'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ 3'-এর নতুন চমক সব্যসাচী, প্রকাশ্যে সিরিজের প্রথম ঝলক
তৃতীয় সিজনেও অচিন্ত্য আইচের ভূমিকায় থাকছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী ৷ পাশাপাশি দেখা যাবে মিঠু চক্রবর্তী, ইশা সাহা এবং অভিষেক বসু-র মতো তারকাদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 1:55 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: বহুল প্রশংসিত কোর্টরুম ড্রামা 'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ' ফিরছে তৃতীয় সিজন নিয়ে । বুধবার হাজির হল 'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ 3'-এর প্রথম লুক । আর সেই প্রথম ঝলকেই রয়েছে বড় চমক ।
এই সিরিজের তৃতীয় সিজনে অভিনয় করছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী । তাঁকে এখানে দেখা যাবে খ্যাতনামা আইনজীবী দিগ্বিজয় সিংহের চরিত্রে । চরিত্রটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গল্পের শক্তি এবং দিগ্বিজয় সিংহের জটিল ব্যক্তিত্বই আমাকে এই প্রজেক্টের প্রতি আকৃষ্ট করেছে । দিগ্বিজয় একজন দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিদীপ্ত এবং শান্ত অথচ প্রভাবশালী আইনজীবী, যার চরিত্রে অভিনয় করা আমার কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য অভিজ্ঞতা । একই সঙ্গে ওই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে এটাই প্রথম কাজ আমার ।"
পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের স্পষ্ট ভাবনা এবং পুরো টিমের আন্তরিক সহযোগিতার প্রশংসাও করেন সব্যসাচী । পাশাপাশি ঋত্বিক চক্রবর্তীর সঙ্গে কোর্টরুমের লড়াই দর্শকদের ভালো লাগবে বলেও আশাবাদী তিনি ।
অন্যদিকে, অচিন্ত্য আইচ চরিত্রে ফের দেখা যাবে ঋত্বিক চক্রবর্তীকে । অভিনেতার কথায়, প্রতিটি সিজনেই অচিন্ত্য নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, তবে এবার সেই চ্যালেঞ্জ আরও বড় । কারণ, এবার প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছেন সব্যসাচী চক্রবর্তীর অভিনীত দিগ্বিজয় সিংহ ।
এই সিজনে প্রথমবার অচিন্ত্যকে প্রসিকিউটরের ভূমিকায় দেখা যাবে, যেখানে তাঁকে ডিফেন্স আইনজীবীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে । সব্যসাচীর মতো অভিনেতার সঙ্গে স্ক্রিন ভাগ করে নেওয়া তাঁর কাছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা বলেও জানান ঋত্বিক ।
পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "তৃতীয় সিজনে গল্পের আবেগ এবং আইনি লড়াই-দু'দিকের গুরুত্বই আরও বাড়ানো হয়েছে । সব্যসাচী চক্রবর্তীর উপস্থিতি এই সিজনের অন্যতম বড় আকর্ষণ, যা অচিন্ত্য ও দিগ্বিজয়ের কোর্টরুম সংঘর্ষকে আরও তীব্র এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে ।"
এই সিজনে মিঠু চক্রবর্তী, ইশা সাহা এবং অভিষেক বসু-র মতো তারকাদের সংযোজন গল্পকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা । সব্যসাচী এবং তাঁর রিয়েল লাইফ ঘরণী মিঠু চক্রবর্তীর মধ্যে এই সিরিজে কী যোগসূত্র সেটাও এবারের সিজনের এক অন্যতম আকর্ষণের জায়গা, যা নিয়ে দর্শকের আগ্রহ থাকবে তা বলাই বাহুল্য ।
নতুন রহস্য, তীব্র আইনি লড়াই এবং শক্তিশালী তারকাসমৃদ্ধ অভিনয়-সব মিলিয়ে 'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ 3' দর্শকদের জন্য এক রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা হতে চলেছে বলেই মনে করছেন নির্মাতারা ।