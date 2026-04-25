"আমি আজও অভিনয় আর সঙ্গীতের ছাত্র ভাবি নিজেকে"-'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড'-এ অভিনয়ের পর আর কী জানালেন সাহেব ?

"আমি আজও অভিনয় আর সঙ্গীতের ছাত্র ভাবি নিজেকে"-'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড'-এ অভিনয়ের পর আর কী জানালেন সাহেব ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 1:03 PM IST
কলকাতা, 25 এপ্রিল: মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে দর্শকের দরবারে আসছে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এবং প্রযোজিত বাংলা ছবি 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড'। সেখানে যোগেন্দ্র নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অভিনেতা সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে। হাজির হয়েছে এই ছবিতে সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রের পোস্টার, যেখানে সাহেবকে দেখা যাচ্ছে রাজকীয় ও প্রভাবশালী রূপে। এক অলঙ্কৃত সিংহাসনে বসে আছেন অভিনেতা। তাঁর ব্যক্তিত্বে ফুটে উঠেছে ক্ষমতা, সংযম এবং গভীর রহস্যময়তা, যা ইঙ্গিত দেয় গল্পে এই চরিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ম্লান অলিভ-সবুজ কুর্তা ও ঐতিহ্যবাহী সাদা ধুতি পরিহিত সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের যোগেন্দ্র লুকটি যেমন মার্জিত, তেমনই শক্তিশালী উপস্থিতির প্রতীক। সংযত অথচ রুচিশীল অলংকার-একটি স্লিক চেইন, নজরকাড়া আংটি এবং ক্লাসিক কালো জুতো—চরিত্রটির আভিজাত্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। স্থির ভঙ্গি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সমৃদ্ধ ভিন্টেজ আবহ মিলেমিশে এক ব্যক্তিত্বের ছবি গড়ে তোলে। যোগেন্দ্র উচ্চস্বরে নয়, নীরব কর্তৃত্বেই সম্মান আদায় করে। খোদাই করা সিংহাসন এবং ব্যাকড্রপের গভীর উষ্ণ রঙ চরিত্রটির প্রভাব, উত্তরাধিকার এবং নীরব আধিপত্যকে আরও স্পষ্ট করেছে।
বলতে দ্বিধা নেই, পরিচালক জুটি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিটি নতুন ঝলকের সঙ্গে এই ছবি ঘিরে দর্শকের কৌতূহল বাড়িয়ে চলেছেন প্রতিদিন। 'গোত্র' এবং 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি'-র মতো ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয়ের পর, এবার যোগেন্দ্রর চরিত্রে সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে এই ছবিতে।
'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ' ইতিমধ্যেই তার অভিনব গল্প বলার ধরন এবং তারকাসমৃদ্ধ কাস্টের জন্য আলোচনায় রয়েছে। স্বতন্ত্র সব চরিত্র এবং গল্পের আকর্ষণীয় ইঙ্গিত নিয়ে ছবিটি এই মরশুমে বিশেষভাবে নজরকাড়া হয়ে উঠতে চলেছে বলে আশাবাদী নির্মাতারা।
সাহেব চট্টোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "ছবিটার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। উইন্ডোজের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পথ চলা। শিবু দা এবং নন্দিতা দি'র সঙ্গে আমার অনেক পুরনো সম্পর্ক। আমি আগেও ওঁদের সঙ্গে কাজ করেছি। এটা আরেকটা উল্লেখযোগ্য কাজ হল। দর্শক সবসময়েই অপেক্ষা করে থাকে উইন্ডোজ কী আনছে। আর উইন্ডোজ দারুণ সব গল্প নিয়ে হাজির হয়ে যায়। 'ফুলিপিসি ও এডওয়ার্ড' এরকমই আরেকটি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে। দারুণ কনসেপ্ট। দর্শকের ভালো লাগবে।"
সাহেব আরও বলেন, "যোগেন্দ্র আমার চরিত্রের নাম। শিবু দা এবং নন্দিতা দি প্রত্যেকটা চরিত্রকে যথাযথ প্রাধান্য দেন। দারুণ সব কাস্ট নিয়ে এই ছবিটা বানিয়েছেন ওঁরা। একটা ঝকঝকে ছবি। স্ট্রং সোশ্যাল মেসেজ আছে এই ছবিতে, যেমন উইন্ডোজের প্রতিটা ছবিতেই থাকে। অনেকগুলো লেয়ার আছে। আমার লুক, কস্টিউম খুব মনের মতো হয়েছে। শিবু দা আর নন্দিতা দি'র সঙ্গে কাজ করে আবার সমৃদ্ধ হলাম। ওঁদের কাছ থেকে শিখেছি অনেককিছু। আমি নিজেকে গান এবং অভিনয়ের ছাত্র ভাবি নিজেকে এখনও। আসলে শেখার কোনও শেষ নেই। অন্যান্যরা যাঁরা এই ছবিতে কাজ করেছেন তাঁরা খুব কাছের মানুষ আমার। ওঁদের কাছ থেকেও শিখেছি। দারুণ অভিজ্ঞতা হল এই ছবিতে কাজ করতে গিয়ে। আমরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আউটডোরে শুট করেছি। সবাই একসঙ্গে থাকা খাওয়া করেছি। ঠান্ডা ছিল খুব তখন। তবে, এতটুকুও ক্লান্তি অনুভব করিনি। শিবু দা আর নন্দিতা দি যে কোনও ছবিকে খুব আলাদাভাবে সাজান। তাই সবার ভালোলাগে ওঁদের ছবি। আমার বিশ্বাস এই ছবিটাও ভালো লাগবে সবার।"