প্রেক্ষাগৃহ থেকে সরতে বাধ্য হচ্ছে সব্যসাচীর 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' ! ক্ষুদ্ধ তারকারা
Sadhak Bamakhayapa withdrawn from Halls:বলিউড ছবির জন্য হল থেকে সব্যসাচী চৌধুরী অভিনীত সিনেমা নামিয়ে নেওয়ার কথা প্রকাশ্যে এসেছে ৷ আর তাতেই ক্ষুব্ধ গোটা টলিউড ইন্ডাস্ট্রি৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: এটা প্রথম নয় ৷ বাংলাতেই বারবার ব্যাকসিটে যেতে হয় বাংলা সিনেমাকে ৷ সায়ন্তন ঘোষালের 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' যখন বাংলার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে রমরমিয়ে চলছে, তখনই আসন্ন একটি বলিউড ছবির জন্য হল থেকে সব্যসাচী চৌধুরী অভিনীত সিনেমা নামিয়ে নেওয়ার কথা প্রকাশ্যে এসেছে ৷ আর তাতেই ক্ষুব্ধ গোটা টলিউড ইন্ডাস্ট্রি ৷ সোশাল মিডিয়ায় অভিনেতা থেকে পরিচালক, সঙ্গীত শিল্পী প্রত্যেকেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ করেছেন ৷ ডাকা হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকও ৷
জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে সূরজ বারজাতিয়া পরিচালিত, আয়ুষ্মান খুরানা, শর্বরী, সুপ্রিয়া পাঠক, অনুপম খের অভিনীত 'ইয়ে প্রেম মোল লিয়া' মুক্তি পেতে চলেছে ৷ আর এই হিন্দি সিনেমার জন্যই বাংলার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাংলা সিনেমা 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'কে সরিয়ে দেওয়া হবে খবর ৷ পরিচালক মানসী সিনহা প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন, "'সাধক বামাক্ষ্যাপা' নামক বাংলা ছবিটিকে, যেটি ইতিমধ্যেই বহুল প্রশংসিত.. সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সিনেমা হল থেকে।কেন? অন্য একটি হিন্দি ছবির জন্য, যেটি এখনো নিজেকে প্রমাণ করতেই পারেনি! কেউ জানে না সেটা আদৌ কারো ভালো লাগবে কিনা! অথচ সেটার জন্যেই এতো ভালো একটি বাংলা ছবি কে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ লজ্জা বাংলা ছবির জগত কিভাবে ঢাকবে? এই অশান্তির হাত থেকে বাংলা ছবি আর কবে মুক্ত হবে?"
চিত্রনাট্যকার-অভিনীত পদ্মনাভ দাশগুপ্ত লেখেন, "সাধক বামাক্ষ্যাপা’ নামের বাংলা ছবি, যেটা গত সপ্তাহ জুড়ে দারুণ প্রশংসিত হয়েছে সেটা কোনো একটা হিন্দি ছবির জন্য সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে জানলাম। ভালো একটি ছবি বিশেষত সাধক বামাখ্যাপার জীবন নিয়ে যে ছবি যার সঙ্গে অগুণতি মানুষের ভক্তির আবেগ জড়িয়ে সেটি কে সরিয়ে দিয়ে আর একটি ছবি যেটা কোনোভাবেই হিন্দি বাণিজ্যিক ছবির গতানুগতিক ভাবনা র বাইরে কিছু হবে না বোঝাই যায় সেটাকে নিয়ে আসা একদিক দিয়ে বাংলা সিনেমার জন্য খারাপ।উত্তর টা বাংলা ছবির দর্শক রা দেবেন আশা রাখছি। আপত্তি জানিয়ে রাখলাম।"
অন্যদিকে, অভিনেতা পায়েল দে, সঙ্গীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্যও এই ঘটনার নিন্দা জানান ৷ তাঁরা লেখেন, "এই শুক্রবার থেকে সাধক বামাখ্যাপা-এর প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক, বিশেষ করে যখন ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে এমন অভূতপূর্ব ভালবাসা এবং প্রশংসা পাচ্ছে। 20 নভেম্বর মুক্তির পর থেকে, ছবিটি একটি উত্সাহজনক প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী হয়েছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় দর্শকরা উপস্থিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি শো হাউসফুল দখল রেকর্ড করছে, এমনকি সপ্তাহের দিনেও। চলচ্চিত্রটি যে প্রশংসা, মুখের কথা এবং দর্শকদের সংযোগ করেছে তা সত্যিই হৃদয়গ্রাহী।"
বার্তায় আরও লেখা হয়, "যাইহোক, রাজশ্রী প্রোডাকশন দ্বারা প্রযোজিত এবং YRF দ্বারা বিতরণ করা ইয়ে প্রেম মল লিয়া-এর আসন্ন মুক্তির সঙ্গে, এই শুক্রবার থেকে সাধক বামাখ্যাপার জন্য পর্যাপ্ত শো মিটমাট করার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে প্রদর্শকদের দ্বারা আমাদের জানানো হয়েছে। অন্য কোনো ছবি মুক্তি দেওয়া বা তার দর্শক খুঁজে পাওয়ায় আমাদের কোনো আপত্তি নেই। প্রতিটি চলচ্চিত্রই তার উপযুক্ত সুযোগের দাবি রাখে। যাইহোক, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এটি অন্য একটি চলচ্চিত্রের মূল্যে আসা উচিত নয় যা ইতিমধ্যেই ভাল অভিনয় করছে এবং প্রকৃত দর্শকের প্রশংসা পাচ্ছে।"
পোস্টে আরও লেখা হয়, "স্ক্রিন এবং শোগুলির একটি ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত বরাদ্দ থাকা উচিত, উভয় চলচ্চিত্রই সহাবস্থান করতে এবং দর্শকদের তাদের পছন্দ অনুশীলন করার অনুমতি দেয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সপ্তাহের দিনগুলিতে হাউসফুল শো সহ দর্শকদের প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও, পর্যাপ্ত শো বরাদ্দের অভাবে সাধক বামাখ্যাপাকে এই শুক্রবার থেকে তার নাট্যযাত্রা বন্ধ করতে হতে পারে। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে প্রদর্শকরা পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করবে এবং একটি ন্যায্য সমাধানে পৌঁছাতে পারে।"
(বানান অপরিবর্তিত)