সমাজের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন 'দানব' ? উত্তর পাওয়া যাবে 12 ডিসেম্বর

সমাজ ও দর্শককে কোন বার্তা দেবে এই সিনেমা ?

rupsha-mukhopadhyays-new-bengali-movie-danob-release-on-this-date-directed-by-atiul-islam
আসছে 'দানব' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 1, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 1 ডিসেম্বর: মর্গেডোম হিসাবে কাজ করা শিবা জানত না, একদিন তার লাশ কাটা ঘরে, তার ভালোবাসার মানুষের দেহ তাকে দেখে হবে ৷ ঝড় বৃষ্টির এক রাতে, বহরমপুরের মহকুমা হাসপাতালের মর্গে আসে উমার দেহ ৷ তারপর ? মুক্তির পথে আতিউল ইসলাম (Atiul Islam) পরিচালিত 'দানব' (Danob) ৷ 12 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা ৷

পরিচালক আতিউল বলেন, "ডিসেম্বরের12 তারিখ দানব মুক্তি পাচ্ছে ৷ এটা মূলত থ্রিলার সিনেমা ৷ সাইকোথ্রিলার বলা যায় ৷ যার মধ্যে একটা মেসেজ রয়েছে ৷ সিনেমা দেখলে তা বোঝা যাবে ৷ প্রতিটা সিনেমায় আমি একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করি ৷ যেমন আগের সিনেমা কিশলয়-তে একটা বার্তা ছিল ৷ ফতেমা-র ক্ষেত্রেও তাই ৷ আমি মনে করি একটা সিনেমা মানুষকে ভালো পথে নিয়ে আসতে পারে ৷ সেই কারণে চেষ্টা করি, কমার্শিয়াল বা ব্যবসাটাকে মাথায় রেখেও দর্শককে বার্তা দেওয়ার ৷ সেটা আমার কাছে ভীষণ গর্বের বিষয় ৷"

পরিচালক আতিউল ইসলাম জানিয়েছেন, এই সিনেমায় গান গেয়েছেন রূপম ইসলাম ৷ সমিধ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ৷ সঙ্গে আছেন দেবজ্যোতি কর ৷ বহুদিনের বন্ধু হলেও এই প্রথম রূপম-সমিধ কাজ করেছেন একসঙ্গে ৷ আর একটি গান গেয়েছেন জাভেদ আলি ৷ গানটির রেকর্ডিং হয়েছে মুম্বইতে ৷ এই গান প্রসঙ্গে মজার একটা কথা শেয়ার করেন পরিচালক ৷ "তিনি বলেন, আহ্লাদি শুনে, জাভেদ ভেবেছিল আল্লাহ ৷ মন থেকে ফিলিংস নিয়ে গান গেয়েছিল ৷ ও খুব একটা বাংলা জানে না ৷ যাই হোক, অবশেষে গানটা খুব সুন্দর হয়েছে ৷ এই ধরনের গল্প ভালো লাগবে দর্শকদের ৷"

তিনি আরও জানান, এই ছবিতে কঠিন বাস্তব দেখানো হবে। কাকতালীয়ভাবে ছবির সঙ্গে কিছুটা আরজি কর কাণ্ডের মিল পাবে দর্শক। যদিও ছবির চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে আরজি কর কাণ্ডের আগে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ কতটা নৃশংস, সেটা উঠে আসবে এই ছবিতে। একজন মানুষ তার ভালোবাসার মানুষের জন্য কতটা বলিদান দিতে পারে সেই ছবি উঠে আসবে এই ছবিতে। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন অনুভব ঘোষ।

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে খরাজ মুখোপাধ্যায়, রূপসা মুখোপাধ্যায়, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ার খানকে। রয়েছেন, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, হিয়া রায়, অনিন্দিতা সোম, শ্রেয়া হালদার-সহ আরও অনেকে । রূপসা বলেন, "দানব সিনেমায় কাজ করে ভালো লেগেছে ৷ আতিউলদার সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ ৷ উনি শিল্পীদের কাজের ক্ষেত্রে স্পেস দেন যাতে তারা অভিনয়টা করতে পারে ৷ কাজের পরিবেশ যদি ফ্যামিলিয়ার বা ফ্রেন্ডলি হয়, সেখানে কোনও অসুবিধা হয় না ৷ খুব মজা করে কাজ করেছি ৷ পিয়ারের সঙ্গেও আমার প্রথম কাজ ৷ আমরা একটা ভালো কাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছি ৷ বাকিটা দর্শক বিচার করবে ৷"

অভিনেত্রীর কথায়, "আার চরিত্রের নাম উমা ৷ অনেক স্বপ্ন আছে তার চোখে ৷ সে ভবিষ্যতে বাবাকে ভালো রাখার স্বপ্ন দেখে ৷ যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার সঙ্গে সুখে সংসার করার স্বপ্ন দেখে ৷ ও একটা নার্সিংয়ের কাজ পায় ৷ কাজের জন্য কলকাতা আসার পরেই জীবনটা বদলে যায় ৷ সেটা কী বা কেন তার জন্য সিনেমাটা দেখতে হবে ৷ দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ভালো ভালো সিনেমা হচ্ছে ৷ দর্শক হলমুখী হচ্ছেন ৷ সেটা ভালো ব্যাপার ৷ মোহনা ফিল্মস যেভাবে এগিয়ে এসেছে এই সিনেমার জন্য তার জন্য কৃতজ্ঞ ৷ আজ দর্শকরা হলে এসে এই সিনেমা দেখলে আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক হবে ৷"

সম্পাদকের পছন্দ

