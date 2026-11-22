আর বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে অভিনয় করতে চান না ! কেন এমন সিদ্ধান্ত সব্যসাচীর ?
Actor Sabyasachi Chowdhury: 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' মুক্তি পাওয়ার পরই এই চরিত্রে আর অভিনয় না-করার কারণ দর্শালেন সব্যসাচী চৌধুরী ৷ শুনলেন ইটিভি ভারতের নবনীতা দত্তগুপ্ত ।
Published : November 22, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: বড়পর্দায় হাজির সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত, এসভিএফ প্রযোজিত বাংলা ছবি 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' । বামা চরণের বাম ঠাকুর হয়ে ওঠার চড়াই-উতরাইয়ের কাহিনি উঠে এসেছে এই ছবিতে । সাধক বামাক্ষ্যাপার জন্ম থেকে মৃত্যু তিন ঘণ্টায় সুচারুভাবে বেঁধেছেন পরিচালক । বামদেবের চরিত্রে দেখা গিয়েছে সব্যসাচী চৌধুরীকে ।
তাঁকে বামদেবের ভূমিকায় আরও একবার পেয়ে আপ্লুত দর্শক । সিনেমা হলে কেউ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, কেউবা প্রণাম করলেন । এর আগে বাংলা ধারাবাহিক 'মহাপীঠ তারাপীঠ'-এও বামদেবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সব্যসাচী । এবার আরও একবার । ছবি মুক্তির পর ইটিভি ভারতের মুখোমুখি তিনি ৷
ইটিভি ভারত: আজ এত মানুষ আপনাকে প্রণাম করছেন, ভালোবাসা জানাচ্ছেন । বিষয়টা কেমন লাগছে?
সব্যসাচী: আমি মনে করি না, ওঁরা আমাকে প্রণাম করছেন । ওঁরা বামদেবকে প্রণাম করছেন । আমি তো একটা মাধ্যম, একটা নিমিত্ত মাত্র । মাঝখানে রয়েছি । প্রণাম করতে ওঁদের বাধা দিতে গেলে তাঁরা রেগে যান । আসলে এটা আবেগ, এটা ভালোবাসা । এমন একটা অনুভূতি, যা একজন অভিনেতার প্রাপ্য নয়, এটা বামদেবের প্রাপ্য ।
ইটিভি ভারত: 'মহাপীঠ তারাপীঠ'-এর সময় থেকেই দর্শক আপনাকে এভাবে ভালোবেসেছেন । সেই সময় থেকে আজকের সাধক বামদেব-দীর্ঘ একটা সময়ের ব্যবধান । এই কয়েক বছরে মায়ের কাছ থেকে কোনও বিশেষ ডাক বা অলৌকিক অনুভূতি পেয়েছেন?
সব্যসাচী: না, এমন সৌভাগ্য আমার হয়নি । আমি নিজেকে অতটা ভাগ্যবান মনে করি না ।
ইটিভি ভারত: এই ধরনের চরিত্রে বারবার অভিনয় করতে গিয়ে কোথাও কি মনে হয়, আপনি টাইপকাস্ট হয়ে যাচ্ছেন?
সব্যসাচী: আমি বিষয়টা ওইভাবে ভাবি না । আমি একটু অভিনয় করতে চেয়েছিলাম । অভিনেতা হব, এমনটাও খুব বেশি ভাবিনি । পড়াশোনা করতাম, চাকরি করতাম । তারপর যখন অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিই, তখন কখনও ভাবিনি কোন কাজের জন্য কত টাকা পাব বা কোন কাজ করলে বেশি নাম হবে । যে কাজই করেছি, তা একদিনের জন্য হলেও খুব মন দিয়ে করার চেষ্টা করেছি । আজও সেটাই করি । আপনার মনে হচ্ছে আমি টাইপকাস্ট হয়ে যাচ্ছি?
ইটিভি ভারত: ছোট পর্দায় বামদেবের চরিত্রে অভিনয়ের পর যখন বড় পর্দায় একই চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব এল, তখন কি এক কথাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন?
সব্যসাচী: আসলে প্রস্তাবটা এসেছিল এসভিএফের পক্ষ থেকে । সৌম্যদা প্রথম আমাকে ফোন করেছিলেন । তখন আমাদের মধ্যে কথা হয় । পরবর্তীকালে আমি লিখতে শুরু করি । শ্রীকান্তকে সেই গল্প শোনানো হয় । তারপর পুরো চিত্রনাট্য তৈরি হয় । সায়ন্তন ঘোষাল এবং তাঁর টিম যখন ছবির সঙ্গে যুক্ত হন, তত দিনে আমাদের চিত্রনাট্য প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট লক হয়ে গিয়েছিল । সায়ন্তন এসে ছবিটাকে একটা অন্য মাত্রা দেন । লার্জার দ্যান লাইফ বিষয়টাকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা ওঁর একটা বিশেষ দক্ষতা, বলা যায় প্যাশন ।
সায়ন্তন এর আগে অনেক ছবি করেছেন । তবে সেগুলোর ধরন আলাদা । কোথাও থ্রিলার, কোথাও অ্যাডভেঞ্চার । কিন্তু একটি ভক্তিমূলক চিত্রনাট্যকে এত বড় পরিসরে, একই সঙ্গে বাস্তবসম্মতভাবে কীভাবে পর্দায় তুলে ধরা যায়, সেটা এই ছবিতে ও অসাধারণভাবে করেছে । সৌমিক হালদার এই ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন ।
প্রথম থেকেই আমরা সবাই একটা কথা বলেছিলাম, আমরা এমন একটা সিনেমা বানাতে চাই, যা মানুষের মনে থেকে যাবে । এমন নয় যে একটা গিমিক তৈরি করলাম, দুটো ভালো দৃশ্য রাখলাম, আর বাকি ছবিটা সেভাবে তৈরি হল না । প্রথম দিন থেকেই আমি সবাইকে বলেছি, এখনও বলছি, আমি একটা পরিপূর্ণ সিনেমা তৈরি করতে চেয়েছি । লেখার কাজ যখন শুরু করি, তখন থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল এমন একটা ছবি তৈরি করা, যা মানুষের মনে থেকে যাবে । যতক্ষণ না একটা ছবি দেখার পর দর্শক তার রেশ বা অনুভূতি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন, ততক্ষণ আমার মনে হয় না সেই ছবির সার্থকতা রয়েছে ।
ইটিভি ভারত: শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
সব্যসাচী: সাধারণত শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা যেমন হয়, এখানেও অনেকটা তেমনই ছিল । এই ছবিতে বামদেবের চরিত্রের যে ওজন, সেটি বহন করাও একটা বড় দায়িত্ব ছিল । আমরা বাইরে গিয়ে শুটিং করছিলাম । প্রচণ্ড গরম, বৃষ্টি, এমনকী সেটও ভেসে গিয়েছিল । যত রকম বাধা-বিপত্তি হতে পারে, প্রায় সবই হয়েছিল । কিন্তু সেই সময়েও একটা কথাই বলা হত, মা করিয়ে নেবেন ছবিটা ।
আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল । ছবির প্রিমিয়ারের বদলে একটি পাবলিক স্ক্রিনিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । শ্রীকান্তই প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল, বোলপুরে স্ক্রিনিং করা হবে । গত 25 বছরে এমনটা কখনও হয়নি । কিন্তু এ বছর আমরা বোলপুরে গেলাম । সেদিনই গোটা কলকাতা ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত । অথচ বোলপুরে আবহাওয়া একেবারে শুকনো । কোনও বাধা ছাড়াই সকলে এসেছেন, ছবিটি দেখেছেন এবং ভালোবেসেছেন । আমরা কেউই কিছু পরিকল্পনা করে করিনি । সব যেন আপনাআপনিই হয়ে গিয়েছে । সবই মায়ের লীলা ।
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে আবার বামদেবের চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব পেলে কি রাজি হবেন?
সব্যসাচী: না, একেবারেই নয় । এটা আমার শেষ বামদেব । ছবির শেষে আমি এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি, তার কারণ শুধু এই নয় যে এটি আমার প্রথম সিনেমা । বরং আমার মনে হয়, এই ছবির মধ্য দিয়েই বামদেব, অর্থাৎ বামাচরণের চরিত্রের সঙ্গে আমার একটা অধ্যায়ের শেষ হল । চরিত্রটাকে আমি লালন করেছি, পোষণ করেছি, যাপন করেছি । নিজের মতো করে চরিত্রটাকে তৈরি করার চেষ্টা করেছি । আমার মনে হয়, এই ছবির পরে আর কখনও এই চরিত্রে অভিনয় করব না । চরিত্রটা যেন আমার অল্টার ইগো হয়ে গিয়েছে । এবার সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে । জানি না, কথাটা কতটা বোঝাতে পারলাম, তবে আমি সত্যিই এমনটাই অনুভব করি ।
ইটিভি ভারত: দর্শকদের উদ্দেশে কী বলবেন? কেন তাঁরা এই ছবিটি দেখবেন?
সব্যসাচী: দেখুন, সারা বছর প্রচুর সিনেমা তৈরি হয়, অনেক ছবি মুক্তি পায় । কোনওটা ভালো হয়, কোনওটা খারাপ । তবে ভালো-মন্দের সংজ্ঞা খুব আপেক্ষিক । এক একজনের কাছে এক এক রকম বিষয় ভালো লাগে । কিন্তু ভালো-মন্দের ঊর্ধ্বেও একটা জায়গা রয়েছে । মানুষের মধ্যে যদি সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসা থাকে, তা হলে আমার বিশ্বাস, এই ছবিটি তাঁদের ভালো লাগবে । ছবিতে হয়তো কিছু খামতি থাকতে পারে, কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে । কিন্তু সেই সবকিছুর ঊর্ধ্বেও একটা ভালোবাসা রয়েছে । আমার মনে হয়, পরিবারের সকলকে নিয়ে এই ছবিটি দেখতে পারেন । ভালোই লাগবে ।