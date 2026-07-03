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কমেডি-থ্রিলারের মোড়কে আসছে 'ভার্জিনপুর', কোথায় দেখা মিলবে এই সিরিজের?

তীক্ষ্ণ কমেডি, অপ্রত্যাশিত মোড় এবং পরতে পরতে টানটান সাসপেন্সে ভরপুর 'ভার্জিনপুর' এমন কিছু চরিত্রের গল্প বলে, যারা একে অপরকে বোকা বানানোর খেলায় মেতে ওঠে।

rwitobroto-mukherjee-satyam-bhattacharya-sharly-modak-starrer-bengali-series-virginpur-streaming-on-this-platform
আসছে 'ভার্জিনপুর' সিরিজ (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 9:33 AM IST

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কলকাতা, 3 জুলাই: সপ্তাহ জুড়ে একের পর এক ওয়েব সিরিজের খবর। ক্লিক-এ আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'ভার্জিনপুর'। প্রযোজনায় শান্তনু চট্টোপাধ্যায়। 'ফিল্ম অ্যান্ড ফ্রেমস'-এর ব্যানারে আসছে এই সিরিজ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে ঋত্বব্রত মুখোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচার্য, শার্লি মোদক, নিশান্তিকা দাস, বিশ্বজিৎ দাস, শুভজিৎ কর, দেবপ্রসাদ হালদারকে। পরিচালনায় শুভদীপ মুখোপাধ্যায়। কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন রুদ্রদীপ চন্দ। সংলাপ লিখেছেন সৌমিত দেব। চিত্রগ্রহণে অনির।

এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে জিতু নামের এক সহজ সরল গ্রামের ছেলে, যে কলেজে পড়াশোনা করে শান্ত-সাধারণ জীবন কাটানোর স্বপ্ন নিয়ে শহরে আসে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন খুব দ্রুতই ওলটপালট হয়ে যায়। সে প্রেমে পড়ে রাইয়ের। যে থাকে ‘ম্যাডাম নিবাস’-এ। সেই বোর্ডিং হাউসেই থাকার কথা জিতুরও। এক অদ্ভুত ঘটনার জেরে জিতু ও রাই জড়িয়ে পড়ে এক দুঃসাহসিক অপহরণ-কাণ্ডে। পুরো পরিকল্পনার নেপথ্যে রয়েছে দেবা, কলেজের স্বঘোষিত ‘সিনিয়র’ এবং ম্যাডাম নিবাসের ‘ম্যানেজার’। মূলত এই ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখেই এগোবে চিত্রনাট্য।।

rwitobroto-mukherjee-satyam-bhattacharya-sharly-modak-starrer-bengali-series-virginpur-streaming-on-this-platform
'ভার্জিনপুর' সিরিজের কলাকুশলীরা (সংগৃহীত)

তীক্ষ্ণ কমেডি, অপ্রত্যাশিত মোড় এবং পরতে পরতে টানটান সাসপেন্সে ভরপুর 'ভার্জিনপুর' এমন কিছু চরিত্রের গল্প বলে, যারা একে অপরকে বোকা বানানোর খেলায় মেতে ওঠে। শেষ পর্যন্ত কী হয় সেটাই দেখার। এই রিব-টিকলার থ্রিলার আসছে চলতি মাসেই।

পরিচালক শুভদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভার্জিনপুরের মাধ্যমে আমি পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছি। 'চিক ফ্লিক", 'রাজা রানি রোমিও'-সহ একাধিক প্রজেক্টের মাধ্যমে ক্লিক –এর সঙ্গে শুরু থেকেই আমি যুক্ত থেকেছি। ওই সব প্রজেক্টে আমি পরিচালক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিফ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি। তাই যখন রুদ্রদীপ চন্দ স্ক্রিপ্টটি শেষ করলেন এবং ক্লিক এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হল, তখন জয়দীপ মানে আমাদের ক্রিয়েটর এবং আমাদের প্রযোজক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় দু’জনেই আমাকে এটি পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বলেন। কাস্টিংয়ের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত স্ক্রিপ্ট লেখার সময়ই প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন, আমরা প্রথম থেকেই জানতাম জিতুর চরিত্রে ঋতব্রত এবং রাইয়ের চরিত্রে শার্লি একেবারে উপযুক্ত হবে, কারণ আমরা আগে থেকেই তাঁদের কাজ দেখেছিলাম। ঝিন্টির চরিত্রে নিশান্তিকাকেও তাঁর অডিশন দেখেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বোম বাবুর চরিত্রে বিশ্বজিৎ দাস ছিলেন নিখুঁত নির্বাচন, কারণ আমরা জানতাম এই চরিত্রের সূক্ষ্মতা এবং বৈশিষ্ট্য তিনি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। দেবার চরিত্রে সত্যম ভট্টাচার্যকেও আমরা নিশ্চিতভাবেই ভেবেছিলাম, কারণ তিনি অত্যন্ত বহুমুখী প্রতিভার অভিনেতা। আর গরমেন্ট চরিত্রে দেবপ্রসাদ ছিল একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ পছন্দ, কারণ দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সূত্রে তাঁর অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানতাম। এরপর ধীরে ধীরে সবকিছু জায়গামতো বসে গেল, আর আমি আমার কল্পনার সেই 'অদ্ভুতুড়ে দলটিকে' চোখের সামনে দেখতে পেলাম।"

rwitobroto-mukherjee-satyam-bhattacharya-sharly-modak-starrer-bengali-series-virginpur-streaming-on-this-platform
'ভার্জিনপুর' সিরিজের কলাকুশলীরা (সংগৃহীত)

তিনি আরও বলেন, "পরিচালকের আসনে বসে শুটিংয়ের প্রথম দিনে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু খুব দ্রুতই অভিনেতা এবং ইউনিটের সদস্যরা আমাকে স্বচ্ছন্দ করে তোলে। অভিনেতারা যেন চরিত্রগুলোর মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে ঢুকে গিয়েছিলেন, আর আমার কাজ ছিল সেই মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরাবন্দি করা।"

দেবা চরিত্রে সত্যম ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "এই দেবা চরিত্রটিতে কীভাবে অভিনয় করব, তা নিয়ে আমার কোনও প্রস্তুতি ছিল না। তবে আমি খুব খুশি ছিলাম যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লেখক-নির্ভর চরিত্র। এই সিরিজটির সবচেয়ে বড় শক্তি হল, এর পেছনে একঝাঁক অসাধারণ সৃজনশীল মানুষ কাজ করেছেন, যারা একেবারে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে একটি অভিনব গল্প নির্মাণ করেছেন। দেবার সংলাপগুলোর মধ্যে যে অদ্ভুত মজার স্বাদ রয়েছে, তা আমাকে চরিত্রটিকে বুঝতে এবং অভিনয় করতে অনেক সাহায্য করেছে। চরিত্রটির জন্য আমার কোনও নির্দিষ্ট বাস্তব জীবনের অনুপ্রেরণা ছিল না। তবে তার অঙ্গভঙ্গি, শরীরী ভাষা, হাঁটার ধরন কিংবা কথা বলার ভঙ্গির ক্ষেত্রে আমি নিজের পাড়ার মানুষদের থেকেই অনেক কিছু নিয়েছি। আমি টালিগঞ্জের অশোকনগর এলাকায় বড় হয়েছি, যা মূলত একটি কলোনি এলাকা। সেখানে যে ধরনের স্থানীয় ছেলেদের আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি-তাদের কথা বলার ধরন, হাঁটার স্টাইল এবং এক বিশেষ ধরনের আত্মবিশ্বাসী ‘সোয়্যাগ’-সেগুলো আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার অনেকটাই আমি দেবা চরিত্রে ব্যবহার করেছি।"

rwitobroto-mukherjee-satyam-bhattacharya-sharly-modak-starrer-bengali-series-virginpur-streaming-on-this-platform
'ভার্জিনপুর' সিরিজের কলাকুশলীরা (সংগৃহীত)

জিতুর চরিত্রে ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভার্জিনপুরে জিতুর চরিত্রটি কীভাবে ফুটিয়ে তুলব, তা নিয়ে আমার একটা প্রাথমিক ধারণা ছিল। মূল কারণ, স্ক্রিপ্টটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে লেখা। চিত্রনাট্য পড়লেই চরিত্রটির চেহারা, আচরণ এবং মানসিকতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আমাদের পরিচালক ক্রিয়েটর তো ছিলেনই, যাঁরা প্রতিটি ধাপে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। সবচেয়ে ভালো বিষয় ছিল, তাঁরা আমাকে চরিত্রটি নিয়ে নিজের মতো করে কাজ করার যথেষ্ট স্বাধীনতা এবং পরিসর দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে চরিত্রটিকে আরও গভীরভাবে বুঝতে এবং ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।"

rwitobroto-mukherjee-satyam-bhattacharya-sharly-modak-starrer-bengali-series-virginpur-streaming-on-this-platform
'ভার্জিনপুর' সিরিজের কলাকুশলীরা (সংগৃহীত)

তিনি আরও বলেন, "টিমের সকলের সঙ্গে কাজ করা যেন নেশার মতো সবার এনার্জি, কাজের প্রতি আবেগ, সেটে চলতে থাকা মজা-আড্ডা এবং প্রস্তুতির প্রতি নিষ্ঠা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমি তো এখন থেকেই সিজন 2-এর জন্য অপেক্ষা করছি। আমার এখনও মনে আছে, প্রায় প্রতিটি দৃশ্যের সময় আমরা হেসে গড়াগড়ি খেতাম। এমন অনেকবার হয়েছে, যখন সংলাপের পাঞ্চলাইন শুনে আমি নিজেই হেসে ফেলেছি এবং শট কাট করতে হয়েছে !"

রাইয়ের ভূমিকায় শার্লি মোদক বলেন, "রাই চরিত্রটিকে আমি একটি নির্দিষ্ট ধারণা মাথায় রেখে অভিনয় করেছি। চরিত্রটির বাকি যাত্রাপথ চিত্রনাট্যেই খুব সুন্দরভাবে লেখা ছিলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো ইউনিটের সঙ্গে যে বন্ধন তৈরি হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কাজের পরিবেশ ছিল এতটাই আন্তরিক এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ যে আমরা সবাই যেন খুব দ্রুতই একে অপরের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলাম।"

নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে শার্লি বলেন, "রাই একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, যে নিজের জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলে। তার নিজের আর্থিক চাহিদা রয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে তার মূল্যবোধও অত্যন্ত দৃঢ়। সে বুদ্ধিমতী, আত্মনির্ভরশীল, মানসিকভাবে শক্ত এবং কিছুটা টমবয় স্বভাবের তরুণী। তবে তার এই দৃঢ় ব্যক্তিত্বের আড়ালে রয়েছে এক কোমল মন। বাইরে থেকে তাকে হয়তো কঠিন বা রুক্ষ মনে হয়, কিন্তু অন্তরে সে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল। সে কখনও ভান করে না বা নিজেকে অন্য কারও মতো দেখানোর চেষ্টা করে না। আর যখন সে এমন একজন মানুষের খোঁজ পায়, যার সংবেদনশীলতা এবং আন্তরিকতা তার নিজের মনের সঙ্গে মিল খায়, তখনই তার জীবনের প্রেমের অধ্যায় শুরু হয়।"

rwitobroto-mukherjee-satyam-bhattacharya-sharly-modak-starrer-bengali-series-virginpur-streaming-on-this-platform
'ভার্জিনপুর' সিরিজের কলাকুশলীরা (সংগৃহীত)

তিনি আরও বলেন, "ব্যক্তিগতভাবেও সম্পর্ক নিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই এমন। ভালো বা খারাপ-এসব অনেকটাই দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়। যে মানুষটি আমার মানসিকতার সঙ্গে মেলে, যে সত্যিকারের আন্তরিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাকে আলাদা করে প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমার মতে, ভালোবাসার জন্ম হয় সেখানে, যেখানে যত্ন নিঃস্বার্থ, আর সম্পর্কের ভীত গড়ে ওঠে পারস্পরিক সম্মান এবং বিশ্বাসের উপর।"

ঝিন্টির চরিত্রে নিশান্তিকা দাস বলেন, "এই সিরিজের ওয়ার্কশপ চলাকালীন আমাদের ক্রিয়েটর জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, নিজের ভেতরের ঝিন্টিকে খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারি, ঝিন্টি যদিও একটি কাল্পনিক জগতের চরিত্র, তবুও সে ভীষণ মানবিক। সে অনুভব করে, স্বপ্ন দেখে, ভালোবাসে এবং কখনও কখনও একটু সরলও হয়ে ওঠে। এই আবেগগুলো তো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। তাই চরিত্রটি আমার কাছে খুবই কাছের এবং সহজে অনুভবযোগ্য হয়ে উঠেছিল।"

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বোম বাবুর ভূমিকায় বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, "চরিত্রটা প্রথমবার পড়ার সময়ই আমি এর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এই ধরনের উইয়ার্ড অথচ অত্যন্ত রিয়েল একটা ক্যারেক্টার ফুটিয়ে তুলতে হলে অতিরিক্ত অভিনয় না করাটাই আসল চাবিকাঠি। আমি আলাদা করে কোনও একজন নির্দিষ্ট মানুষকে কপি করিনি; বরং আমাদের চারপাশে চলতে-ফিরতে গিয়ে যে ধরনের খামখেয়ালি বা অদ্ভুত মানুষদের আমরা দেখি, তাদের সবার একটা ব্লেন্ড তৈরি করার চেষ্টা করেছি। চরিত্রের সূক্ষ্মতাগুলো (nuances) স্ক্রিপ্টেই খুব সুন্দর করে লেখা ছিল, বাকিটা ডিরেক্টরের ভিশন আর সেটের ইমপ্রোভাইজেশন থেকে উঠে এসেছে। এতদিন পরে আবার এই একটা চরিত্র, যেটা আমাকে অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আমার সুযোগ করে দিয়েছে। ক্লিক ওটিটির সঙ্গে এটা আমার তৃতীয় কাজ। এর আগে তথাগত ব্যানার্জির নির্দেশনায় 'ড্রিম বুটিক' এবং অভিজিৎ চৌধুরীর নির্দেশনায় 'জনি বনি' ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছিলাম। আর সত্যি বলতে-অভিজ্ঞতা জাস্ট অসাধারণ! "

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