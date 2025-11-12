গাড়ি নয়, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে চেপে সফর সায়নী-চান্দ্রেয়ীর ! কেসটা কী ?

গাড়ি নয়, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে চেপে সফর সায়নী-চান্দ্রেয়ীর ! কেসটা কী ?
এদিন লোকাল ট্রেনে চেপে সাধারণ মানুষের মতো গান করতেও দেখা যায় তারকাদের ৷
কলকাতা, 12 নভেম্বর: মঙ্গলবারের রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর। যাদবপুর স্টেশনে হাজির অভিনেত্রী-সাংসদ সায়নী ঘোষ (Saayoni Ghosh), অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষ (Chandreyee Ghosh), পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়। 2:27 মিনিটের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। গন্তব্য শিয়ালদা স্টেশন। কারণটা ছবির প্রচার। ছবির নাম 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' (Lokkhikantopur Local)। 21 নভেম্বর বড় পর্দায় আসছে এই ছবি ৷ পরিচালনায় রামকমল।
এদিন লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে চেপে বেশ নস্ট্যালজিক হয়ে যান সায়নী, চান্দ্রেয়ী, রামকমল। সায়নী তো রীতিমতো গেটের রড ধরে দাঁড়িয়ে দিব্যি ট্রেনে চাপছিলেন। রামকমলও তাই। এদিন ট্রেনে যেতে যেতে গানও করেন তিনজনে মিলে। এক মজাদার সময় কাটালেন তাঁরা তিনজন। রামকমল বলেন, "এই লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে চেপে প্রতিদিন বহু দিদি কলকাতায় আসেন কারওর না কারওর সংসার সামলে দিতে। তাঁদের ট্রেনে কাটানো সময়ের দলিল আমাদের এই ছবি। তাঁদের জীবনের কথা বলে আমাদের এই ছবি।" এদিনের সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে পুজো দেন টিম 'লক্ষীকান্তপুর লোকাল'। সায়নী, চান্দ্রেয়ীর পাশাপাশি ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও।
আগামী 21 নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে রামকমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’। আগে 7 নভেম্বর মুক্তির দিন ঠিক করা হলেও পরে সেটি পাল্টে দেওয়া হয়। এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে একগুচ্ছ তারকাকে ৷
প্রথম দম্পতির ভূমিকা অভিনয় করবেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গে থাকবেন পাওলি দাম। দ্বিতীয় দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করবেন সঙ্গীতা সিনহা এবং ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সঙ্গে চান্দ্রেয়ী ঘোষ। তৃতীয় দম্পতির ভূমিকায় এই প্রথম জুটি বাঁধবেন রাজনন্দিনী এবং জন ভট্টাচার্য। সঙ্গে সায়নী ঘোষ।
ছবিতে প্রথম দম্পতি অর্থাৎ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের একটি ছাপোসা জীবন ছিল যা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় কৌশিকের অসুস্থতার পর। অন্যদিকে ইন্দ্রনীল এবং সঙ্গীতা নিজেদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে ব্যস্ত কিন্তু বয়স্ক বাবাকে নিয়ে জেরবার ইন্দ্রনীল। তৃতীয় দম্পতি অর্থাৎ রাজনন্দিনী এবং জন দুজনেই নতুন বিবাহিত দম্পতি। কিন্তু রাজনন্দিনীর চরিত্রটি চায় বাড়িতে কেউ তার কাজে সহায়তা করুক।
এবার গল্পের মোড় ঘুরে যায় যখন লক্ষীকান্তপুর গ্রাম থেকে শহরে আসে তিন মহিলা। এই তিন মহিলার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাওলি দাম, সায়নী ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ী ঘোষ। তিন দম্পতির বাড়িতে কাজ শুরু করে এই তিন মহিলা। কিন্তু এখানেই গ্রামের সহজ সারল্যের সঙ্গে শহুরে জটিলতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তারপর কী হয় সেটাই দেখার এই ছবিতে।