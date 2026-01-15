মঞ্চে প্রথমবার কথা-অগ্নি জুটি ! নার্ভাস সুস্মিতা; কী বলছেন সাহেব ?
জীবনের তিন গুরুত্বপূর্ণ নারীর সঙ্গে নবাবের সম্পর্কের রসায়ণ নিয়ে আসছে 'সিরাজ'
Published : January 15, 2026
Published : January 15, 2026 at 5:01 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: 'কথা' ধারাবাহিকে তাঁদের জুটিতে মুগ্ধ হয় বাংলার দর্শক। আরও একবার জুটিতে ফিরলেন সুস্মিতা দে (Susmita Dey) এবং সাহেব ভট্টাচার্য (Saheb Bhattacharjee )। অবন্তী চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হতে চলেছে নাটক 'সিরাজ'। সেখানে সিরাজের ভূমিকায় সাহেব আর তাঁর বেগম লুৎফন্নিসার চরিত্রে সুস্মিতা দে।
জিডি বিড়লা সভাঘরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলছিল মহড়া। পৌঁছে যায় ইটিভি ভারত। এই প্রথমবার নাটকের মঞ্চে সুস্মিতা দে। বলেন, "প্রথমবার মঞ্চে। তাই ভালোলাগা যেমন আছে তেমনই আমি নার্ভাস। এত মানুষের সামনে লাইভ পারফর্ম করতে হবে। এখানে ভুল করলে চলবে না। লাইন মুখস্থ করছি। অবন্তী দি যা যা বলছে তা মাথায় রেখে কাজটা করছি। কঠিন আমার জন্য একটু। কিন্তু সেটাকে কাটিয়ে উঠে ভালো করে করতে হবে। সংলাপ মুখস্থ করার ক্ষেত্রে স্কুলজীবন সাহায্য করেছে।"
উল্লেখ্য, সিরাজউদ্দৌলার জীবনের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ নারী অর্থাৎ তাঁর মা আমিনা বেগম, মাসি ঘসেটি বেগম এবং স্ত্রী লুৎফন্নিসা বেগমের চরিত্র এবং তাঁদের সঙ্গে সিরাজের রসায়ন দেখানো হবে। একই সঙ্গে উঠে আসবে সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের চরিত্রে সাহেব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "এরকম একটা চরিত্র মঞ্চে করা যে কোনও অভিনেতার কাছে বড় পাওনা। সিরাজ হয়ে উঠতে হোমওয়ার্ক তো করতেই হয়েছে। এঁরা তো সত্যিই ছিলেন। এদের জীবনযাপন, ভাবনা চিন্তা অন্যরকম ছিল। সেটাকে অভিনয়ে তুলে ধরতে হচ্ছে। আমাদের এই নাটক কিন্তু পিরিয়ড পিস নয়। আধুনিকতারও ছোঁয়া আছে। মীরজাফর, ঘসেটি বেগমকে সঠিক জাস্টিফিকেশন দেওয়ারও চেষ্টা আছে আমাদের নাটকে। সিরাজের মনের দিকে এখানে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর মা, মাসি, স্ত্রী'র সম্পর্কের রসায়ন বেশি জায়গা পেয়েছে।"
সিরাজ' নাটকে আমিনা বেগমের চরিত্রে অভিনয় করবেন অর্পিতা গঙ্গোপাধ্যায়। ঘসেটি বেগমের চরিত্রে দেখা যাবে সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়কে। মীরজাফরের ভূমিকায় বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী 17 জানুয়ারি প্রথমবার মঞ্চস্থ হবে 'সিরাজ'। জি ডি বিড়লা সভাঘরে সন্ধ্যা 7টায় নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।