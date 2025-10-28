ETV Bharat / entertainment

সঙ্গীত পরিচালক শচীনের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ! বিবৃতি জারি নির্যাতিতার আইনজীবীর

নির্যাতিতার আইনজীবী নিশান্ত জোহরি আইনব্যবস্থার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন ৷ পাশাপাশি সকলের কাছে জানিয়েছেন বিশেষ অনুরোধ ৷

sachin-sanghvi-sexual-assault-case-victim-lawyer-issued-official-statement-addressing-the-matter
সঙ্গীত পরিচালক শচীনের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ (আইএএনএস)
October 28, 2025

হায়দরাবাদ, 28 অক্টোবর: বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক-সুরকার শচীন সাংভির (Sachin Sanghvi ) বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ৷ সম্প্রতি নির্যাতিতার আইনজীবী এই বিষয়ে অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ্যে এনেছেন ৷ শচীনের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের মামলায় আইনজীবী নিশান্ত জোহরি বিবৃতিতে ন্যায়বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রেখে মামলাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আইনজীবী নিশান্ত জোহরি ৷

বিবৃতিতে, অভিযোগকারীর প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী নিশান্ত জোহরির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ন্যায়বিচার পেতে আমরা প্রতিটি আইনি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেহেতু বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন, তাই আমরা এই পর্যায়ে আর কোনও মন্তব্য করব না। আমরা সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের কাছে সম্মানের সঙ্গে অনুরোধ করছি যে তারা যেন তাদের প্রতিবেদনে সংবেদনশীলতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দেন ৷ নির্যাতিতার মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং মানসিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আনার অনুরোধ জানাব ৷"

বলিউডে শচীন-জিগর জুটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ৷ সেই শচীন সাংভির বিরুদ্ধে এই সপ্তাহের শুরুতে এক যুবতী যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন ৷ এরপরেই সঙ্গীত পরিচালককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পরে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় ৷ এই মুহূর্তে মামলাটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনাধীন। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবতীকে মিউজিক অ্যালবামে সুযোগ ও বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠে আসে ৷ এরপরেই গায়ক তথা সঙ্গীত পরিচালক শচীনকে গ্রেফতার করা হয় ৷

20 বছর বয়সী অভিযোগকারী জানিয়েছেন, 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি প্রথম সাংভির সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ ইনস্টাগ্রামে প্রথম শচীন ওই যুবতীকে ম্যাসেজ করেন ৷ গায়ক-সুরকার তাঁকে মিউজিক অ্যালবামে সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগকারী জানিয়েছেন ৷ এরপরেই তাঁরা দুজনেই ফোনে যোগাযোগ শুরু করেন। নির্যাতিতার অভিযোগ, সাংভি পরে তাঁকে তাঁর স্টুডিয়োতে ডেকেছিলেন ৷ যেখানে তিনি তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতন করেছেন।

তবে, শচীন সাংভির আইনজীবী আদিত্য মিঠে অভিযোগকারীর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সংবাদমাধ্যকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মিঠে জোর দিয়ে বলেছেন যে এফআইআরে উল্লিখিত দাবিগুলি ভিত্তিহীন ৷ এর কোনও প্রমাণ নেই ৷ তিনি আরও বলেন যে মামলার কোনও যুক্তি নেই। এখন দেখার, 'স্ত্রী 2', 'ভেড়িয়া' খ্যাত সঙ্গীত পরিচালকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সেই মামলার জল কতদূর গড়ায় ৷

