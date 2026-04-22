ভোটের প্রচারটা হাস্যকর নয়, হরর সিনেমা হয়ে গিয়েছে আজকাল- ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়

4 মে ভোটের ফলাফল ৷ আগামী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কী ভাবছেন জেন জি তারকারা ? যদি তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেতেন ?শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷

আজকের পর্বে উত্তর দিলেন অভিনেতা, নাট্যকর্মী ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 22, 2026 at 11:44 AM IST

কলকাতা, 22 এপ্রিল: বাংলা জুড়ে শাসক-বিরোধী শিবিরে জোর কদমে চলছে ঠোকাঠুকি থেকে স্পষ্টকথায় জেরবার করার লড়াই ৷ পাড়ায় পাড়ায় চায়ের তুফানি চুমুকে সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, কী বলছে বাংলা? এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন জেন জি তারকারাও। ইটিভি ভার‍ত সাধারণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হচ্ছে তাঁদের কাছে। আজকের পর্বে উত্তর দিলেন অভিনেতা, নাট্যকর্মী ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়।

ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় বাংলা বিনোদন দুনিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় এবং পরিচিত মুখ। তবে, তাঁর পর্দায় আত্মপ্রকাশ সুজয় ঘোষ পরিচালিত 'কাহানি' সিনেমার মাধ্যমে 2012 সালে। সেখানে বিষ্ণু নামে একটি ছোট্ট ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। এরপর একে একে 'ওপেন টি বায়োস্কোপ', 'দুর্গা সহায়', 'রঙ বেরঙের কড়ি', 'কিশোর কুমার জুনিয়র', 'দ্বিতীয় পুরুষ', 'আবার আসিব ফিরে', 'রবীন্দ্র কাব্য রহস্য', 'বিজয়ার পরে', 'সাদা রঙের পৃথিবী' সহ একাধিক ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন এবং প্রশংসিত হন। ঋতব্রত অভিনীত সিরিজের তালিকাও দীর্ঘ।

অভিনেতা ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় (সংগৃহীত)

'উৎসবের পরে', 'সাবাশ ফেলুদা', 'বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড', 'দাদুর কীর্তি' সহ আরও বেশ কয়েকটিতে অভিনয় করেন তিনি। এ ছাড়াও শর্ট ফিল্মও রয়েছে অনেক। তার মধ্যে শর্ট ফিল্ম 'বাম্পার' পরিচালনার জন্য 'আহান আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ সেরা পরিচালকের পুরস্কারও পান তিনি। নানা সময়ে বিভিন্ন ছবিতে অভিনয়ের জন্যও পুরষ্কৃত হয়েছেন এই তরুণ তারকা। ঋতব্রত একজন দক্ষ এবং ব্যস্ত নাট্যকর্মী। অভিনয় এবং নির্দেশনা দুই দিকেই সমান দক্ষ তিনি। জানালেন রাজ্য রাজনীতি নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা।

ইটিভি ভারত: আগামীদিনে কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান এবং কেন?

ঋতব্রত: এমন কাউকে দেখতে চাই যিনি যখনই কথা বলবেন তিনি যেন আমার মুখ্যমন্ত্রী হয়েই কথা বলেন। যেন কোনও দলের মাথা হয়ে কথা না বলেন ৷ একইসঙ্গে তিনি যেন সবার আগে কর্মক্ষেত্র নিয়ে কথা বলেন ৷ তাঁর রাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা বাধ্য হচ্ছে নিজের শহর, জেলা, বাড়ি, পরিজন, দেশ ছেড়ে বাইরে চলে যেতে ৷ এটা যদি তাঁকে ভাবিত বা চিন্তিত না করে তা হলে তাঁকে নিয়ে আগামী প্রজন্ম ভালো ভালো কথা বলবে, বাহবা দেবে এমন আশা করাও উচিত নয় ৷ তা হলে আগামী প্রজন্মকে নিয়ে তাঁর মাথায় কোনও ভাবনা চিন্তা নেই এটাই ধরে নিতে হবে ৷ আমরা বা আমাদের থেকে বড় বা একটু ছোট যারা তারা খুব আশাহত এটা দেখে যে আমাদের রাষ্ট্রনেতা বা নেত্রী যাঁরা, তাঁদের এটা নিয়ে কিছু যায় আসে না। বরং কোয়ালিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছি না বললে শুনতে হচ্ছে, 'কাজ পাচ্ছো না তো চলে যাও রাজ্য ছেড়ে, দেশ ছেড়ে ৷...' বাড়ি ছেড়ে, নিজের আস্তানা ছেড়ে কেউই চলে যেতে চায় না ৷ খুবই দুঃখজনক যে আমি স্কুলে যাদের সঙ্গে পড়েছি তাদের মধ্যে আমরা মাত্র দু'জন এখন থাকি কলকাতায় ৷ 2011-14'র পর থেকে বাকি 38 জনকে কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যেতে হয়েছে ৷ কলকাতায় কাজকর্ম পায়নি বলে ৷ এটা যেন না হয় আর। জানি সম্ভব না ৷ তবে আশা করব ৷ তাতে তো ক্ষতি নেই ৷

ইটিভি ভারত: আর নিজে মুখ্যমন্ত্রী হলে কীভাবে সাজাবেন নিজের সাধের রাজ্যটাকে?

ঋতব্রত: নিজে মুখ্যমন্ত্রী হলে সবার আগে ভিআইপি গাড়ি বন্ধ করব ৷ যেটা নেপালের মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ করেছেন যে ভিআইপি'দের গাড়িকে সিগনালে আগে ছাড়াটা বন্ধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, ইলেকশনের সময়ে পুলিশের যে কোনও গাড়িকে যে কোনও রাস্তায় থামিয়ে যা খুশি করছেন। গাড়ি কেড়ে নিচ্ছেন ৷ এটা বন্ধ করাব।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ইলেকশন যেভাবে হয় অর্থাৎ মানুষের কাজকর্মকে ব্যাহত না করে যেভাবে ইলেকশন হয় সেটা আমার রাজ্যেও চালু করাব। আমাদের এখানে 'ইলেকশন' ব্যাহত না করে 'কাজ' করতে হয় ৷ সেটা বন্ধ করব। ইলেকশনটা এখন ভয়ে পরিণত হয়েছে ৷ গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে ৷ চেষ্টা করব আমার রাজ্যের বা দেশের যুবক যুবতীদের যেন কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অপমানিত অসম্মানিত না হতে হয় ৷ তারা যেন নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সসম্মানে কাজ করতে পারে ৷ কর্মক্ষেত্রেও যেন সেই সম্মানটা পায় ৷ যেটা তাদের অধিকার।

ইটিভি ভারত: মিছিল দেখে কেমন অনুভূতি হত ছোটবেলায়?

ঋতব্রত: আমাদের এখানে মানে বেহালা পশ্চিমে দেওয়াল লিখনের চল বেশি। এখানে এখনও ভোটের প্রচার মানে দেওয়াল লিখন আর ক্যান্ডিডেট বা পার্টির লোকেরা এসে ইলেক্টোরাল রোল দিয়ে যাওয়া। এখানে খুব কম সভা হয় ৷ সম্ভব হয় না আসলে ৷ তবে বাবা আর ঠাকুমার মুখে শুনেছি বামফ্রন্ট সরকারের শেষের পাঁচ- দশ বছর সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছিল এখানে। তাদের দৌরাত্ম্যর গল্প শুনেছি ৷ বাড়িতে এসে তালা বন্ধ করে দিয়ে যেত পার্টির সদস্যরা ৷ বলত নাকি বাইরে ভোট পড়লে দেখে নেব ৷ যেটা এখন তৃণমূল সরকার করে নানা জায়গায় ৷ যদিও আমাদের এখানে সেটা এখনও করতে পারেনি। হয়ত এখানকার বেশিরভাগ লোক তাদেরই ভোট দেয় তাই দরকার পড়ে না ৷ আমাদের বামফ্রন্ট প্রার্থী নীহার ভক্ত এখানকারই লোক। ফলে বামফ্রন্টের দিকেও একটা আস্থা আছে এবার এখানে ৷ এখন প্রচার মানেই সোশাল মিডিয়া বা খবর।

আজকাল যেকোনও রাজনৈতিক সভার সম্ভাষণ বা কথা বলার যা ধরন দেখি তাতে একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করি ৷ খুবই ভয় করে ৷ আমি আরজিকর-এর ঘটনার কথা বাদই দিলাম ৷ এরকম একটা সরকার হতে পারে এটাই ভয়ের। যদিও এবার ইলেকশনেই আর কারওর কিছুই মনে নেই, আমি নিশ্চিত ৷ সবাই সব ভুলে গিয়েছে ৷ তাই ভোট যেখানে পড়ার সেখানেই পড়বে ৷ আরজিকরের কথা বলতে গেলে মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায় যে এরকম একটা সরকারের দ্বারা আমরা চালিত ৷ ওদিকে কসবা ল' কলেজের ঘটনার সময়ে প্রশাসনের যারা মুখপাত্র তাদের কথার যে ধরন তাতে ধর্ষণের প্রতি বা নারী সুরক্ষার প্রতি তাদের যে ধরনের মানসিকতা সেটা আসলে খুব ভয়ের ৷

আমার মামার মেয়ে কলকাতায় এসেছে ৷ কলেজে পড়ে ৷ আমি ওকেও বলতে পারি না যে তুই এই শহরে বেটার জায়গায় আছিস, নিরাপদে আছিস ৷ তাই মন দিয়ে পড়াশুনা কর। সত্যি বলতে কোনও সেফটি নেই এখানে। এই সরকারের বিকল্প হয়ে যে পার্টি ধরা দিচ্ছে তারাও এমন একটা পার্টি যারা ধর্ষকদের জেল থেকে ছাড়িয়ে গলায় মালা পরিয়ে স্বাগত জানায় ৷ ভয় লাগে। তাই ভোটের প্রচারে কে কী বললেন খুব ভিত্তিহীন হয়ে যায়। কেননা সারা বছর তারা এসবই বলেন। পরে সেই সব লোকগুলোই সিনেমায় অভিনয় করেন। সিনেমার প্রচারে যান ৷

ভালো ভালো চরিত্রে অভিনয় করেন। যখন ঘটনাগুলো ঘটে তখন তাদের যে নেগ্লিজেন্সি আর যা হাবভাব দেখি তাতে চিন্তাই হয় ৷ খুব দুঃখের সঙ্গেই বলছি, 2031-এর ভোটে যেন আমাকে ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে না থাকতে হয় ৷ ভোটের নামে যা তা হচ্ছে এখানে ৷ আমাদের শুটিংয়ে লোকেশন দিচ্ছে না ৷ নাটকের জন্য হল দিচ্ছে না ৷ পুলিশ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ৷ রাতে নাকা চেকিং যখন তখন ৷ ভয়ে শুটিং রাখতে পারছি না ৷ রাস্তায় যদি আটকে দেয় ৷ যদি কিছু বলে ৷ এটা কী হচ্ছে ৷ একটা সুস্থ স্বাভাবিক দেশে এটা কী হচ্ছে ৷ মানুষের কাজ আটকে ভোট হচ্ছে এখানে ৷ ভোটের প্রচারটা হাস্যকর নয়, হরর সিনেমা হয়ে গিয়েছে আজকাল।

ইটিভি ভারত: শিল্পী হিসেবে কীরকম রাজ্য চান?

ঋতব্রত: সবার আগে দেখতে চাই না যে কোনও শিল্পী শাসক দলের ঝান্ডা ধরে শাসক দলের জন্য একটা আস্ত সিনেমা বানিয়ে বুক চিতিয়ে প্রচার করছেন। কী চাই জানি না৷ তবে কী চাই না জানি, সেটাই বললাম। আমাদের পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা শাসক দলের ঝান্ডা ধরছেন খুব ভালো কথা। সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ৷ তাতে কোনও অসুবিধা নেই ৷ কিন্তু যাতে তিনি টিকিট পান বা পরের বার বিধায়ক বা এমপি বা কাউন্সিলর হতে পারেন সেই জন্য একটা আস্ত সিনেমা নামিয়ে দেবেন, প্রচার করবেন এটা দেখতে চাই না ৷ একটা সময়ে এদের ছবি দেখতাম ৷ মেকার হিসেবে সম্মান করতাম ৷ কিন্তু এখন তাঁরা নিজের টিকিটটা পাকা করার জন্য যে ধরনের কাজ করছেন তাতে তাঁদের আসন্ন কাজের জন্য যদি আমার কাছে কোনও ফোন আসে আমাকে ভাবতে হবে।

আগে জেনে নিতে হবে কোনও দলের প্রচারের জন্য নয় তো? অবাক হয়েছি যখন দেখেছি একজন সহ অভিনেতা মারা গেছেন এটারও প্রতিবাদ কর‍তে একজন ভয় পাচ্ছেন যদি আমার টিকিটটা চলে যায়, যদি আমার ভোটের প্রচারে কালি লেগে যায়! এই ভয় নিয়ে একজন শিল্পী কীভাবে নিজেকে শিল্পী হিসেবে দাবি করছেন জানি না। রাজ্যের এরকম অবস্থাটা দেখতে চাই না শিল্পের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ৷ আমি শিল্প চর্চার কাছাকাছি ছোট থেকেই থাকার চেষ্টা করি ৷ সেই চেষ্টার মধ্যে আমাদের সিনিয়ররা যা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করছেন তা দেখার মতো ৷ সারাজীবন একজন শিল্পীকে খিস্তি করে তারপর তিনি মারা যাওয়ার পর তার থেকে ফুটেজ পাওয়ার জন্য কত কী করা যায় এরকম একটা রাজ্যের অবস্থা দেখতে চাই না শিল্পের শিক্ষার্থী হিসেবে ৷

ইটিভি ভারত: জীবনের প্রথম ভোট- মনে পড়ে? বড় হয়ে গেছি মনে হয়নি সেদিন নিজেকে?

ঋতব্রত: বড় হয়ে গিয়েছি মনে হওয়ার পাশাপাশি মনে হয়েছিল একটা দায়িত্ব হল এবার থেকে। তবে, সেদিনও জানতাম না 'কী চাই' ৷ আজও জানি না 'কী চাই' ৷ তবে 'কী চাই না' সেটা জানি স্পষ্ট। আর 'কাদের' চাই না সেটাও স্পষ্ট জানি ৷

ইটিভি ভারত: নিজের রাজ্য তথা দেশটাকে তা হলে কেমন দেখতে চাইছেন?

ঋতব্রত: দেশ এবং রাজ্যের যাঁরা প্রধান হবেন তাদের মুখ খুললে যেন ভালো কথা বেরোয় ৷ এখন যেগুলো বেরোচ্ছে সেটাই আজকের দেশ ও রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র ৷ তাঁদের আশেপাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরও মুখ খুললে যেন চারটে ঠিকঠাক কথাই বেরোয় ৷ ব্যস, এটুকুই ।

