কৌশিকী অমাবস্যায় প্রকাশ্যে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' সিনেমার ঝলক ! বামা সব্যসাচী; মা তারার চরিত্রে কে?

কৌশিকী অমাবস্যায় প্রকাশ্যে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' সিনেমার ঝলক ! বামা সব্যসাচী; মা তারার চরিত্রে কে?
'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র কাহিনি ছোটপর্দা থেকে বড় পর্দায় ৷ বামার চরিত্রে নজর কাড়লেন সব্যসাচী ৷ সিনেমায় রয়েছে বিশ্বাস, কঠোর সাধনা, ভালোবাসা ও পরম সত্তার চিরন্তন অন্বেষণ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 11:25 AM IST
হায়দরাবাদ, 11 সেপ্টেম্বর: কিছু গল্প কেবল শুনলে হয় না, তা অনুভব করতে হয়। তারাপীঠের পবিত্র ভূমিতে মায়ের প্রতি এক সন্তান অসীম ভক্তিতে সিক্ত- যুগ যুগ ধরে চলে আসা সেই কাহিনি এবার বড়পর্দায় ৷ এসভিএফ-এর আসন্ন সিনেমা 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' বাংলার অন্যতম শ্রদ্ধেয় আধ্যাত্মিক সাধকের এক অসাধারণ যাত্রাকে জীবন্ত করে তোলে
কৌশিকী অমাবস্যার পবিত্র তিথিতে মুক্তি পেয়েছে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'-র টিজার। প্রথমবার প্রকাশ্যে আসে সিনেমায় 'বামা'-র জগতের এক ঝলক ৷ দেখানো হয়, যিনি মা তারার প্রতি নিজেকে এমনভাবে সমর্পণ করেছিলেন যা প্রথা ও যুক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ছবির মূল উপজীব্য গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রা ৷ যেখানে রয়েছে বিশ্বাস, কঠোর সাধনা, ভালোবাসা এবং পরম সত্তার এক চিরন্তন অন্বেষণ।
তারাপীঠের রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের পটভূমিতে তৈরি এই টিজার এমন এক মানুষের অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দেয়, যিনি তাঁর মাকে কেবল মন্দিরের গর্ভগৃহে নয়, বরং নিজের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি প্রার্থনা এবং সাধনার প্রতিটি মুহূর্তে খুঁজে পেয়েছিলেন। এটা এমন এক সম্পর্কের আভাস দেয় যেখানে ভক্তিই হয়ে ওঠে একমাত্র ভাষা এবং আত্মসমর্পণই পরম সত্য।
সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' সিনেমা তথা বামাচরণের কাহিনি দেখার সুযোগ এবার বড় পর্দায় ৷ সিনেমার কেন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ সাধক বামার চরিত্রে রয়েছেন সব্যসাচী চৌধুরী ৷ তিনি যেমন সেই আইকনিক চরিত্রে পুনরায় অভিনয় করছেন, তেমনই ছবির লেখক ও সৃজনশীল পরিচালক হিসেবেও এর রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ছবিটিতে মা তারার ভূমিকায় দেখা যাবে পায়েল দে-কে ৷ সর্বানন্দের চরিত্রে রয়েছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায় ৷ সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত।
'সাধক বামাক্ষ্যাপা' মুক্তি পাবে চলতি বছর কালীপুজোয় ৷ অর্থাৎ এই কালীপুজোয় প্রবেশ করুন বামা ও মা তারার সেই জগতে-যেখানে ভক্তের কাছে তাঁর মায়ের চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই ছিল নয়।