SPECIAL: মিউজিশিয়ানদের জার্নিটা কষ্টের… রিয়েলিটির মঞ্চে বাদ্যযন্ত্রীদের নেপথ্যের কাহিনি

যাঁরা ছাড়া সঙ্গীত দুনিয়া চলতে পারে না, যাঁদের মুন্সীয়ানায় গানের সুর খুঁজে পায় তাল, সারেগামাপা-র রিয়েলিটি মঞ্চে সেই বাদ্যযন্ত্রীদের জার্নি শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

exclusive-sa-re-ga-ma-pa-reality-shows-musicians-talk-about-their-journey-shares-their-life-story
'সারেগামাপা'র বাদ্যযন্ত্রীরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 11:07 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 11:52 AM IST

কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: শিল্পীর জীবনের সুরেলা সফরের সবসময়ের সঙ্গী তাঁর মিউজিশিয়ান টিম। একটা গানকে শ্রোতার মনোগ্রাহী করে তুলতে মিউজিশিয়ানদের ভূমিকা অনবদ্য। তাঁদের সুর, তাল, লয়ের মুন্সিয়ানায় গান পায় পূর্ণতা। গান রেকর্ডিং থেকে মঞ্চে লাইভ পারফরম্যান্স শিল্পীকে তাঁদের উপরে ভরসা করতে হয় অনেকটা, হয়তো পুরোটাই। রিয়ালিটি শো'র মঞ্চেও তাঁদের মুন্সিয়ানা দেখে অবাক হতে হয়। আগামী প্রতিভাদের গানের সঙ্গে সঙ্গত করে তাঁদের কেরিয়ার আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দেওয়ার কাজটি নিরলসভাবে করে চলেন বাবুয়া লোধ, গৌতম দাসের মতো মানুষগুলি। ইটিভি ভার‍ত তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছে গিয়েছিল সারেগামাপার মঞ্চে। এদিন বিচারকদের কথা শুনতে নয়, হাজির হয় মিউজিশিয়ানদের জীবনের গল্প শুনতে।

কথা হয় 'সারেগামাপা'র সবথেকে পুরনো বাদ্যযন্ত্রী বাবুয়া লোধের সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি বিভিন্ন রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে বাজাতাম। এই কাজটাই করতাম চিরকাল। কখনও অন্য পেশায় নিযুক্ত হইনি। সেখান থেকে আমাকে বাপি মুখার্জি নামের একজন বাদ্যযন্ত্র শিল্পী নিয়ে আসেন এই মঞ্চে। উনি অক্টোপ্যাড বাজাতেন। সালটা 2006। সেই থেকে এখনও চলছে আমার জার্নি।"

সারেগামাপার অন্দরে বাদ্যযন্ত্রীদের সফর (ইটিভি ভারত)

কতটা পরিবর্তন দেখতে পান শুরুর দিন থেকে এখন অবধি? বাবুয়া লোধ বলেন, "2006 থেকে 2010 অবধি ছিল এক রকম। 2012 থেকে ডিরেক্টর চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। তখন থেকেই পাল্টেছে এই শো। আর এখন তো পুরোই আলাদা। আজ এই শো-কে এই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পিছনে পরিচালক অভিজিৎ সেনের ভূমিকা অনবদ্য। অনেক নতুন নতুন ছেলেরা আসছে বাজাতে। ওদেরকে বলে দিই এখানে কীভাবে বাজাতে হবে। বাকি সবটা পরিচালকই দেখে নেন।"

কি বোর্ড, পিয়ানো, অ্যাকোর্ডিয়াম বাদক গৌতম দাস বলেন, "অনেকদিন হয়ে গেল এখানে। আগে রেকর্ডিং-এ বাজাতাম। কার সঙ্গে না বাজিয়েছি? মান্না দে, থেকে শুরু করে নচিকেতা, হৈমন্তী শুক্লা, নির্মলা মিশ্র, শ্রীকান্ত আচার্য, ইন্দ্রনীল সেন, ইন্দ্রাণী সেন। আর মুন্বইয়ের কথা বলতে গেলে আশা ভোঁসলে কুমার শানু , উদিত নারায়ণ, অভিজিৎ, অলকা ইয়াগনিক, সাধনা সরগম, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি সহ অনেকের সঙ্গে বাজিয়েছি। একমাত্র লতা মঙ্গেশকর আর কিশোর কুমার ছাড়া আমি প্রায় সবার সঙ্গেই বাজিয়েছি। আমি এই কাজটাই করি। বাবার কাছে গানবাজনা শিখেছি। গানবাজনা নিয়েই আছি।"

তিনি আরও বলেন, "আজকালকার ছেলেমেয়ের মধ্যেও অনেক নিষ্ঠা দেখতে পাই। টেকনোলজি অনেক উন্নত হয়েছে। আর গানবাজনাতে টেকনোলজির ব্যবহার হয়। ওরা সেটাতে ভীষণভাবে দক্ষ এবং অভ্যস্ত। তাই ওদের প্রতিভা আরও বেশি বলে মনে হয় আমার। অর্ণব, টুবাই, সুমিত, জয়, রানা, সিন্টু, সঞ্জয়, বুবাই, মঙ্গল আর বাবুয়া দা তো আছেই। এই নিয়ে আমাদের টিম।"

একটা কথা বেশ প্রচলিত, 'আজকাল গানবাজনায় গানের থেকে বাজনা বেশি।" এই প্রসঙ্গে গৌতম দাস বলেন, "যারা এটা বলেন, তাঁদেরকে সমর্থন করি না আমি। গানবাজনার ধরন যুগে যুগে বদলায়। ষাটের দশকের গানের কম্পোজিশন, অ্যারেঞ্জমেন্ট এক রকমের ছিল, পরের দশকগুলিতে তা পাল্টে গিয়েছে। যে যখন এসেছে সে তখন পাল্টেছে ধরন। বাপি লাহিড়ী, নদিম-শ্রবণ, যতীন-ললিত, এআর রহমান যে যখন এসেছেন নিজেদের মতো করে ঘরানা বদলেছেন। মানুষের শোনার স্বার্থেই বদল ঘটেছে। একই জিনিস চলতে থাকলে তা বোরিং হয়ে যায়। নতুনত্ব উদ্ভাবন করতে করতেই গানের সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহার বদলেছে।"

টুবাই বলেন, "আমি পড়াশুনার পাশাপাশি গানবাজনা নিয়েই থাকতাম। বাবা-মায়ের সাপোর্ট ছিল যে আমি গানবাজনা নিয়ে থাকি। তাই আজ এখানে। বাড়ি থেকে কেউ কখনও চাকরির করার কথাও বলেনি। আমি যেটা করছি সেটাতেই ওরা খুশি। আমার দাদু প্রফুল্ল রায় মিউজিশিয়ান ছিলেন। সেই ধারা আমি অব্যাহত রেখেছি।"

'সারেগামাপা'-তে স্যাক্সোফোন বাজান সঞ্জয় নস্কর। বললেন, "30 বছর ধরে স্যাক্সোফোন বাজাই। সেই সময় প্রায় কোনও পরিবারেই বাড়ির ছেলে শুধু বাজনা বাজাবে তা মেনে নিতে পারত না। প্রথম যখন কম দামে বাজনাটা কিনে এনেছিলাম বাবা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। মানতেই চায়নি যে আমি বাজাবো। নিজের জেদে আজও চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। ফলে, অনেক লোকজন। আর স্যাক্সোফোন খুব জোরে বাজে। এত লোকের মাঝে জোরে বাজনা বাহছে, সবাই মেনেও নিত না। আসলে আমার বাড়িতে কেউ চাইতই না গান বাজনা করি। ব্যতিক্রম আমার মা। নিজের কানের দুল বেচে আমাকে বাজনা কিনে দিয়েছিলেন। আজ আমার নতুন আলাদা বাড়ি আছে। তাই নিজের মতো ইচ্ছা খুশিতে প্র‍্যাকটিসও করতে পারি।"

তিনি আরও বলেন, "মিউজিশিয়ানদের জার্নিটা কষ্টের। মেহনত অনুযায়ী পয়সা পাই না আমরা। ওই যে বলে না 'ম্যানেজ করে নেওয়া', সেটাই করি আমরা। তবু বলব, সারেগামাপা আছে বলে চলছে তুলনামূলক ভালো আছি। টাকা পয়সাও ঠিকঠাক। এখানে কাজটা রেগুলারের। তাই চলে যায় আমাদের। খুব কষ্টসাপেক্ষ আমাদের কাজটা। সকাল 8টার মধ্যে বেরোই আমরা। গ্রুমিং থাকলে ফিরতে রাত সাড়ে 10টা বা 11টা। আর শুটিং থকেলে রাত সাড়ে 11টা কি 12টা। টানা 16-17 ঘণ্টা হসে থাকাও কষ্টের।" সঞ্জয় নস্কর আরও বলেন, "পাত্রী দেখার সময় শ্বশুরমশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন বাজানো ছাড়া আর কী করি? আমি বলেছিলাম এটা করলে আর অন্যকিছু করা যায় না। তাতে মেয়ে দিলে দেবেন না হলে দেবেন না। কিন্তু আপনার মেয়ে না খেয়ে থাকবে না। তো উনি আমাকে ভরসা করে ওনার মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে।"

এই শো-এর তবলা বাদক চিন্টু মণ্ডল অনেক ছোটবেলা থেকেই বাজনার সঙ্গে যুক্ত ৷ বাবা-দাদু যখন স্টেজে অনুষ্ঠান করতে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে প্রোগ্রাম দেখতে যেতেন ৷ বলেন, "আমার গোটা বাড়িটাই গানবাজনার। অনেক ছোটবেলা থেকে আমি তবলা বাজাই। সবাই অতটুকু একটা বাচ্চাকে মঞ্চে শিল্পীর সঙ্গে তবলা বাজাতে দেখে অবাক হয়ে যেত প্রশংসা করত। আমার বাড়িতে কেউ কখনও চাকরি-বাকরি করেনি। তাই আমাকেও করতে হবে এই নিয়ম ছিল না। বরং সবাই চেয়েছিল আমি এটাই করি। 2012 সাল থেকে আমি সারেগামাপার সঙ্গে যুক্ত। অনেক কষ্টে এই জায়গাটা ধরে রেখেছি। জায়গাটা খুব আপন আমার। তাই এই জায়গা ছেড়ে যেতে চাই না কখনও। আরও বেশি টাকা আর নাম যশের সুযোগ আসেনি তা নয়, কিন্তু যেতে রাজি নই। মিউজিশিয়ানরা এমনিতেই শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান না। তাই একটু কম বেশি অঙ্কের টাকার জন্য তৈরি করা শক্ত জমিটা ছেড়ে যেতে চাই না। আবার নতুন একটা জমি তৈরি করতে অনেকটা সময় লেগে যাবে।"

এদিন অন্যান্যদিনের মতোই চূড়ান্ত ব্যস্ততা ছিল মিউজিশিয়ানদের মধ্যে। একটা গানকে নিখুঁতভাবে দর্শকের কাছে তুলে ধর‍তে ওঁদের অবদানের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শান্তনু মৈত্রর নির্মিত 'গিভ মি সাম সানশাইন' গানের মহড়া চলছিল তখন। আর মানুষটি স্বয়ং হাজির মঞ্চে। তাই তৎপরতা খানিক বেশিই। ফলে, সকলকে এদিন ফ্রেমে বাঁধা সম্ভব ছিল না। ব্যস্ততার মাঝেই কথা বললেন বাবুয়া লোধ, গৌতম দাস, টুবাই, সঞ্জয় নস্কর ও চিনট্ু মণ্ডল। জানা গেল বাকি যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই গান এবং বাজনাকে ভালোবেসে, সুরের টানে আজ এই মঞ্চে। কারওর অন্য কোনও পেশা নেই। সুরই তাঁদের আপন করে নিয়েছে। সুর নিজেই তাঁদের জন্য পেশা ঠিক করে দিয়েছে।

সম্পাদকের পছন্দ

