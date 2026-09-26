পুজোর গানে পাহাড় ভ্রমণ, হাজির 'ডবল রূপঙ্কর'
Rupankar Bagchi's new song launched: পুজোর আগে, একসঙ্গে দু’টি নতুন আধুনিক বাংলা গান নিয়ে হাজির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী রূপঙ্কর বাগচী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: এবার পুজোয় 'ডবল রূপঙ্কর'। একসঙ্গে দু’টি নতুন আধুনিক বাংলা গান নিয়ে হাজির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী রূপঙ্কর বাগচী। 'মেঘ আসে পাশে' এবং 'একলা পথ'-সুদীপ্ত চন্দের কথা ও সুরে তৈরি এই দু’টি গানেই রূপঙ্করের কণ্ঠ শোনা যাবে। গান দু’টির রেকর্ডিং হয়েছে দমদমের ঐতিহাসিক 'এইচএমভি' স্টুডিয়োতে, যা বর্তমানে 'সারেগামা' নামে পরিচিত।
একসময় পুজোর গান মানেই ছিল এইচএমভির পুজোর গানের রেকর্ড। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেত প্রখ্যাত শিল্পীদের একের পর এক গান। সেই নস্টালজিয়াকে মনে রেখেই এবার ঐতিহাসিক এই স্টুডিওতেই নতুন দুই গানের রেকর্ডিং করলেন রূপঙ্কর।
অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে রূপঙ্কর বলেন, "1992 সালে প্রথম এই স্টুডিয়োতে আসি সুমনদার গানের রেকর্ডিং দেখতে। পরে অবশ্য আমার নিজের অ্যালবামের রেকর্ডিংয়ের জন্য বহুবার এসেছি। আবার দু’টি নতুন গান রেকর্ড করতে এখানে এলাম। সুদীপ্তর জন্য আগেও বেশ কিছু গান করেছি। বেশ ভালো কাজ।" অন্যদিকে সুদীপ্ত চন্দ বলেন, "বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই নতুন বাংলা গান করে আসছি। মূলত বাংলা ট্র্যাভেল সং আমাদের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাহাড়ের নানা প্রান্তে আমাদের গানের শুটিং হয়ে থাকে। এই দু’টি গানের ক্ষেত্রেও পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য নজর কাড়বে। সঙ্গে থাকছে মেলোডিনির্ভর দু’টি গান।"
দু’টি গানই প্রকাশ পেয়েছে জনপ্রিয় অনলাইন মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে। পাশাপাশি 'একলা পথ' গানের মিউজিক ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সি'র অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে। পুজোর মরসুমে গান ও পাহাড়ের মেলবন্ধনে শ্রোতাদের জন্য নতুন এক আবহ তৈরি করতে চলেছে এই 'ডবল রূপঙ্কর'।
উল্লেখ্য, 27 সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক পর্যটন দিবস'। সেই দিনটিকে সামনে রেখে গত কয়েক বছর ধরেই পুজোর আগে নতুন বাংলা গান প্রকাশ করে আসছেন সুদীপ্ত চন্দ। তাঁর সংস্থা 'দ্য ডে ড্রিমার্স'-এর অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান 'মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল’' যা পাহাড়ে আয়োজিত হয়। সেই সূত্রেই তাঁর নতুন গানগুলিতেও উঠে আসে ভ্রমণ ও পাহাড়ের আবহ।
'মেঘ আসে পাশে' গানটির সঙ্গীতায়োজন করেছেন রণদীপ মুখোপাধ্যায়, যিনি 'মানু' নামেই বেশি পরিচিত। অন্যদিকে 'একলা পথ'-এর সঙ্গীতায়োজন করেছেন মাধুর্য্য মুখোপাধ্যায়। গান প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবজ্যোতি মিশ্রের পক্ষে অরিত্র রায়চৌধুরী ও দিয়া রায়চৌধুরী, থিজম ইভেন্টস-এর পক্ষে ঋতম সাহা এবং সঙ্গীত আয়োজকদের মধ্যে মাধুর্য্য মুখোপাধ্যায়, রণদেব মুখোপাধ্যায়-সহ অনেকে।