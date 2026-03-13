ধারাবাহিকের মঙ্গল কামনায় গঙ্গা আরতি সাহেবের, সঙ্গী হিয়া

ধারাবাহিকের মঙ্গল কামনায় গঙ্গা আরতি সাহেবের, সঙ্গী হিয়া
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 7:24 PM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক 'গঙ্গা'। মুখ্য ভূমিকায় সাহেব ভট্টাচার্য এবং হিয়া মুখোপাধ্যায় । নতুন ধারাবাহিক দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেছেন দু'জনে । এর আগে সাহেব অভিনীত 'কথা' যেমন হিট হয়, তেমনি হিয়া অভিনীত 'গীতা এলএলবি'-ও ছিল হিট ধারাবাহিক । আর এবার বাংলা টেলিভিশনের এই দুই জনপ্রিয় অভিনেতা জুটি বাঁধলেন এক গল্পে । নতুন ধারাবাহিকের মঙ্গল কামনায় বৃহস্পতিবার রাতে আউটরাম ঘাটে গঙ্গা আরতি করতে দেখা গেল দু'জনকে । নতুন জুটিকে গঙ্গা পাড়ে আরতি করতে দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁদের ভক্তরাও ।
সাহেব বলেন, "আমাদের সবসময়েই প্রার্থনা থাকে, যে পরিশ্রমটা আমরা করি সেটার যেন সুফল পাই । আজও গঙ্গা আরতির মাধ্যমে সেটাই করলাম । আমাদের নতুন ধারাবাহিক, গঙ্গা আর অর্জুনের এই নতুন জুটি যেন সকলের ভালো লাগে ।" নতুন ধারাবাহিক ও নতুন জুটি নিয়ে খুশি হিয়াও । তিনি বলেন, "সকলের আমাদের জুটি এবং ধারাবাহিকটা ভালো লাগলেই আমরা সফল হব ।"
গঙ্গা নামে এক তরুণীর জীবননামা এই ধারাবাহিকের মূল রসদ । গঙ্গা অনাথ । এক বস্তিতে বড় হয় সে । চরম দারিদ্র্য এবং কষ্টের মধ্যে বেড়ে ওঠে । জীবিকা নির্বাহের জন্য সে নদীর গভীরে ডুব দেয় । ভক্তদের জলে ফেলে দেওয়া পয়সা সংগ্রহ করে সে । সে নির্ভীক, আত্মমর্যাদাশীল । বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের লড়াইয়ের পাশাপাশি, বস্তির গঙ্গা এবং অন্যান্য ডুবুরিরা ক্রমাগত এক নির্দয় স্থানীয় গ্যাং নেতার ভয়ের সম্মুখীন হয়, যারা তাদের অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে জোর করে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ।
গঙ্গা এদের বিরোধী । গঙ্গার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে অর্জুন চট্টোপাধ্যায়, যাকে গঙ্গা ডাকে স্যানিটাইজার বাবু । সে একজন কঠোর এবং কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসার । অপরাধের সঙ্গে আপোস করে না সে । অন্যায়কারীদের কোনওভাবেই রেয়াত করে না । তার একটা বেদনাময় অতীত আছে । সেই কারণে নিজেকে জীবনের সব রং এবং আবেগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে অর্জুন । সদা সর্বদা নিজের কর্তব্যে অবিচল সে । ওদিকে গঙ্গা দুর্বলের শোষণকারীদের শাস্তির কামনা করে । কী ঘটবে এরপর, তা জানতে হলে চোখ রাখতে হবে টিভির পর্দায় । কীভাবে জুড়ে যাবে গঙ্গা আর অর্জুনের জীবন, সেটাও এক বড় প্রশ্ন ।
এই ধারাবাহিকে গঙ্গার ভূমিকায় হিয়া মুখোপাধ্যায়, অর্জুনের চরিত্রে দেখা যাবে সাহেব ভট্টাচার্যকে । আছেন আরও অনেকেই । যেমন কৌশাম্বী চক্রবর্তী, মানসী সেনগুপ্ত, অদিতি চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, দ্বৈপায়ন দাস প্রমুখ । 'বেনিয়ান ট্রি'র প্রযোজনায় চলছে এই ধারাবাহিক ।