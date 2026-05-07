আসছে নতুন বাংলা ছবি 'আঁখি', গান রেকর্ডে রূপঙ্কর-নাবাগত চিরঞ্জীব

জানা গিয়েছে, বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের একজন অন্ধ মেয়ের জীবনের নানা কথা নিয়েই এই ছবি।

গান রেকর্ডে রূপঙ্কর-নাবাগত চিরঞ্জীব
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 1:09 PM IST

কলকাতা, 7 মে: দুনিয়া বদলাচ্ছে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হচ্ছে, বদলাচ্ছে কাজের ধারা। তাল মিলিয়ে পালটে যাচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাই কোকিলের ডাক, পাখিদের কিচিমিচি আজ আর শোনা যায় কই? তবে, হ্যাঁ এবার
অনেকদিন পরে এই শহর 'পাখিদের গান' শুনবে সবাই। পাখিদের গান শোনাতে আসছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী। সঙ্গ দেবেন তরুণ গায়ক আসানসোলের চিরঞ্জীব দে। এই গানের স্রষ্টা অভিজিৎ পাল। কথা ও সুর দিয়েছেন তিনিই।

'এফএমডি বাংলা' প্রযোজিত লোপামুদ্রা মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'আঁখি'র জন্য কলম ধরেছেন অভিজিৎ। অভিজিতের কথায়, " লোপাদি যখন আমাকে বললেন যে উনি একজন আজন্ম অন্ধ কিশোরীর কথা নিয়ে ছবি বানাতে চাইছেন তখনই আমার মনে হল তাকে চেনানোর জন্য দরকার আকাশ, পাখি আর আলো। একটা অন্ধকারকে পেরোতে পারে একমাত্র আকাশ, পাখির ডানা। চোখ না থাকলেও একজন মানুষ ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে। এই মেয়েটিও তার কণ্ঠ দিয়ে একদিন মানুষের মন জয় করবে।"

আরও বলেন, "এই ছবির মাধ্যমেই প্রথম প্লেব্যাক করছেন চিরঞ্জীব। গানটা গত দুদিন আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে লেখা আর সুর করা। তখনই ঠিক করেছিলাম এই গান রূপংঙ্করদার জন্য তোলা থাক। সৌম্যদীপ হালদার দারুণ অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন।" জানা গিয়েছে, বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের একজন অন্ধ মেয়ের জীবনের নানা কথা নিয়েই এই ছবি। নন্দনেও দেখানো হতে পারে ছবিটি। রূপঙ্কর বলেন, "একজন দৃষ্টিহীন মেয়ের জীবনের নানা গল্প নিয়ে এই। খুব সুন্দর শুট করেছে। গানটাও যত্নে বানানো, যেটা গাইলাম। অনেকদিন পর একটা ভালো গান গাইলাম। ছবিটাও সবার ভালো লাগবে আশা করি।

