই ভক্ত অভিনেতার জন্য তাই এগিয়ে এসেছে ৷ এটাই শিরডির ভক্তির প্রকৃত ঐতিহ্য।"

প্রবীণ অভিনেতা সুধীর দলভির স্বাস্থ্যের খবর পাওয়ার পর, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির দিকে নজর দেয়। এর পরে, মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা ত্রাণ তহবিল থেকে 5 লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয় ৷ অন্যদিকে, অভিনেতাকে সাহায্য করে কয়েকদিন আগেই ট্রলিংয়ের মুখে পড়েন ঋষি কন্যা ঋদ্ধিমা কাপুর ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি অভিনেতাকে সাহায্যের কথা জানিয়ে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ৷ কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় টাকা দেওয়ার কথা প্রকাশ করার পড়েই সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি ৷

দলবীকে শেষবার 2006 সালে দেখা গিয়েছিল। তিনি 'ও হুয়ে না হামারে' ধারাবাহিকে কাজ করেন ৷ এছাড়াও, তিনি 'এক্সকিউজ মি'-তে অভিনয় করেন। তবে তাঁকে দর্শক চিরকালই মনে রাখবেন সাই বাবার চরিত্রে। এই মুহূর্তে অনুরাগী থেকে শিরডির মানুষ প্রত্যেকেই অভিনেতা সুধীর দালভির আরোগ্য কামনা করছেন ৷

