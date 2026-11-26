‘ছেলের জন্যই আমার গানের দ্বিতীয় জন্ম’, 44 বছর পর ‘আজ শনিবার’-এর আন্তর্জাতিক সাফল্যে আবেগতাড়িত রূপা
Rupa Biswas Sen Interview: 'আজ শনিবার'-এর রেকর্ডিং-এর স্মৃতি থেকে গানটির আজকের সাফল্য- ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ করে নিলেন রূপা বিশ্বাস সেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: ‘আজ শনিবার’- 1982 সালে যে গানের অ্যালবাম শ্রোতাদের কাছে প্রায় অচেনাই থেকে গিয়েছিল, চার দশকেরও বেশি সময় পরে আজ সেই অ্যালবামের গানই আন্তর্জাতিক সঙ্গীতপ্রেমী থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গানটি গেয়েছেন রূপা বিশ্বাস সেন। সম্প্রতি জনপ্রিয় ভিডিয়ো গেম গ্র্যান্ড থেফ্ট অটো সিক্স বা জিটিএ সিক্স-এর ওয়ার্ল্ডওয়াইড এফএম রেডিয়ো স্টেশনে জায়গা করে নিয়েছে 'আজ শনিবার' শীর্ষক চার লাইনের এই বাংলা গানটি। ফলে নতুন করে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের নজরে এসেছেন শিল্পী। জার্নি নিয়ে কী বললেন রূপা বিশ্বাস সেন ?
ইটিভি ভারত: 'আজ শনিবার' গানটি এত বছর পরেও দারুণ সাফল্য পেল। GTA 6-এর World Wide FM Radio-তে গানটি জায়গা করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা গানের এমন স্বীকৃতি পেয়ে কেমন লাগছে?
রূপা: খুবই ভালো লাগছে। ঠিক কীভাবে এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করব, তা বলতে পারব না। তবে এই আনন্দের পাশাপাশি একটা ছোট্ট দুঃখও রয়েছে।
ইটিভি ভারত: কী সেই দুঃখ?
রূপা: এই রেকর্ডের পিছনে যাঁদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল, তাঁদের কেউই আজ আর নেই। আমার বাবা রথীন্দ্র কুমার বিশ্বাস, যিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, গান নিয়ে আমাকে ভীষণ উৎসাহ দিতেন। আমার প্রথম গুরু ছিলেন আমার মা, সবিতা বিশ্বাস। এ ছাড়াও আমার দুই দাদা—ছোট দাদা চন্দন কুমার বিশ্বাস এবং বড় দাদা তিলক কুমার বিশ্বাস। বড় দাদা প্রায় এক বছর হল চলে গিয়েছেন। আমার মা, বাবা, বড় দাদা—এঁরা কেউই আজ আর নেই। আমরা পাঁচ ভাইবোন। একজন চলে গেলে কী যে শূন্যতা তৈরি হয়, সেটা ভাষায় বোঝানো যায় না।
বাবা চলে গেলেন, তার পরে মা, তার পরে দাদা। ছোট দাদা এখনও আছেন। ওঁরা আমার থেকে অনেক বড়। বাবার অনুপস্থিতিতে আমাদের যাবতীয় আবদার, চাহিদা, সবকিছুই দাদাদের কাছে করতাম। ওঁদের কাছ থেকেই আশীর্বাদ পেতাম। আমার দুই দাদাই আসলে ওই রেকর্ডের স্পনসর করেছিলেন। তাই আজ এত বড় আনন্দের খবর পেলেও, মনে হচ্ছে ওঁরা যদি সবাই বেঁচে থাকতেন, তা হলে এই আনন্দটা কতটা বড় হত! সেই অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না।
ইটিভি ভারত: 1982 সালে গানটি রেকর্ডিং করেছিলেন। সেই সময়কার কোনও বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ে?
রূপা: অনেক স্মৃতি। গানটা আমার দাদার ড্রয়িং রুমে বসেই লেখা হয়েছিল, সুর দেওয়া হয়েছিল এবং গান শেখানো হয়েছিল। সবটা শিখে গিয়েছিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে। এক সপ্তাহের মধ্যেই গানটির রেকর্ডিং হয়। আরেকটা কথা ভুলব না। রেকর্ডিংয়ের আগে আমার পোশাক নিয়ে একটা বড় সমস্যা হয়েছিল। অ্যালবামের কভারে যে লাল ড্রেসটা রয়েছে, সেটটা কেনা নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়েছিল। আমি তখন ছোট। আর কানাডার মানুষজন বেশ বড়সড় চেহারার। ফলে আমার মাপের পোশাক কোথাও পাচ্ছিলাম না। এক জন সেলসম্যান তখন বলেছিলেন, ‘চিলড্রেনস সেকশনে চলে যান, সেখানে হয়তো পেয়ে যাবেন।’ সত্যিই সেখানে পোশাকটা পাওয়া গেল। কেনা হল, আমি সেই ড্রেস পরলাম। তারপর আমার চুল নিয়েও সমস্যা হল। তখন আমার মাথায় বেশ বড় বড় চুল ছিল। ওঁরা বললেন, এত বড় চুল নিয়ে হবে না, চুল কাটতে হবে। শেষ পর্যন্ত চুলও কাটা হল।
এরপর আমরা রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে গেলাম। সেখানে বিশাল বড় একটা স্টেজ ছিল। আমাকে দাঁড় করিয়ে হাতে একটা মাইক্রোফোন দিয়ে বলা হল, ‘এই নাও মাইক্রোফোন, এতে তুমি গান করো।’ আমি মাইক্রোফোনটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, তাতে কোনও কর্ড ছিল না। আমি বলেছিলাম, ‘এটা কী! মাইক্রোফোনটা তো ভাঙা, টুটো-ফুটো!’ তখন সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ‘না, এটা দিয়েই তুমি গান করো।’
সত্যিই তখন মাইক্রোফোন নিয়ে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমরা তো এখান থেকে দেখে গিয়েছিলাম, বড় বড় মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে সবাই গান করেন। সেই মাইক্রোফোনে আবার কর্ডও দেখা যায়। তাই কর্ড ছাড়া মাইক্রোফোন দেখে ভেবেছিলাম, সেটা বুঝি ভাঙা! এই স্মৃতিটা জীবনে কোনও দিন ভুলব না।
ইটিভি ভারত: 1982 সালে গানটি তৈরি হয়েছিল। আজ যদি কোনও সংস্থা গানটিকে নতুন করে রেকর্ড করার উদ্যোগ নেয়, তা হলে সঙ্গীতায়োজনে কোনও পরিবর্তন আনতে চাইবেন?
রূপা: রিমেক করলে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি এখন চুক্তিবদ্ধ (ইউনাইটেড) ইভেন্টের সঙ্গে রয়েছি। তবে ওদের অনুমতি নিতে হবে কি না, সেটা বিষয়। কেউ গানটি রিমেক করতে চাইলে আমার আপত্তি নেই। আমার মনে হয়, গানের কথাটা আর একটু বাড়ানো গেলে ভালো হত। কারণ গানটিতে বিশেষ বেশি কথা নেই, মাত্র চারটি লাইন। তবে মোটামুটি সবটাই ঠিক আছে। এখনকার গলার সঙ্গে তখনকার গলার একটা পার্থক্য রয়েছে। সেই বিষয়টা মাথায় রেখে সামান্য পরিবর্তন করা যেতে পারে।
ইটিভি ভারত: গানটি নিয়ে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে, এমনকি ট্রোলও করছেন অনেকে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?
রূপা: কী আর করা যাবে! আমার গান, আমার সুর যদি মানুষের মধ্যে এভাবেওভপৌঁছে যায়, সেটাই তো বড় পাওনা। কেউ গানটিকে নতুন করে গাইছেন, নতুনভাবে তুলে ধরছেন—তাতে আমার আনন্দ হয়। গানটির মূল সুরটাকে তাঁরা ধরে রাখছেন, সেটাই আমার কাছে অনেক বড় বিষয়। এর থেকে বেশি আর কী চাই!
ইটিভি ভারত: চার দশক পর গানটি নতুন করে জনপ্রিয়তা পেল। শিল্পীর প্রকৃত মূল্যায়ন কি অনেক সময় নিজের সময়ের চেয়ে পরবর্তী প্রজন্ম বেশি করে?
রূপা: এই বিষয়টা নিয়ে আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে চল্লিশ বছর পরে গানটি আবার ফিরে এসেছে, এটা আমার কাছে খুব আনন্দের। আমরা তো মিউজিশিয়ান। সব সময় মনে হয়, আমার গান যদি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, এর চেয়ে বড় পাওনা আর কিছু নেই। একটা গান তৈরি হওয়ার পিছনে তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ—সুর, লয়, বিটস এবং গায়কের কণ্ঠ। এই সবকিছুর সমন্বয়ে যখন একটা সুন্দর সৃষ্টি হয়, তখন তা মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পারে। তবে গানটি যে চল্লিশ বছর পর এভাবে ফিরে আসবে, সেটা আমি একবারও আশা করিনি। চল্লিশ বছর তো কম সময় নয়! আমি মনে করি, এটা ভগবানের আশীর্বাদ।
ইটিভি ভারত: আপনার গান শেখা শুরু কবে থেকে?
রূপা: একেবারে ছোটবেলা থেকেই। আমি মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতাম। যেমন ছোট বাচ্চারা মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, আমিও তেমনই মায়ের আঁচল ধরে ঘুরতাম। মা তখন হয়তো গুনগুন করে গান গাইছেন, তুলসী গাছে জল দিচ্ছেন, সংসারের কাজ করছেন। আমি মায়ের পিছনে ঘুরতে ঘুরতেই তাঁর গান শুনতাম। একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তুমি এটা কী করো?’ মা বলেছিলেন, ‘তুমি আমার সঙ্গে থাকো, তুমিও শিখে যাবে।’ এভাবেই মায়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে একদিন হারমোনিয়ামে সা-রে-গা-মা শেখা শুরু করলাম।
মা অবাক হয়ে দেখেছিলেন, তাঁর গাওয়া গানগুলো আমি শুনতে শুনতেই শিখে নিচ্ছি। গানগুলোর কথা তখন হয়তো খুব স্পষ্ট মনে থাকত না, কিন্তু সুরটা শুনে শুনে তুলে ফেলতাম। মা প্রথম আমাকে একটি ভজন শিখিয়েছিলেন। বাড়িতে কেউ এলে গান গাইতে বলতেন। তখন মা হয়তো গানের লাইনটা একটু ধরিয়ে দিতেন, তার পর আমি গড়গড় করে গান গেয়ে ফেলতাম। পরবর্তী জীবনেও এই অভ্যাসটা ছিল। শুনেই গান তুলে নিতে পারি। এভাবেই আমার গানের শুরু। তার পর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চাকরির সূত্রে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, থেকেছি। সেই কারণে বিভিন্ন জায়গায় গান শেখার সুযোগ হয়েছে। লালবাগে এক উস্তাদের কাছে গান শিখেছিলাম। তাঁর নাম এখন ঠিক মনে পড়ছে না। পরে আলি মির্জা সাহেবের কাছেও শিখেছি।
ইটিভি ভারত: বিয়ের পরেও কি গান চালিয়ে গিয়েছিলেন?
রূপা: হ্যাঁ, 1984 সালে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের আগেও আমি রেডিওতে গান গাইতাম, আধুনিক গান করতাম। বিয়ের পরেও অনেক স্টেজ পারফরম্যান্স করেছি, রেডিওতে গান গেয়েছি। পরবর্তীকালে আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর কিছুদিন গান বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তখন মনটা খুব খারাপ থাকত। স্বামীর সঙ্গে আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। ইন্দোনেশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশে গিয়েছি। সেখানে সবাই জানতেন যে আমি গান করি। ইন্দোনেশিয়ার মতো জায়গাতেও গান গেয়েছি। সেখানকার সুরের সঙ্গে আমার খুব ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল। ওদের ভাষা আলাদা, তাই কথা বুঝতে পারতাম না। পরে একটু একটু করে ভাষাটাও শিখেছিলাম। এখন অবশ্য সব ভুলে গিয়েছি। তবে ওখানকার মানুষও আমার গান শুনেছেন। সেটাও আমার কাছে একটা বড় পাওনা। আমি মনে করি, জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি।
ইটিভি ভারত : সেই সময় গান থেকে দূরে সরে যাওয়ার পিছনে কি কোনও ব্যক্তিগত মনখারাপ কাজ করেছিল?
রূপা: হ্যাঁ, একটা খারাপ লাগা, মনখারাপ থেকেই গান থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। তবে আবার গানে ফিরে আসার পিছনে আমার ছেলে দেবায়নের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সত্যি বলতে, আমার গানের দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে ছেলের জন্য।
ইটিভি ভারত: কীভাবে আপনার ছেলে আপনাকে আবার গানের জগতে ফিরিয়ে আনল?
রূপা: আসলে প্রথমবার আমার রেকর্ডটি সেভাবে সফল হয়নি। সেই সময় আমি কাউকে কিছু বলিনি। আমার ছেলে তখনও জন্মায়নি। দেবায়নের জন্ম 1989 সালে। রেকর্ডটি আমি একটা কালো প্যাকেটে মুড়ে ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এমনভাবে রেখেছিলাম, যাতে কেউ সেটার কথা জানতে না পারে। কাউকে কোনও দিন বলিওনি। একবার দুর্গাপুজোর সময় বাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে দেবায়ন ওই ট্রাঙ্কটি খুঁজে পায়। তালা খুলে দেখে, কালো প্যাকেটের মধ্যে কিছু একটা রাখা রয়েছে। প্যাকেট খুলে রেকর্ডটি দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, এটা কী?’ আমি বলেছিলাম, ‘ওটা ফেলে দে, কিছু নয়।’ কিন্তু ও কিছুতেই ছাড়বে না। বারবার জানতে চাইছিল। শেষ পর্যন্ত আমাকে সবটা বলতে হয়।
সেই সময় আমেরিকায় থাকা আমার এক ভাইও বাড়িতে এসেছিল। সে আমাকে বলেছিল, ‘রূপা দি, তোমার গানটা কিন্তু আমি শুনেছি।’ তখন দেবায়ন জিজ্ঞেস করে, ‘মামা, তুমি শুনেছ? তা হলে দেখি ইউটিউবে পাওয়া যায় কি না।’ এরপর দেবায়ন জানতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার একজন সাংবাদিক, নেট রেব (Net Reb), আমাকে খুঁজছেন। তিনিও আমার গান সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু কোথাও আমার কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, আমি হয়তো আর বেঁচে নেই। দেবায়ন তখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওঁকে উত্তর দেব?’ আমি প্রথমে বলেছিলাম, ‘কী হবে আর এসব করে?’ কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা। ও যোগাযোগ করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল। ওই সাংবাদিক জানতে চাইলেন, রূপা বিশ্বাস কি সত্যিই বেঁচে আছেন? দেবায়ন জানাল, হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন এবং তিনি আমার মা। তখন ওই সাংবাদিক আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দেবায়নই সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়।
প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই ফোনে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি সবটা শোনার পর পরামর্শ দেন, নিউ ইয়র্কের একটি গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যদি তারা নতুন করে রেকর্ডটি প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়! সেই মতো নিউ ইয়র্কের ওই গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরাও গানটি শুনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। খুব দ্রুতই রি-ইস্যু করার জন্য তাঁদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়ে যায়। ২০১৯ সালে নিউ ইয়র্কের ওই গ্রুপ গানটি আবার রি-ইস্যু করে। তারপর থেকেই গানটি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আমাদের দেশে তখন হয়তো সেভাবে জনপ্রিয়তা পায়নি, কিন্তু বিদেশে গানটি অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সত্যি বলতে, আমার ছেলের জন্যই গানটি দ্বিতীয় জীবন পেয়েছে।
ইটিভি ভারত: বর্তমানে বাংলা গানের যে ধরন, তার সঙ্গে আশির দশকের গানের মূল পার্থক্য কোথায় বলে মনে হয়?
রূপা: অনেক পার্থক্যই চোখে পড়ে। প্রথম কথা, আমাদের সময়ে সেভাবে প্ল্যাটফর্ম ছিল না। এখনকার মতো এত সুযোগও ছিল না। অথচ সেই সময়ে এমন অনেক নমস্য সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, যাঁদের গান আজও মানুষ মনে রেখেছেন। তাঁদের প্রতিটি গানের সুর, কথা—সবকিছুর মধ্যেই একটা নিজস্বতা ছিল। এখন অনেক সময় যে কোনও কথাকে অবলম্বন করেই গান তৈরি হয়ে যাচ্ছে। গানের কথার মধ্যে কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে গানটা কেন তৈরি হল, সেটাও বোঝা যায় না। আমাদের সময়ে গানের কথা এবং সুরের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক থাকত। সেই অর্থে তখনকার সময়টা সত্যিই স্বর্ণযুগ ছিল।
ইটিভি ভারত: তা হলে কি মনে করেন, বাংলা গানের সেই স্বর্ণযুগ হারিয়ে যাচ্ছে?
রূপা: না, হারিয়ে যাবে কেন? সব কিছুরই ফিরে আসার একটা সময় থাকে। মাঝখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চাও যেন অনেকটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার নতুনভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। খুব সুন্দরভাবে গানগুলিকে পরিবেশন করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত যেন নতুন করে ফিরে এসেছে। আমার বিশ্বাস, ভালো গানও আবার ফিরে আসবে। ফিরতেই হবে।
ইটিভি ভারত: এখনকার প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে কার গান আপনার ভালো লাগে? কাকে নিয়মিত শোনেন?
রূপা: আমি বারবার লতা মঙ্গেশকরের গান শুনি। এখনকার শিল্পীদের মধ্যে শ্রেয়া ঘোষালের গানও আমার খুব ভালো লাগে। তবে কাউকে বিশেষভাবে অনুসরণ করি না। ছোটবেলায় হয়তো কাউকে মনে রেখে গান গাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখন আর সেভাবে কাউকে অনুসরণ করি না। নিজের স্বতন্ত্রতা থেকেই গান গাইতে ভালোবাসি।
ইটিভি ভারত: বাংলা গানের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সোশ্যাল মিডিয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলে মনে করেন?
রূপা: নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা না হলে আমরা এত কিছু জানতেই পারতাম না। গানটি GTA 6-এ জায়গা পাওয়ার পরেই তো এত মানুষ নতুন করে গানটিকে চিনেছেন। আপনাদের মাধ্যমেও তো আমি নতুন করে মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছি। আপনারাও আমাকে খুঁজে বের করেছেন। এই যে এত বড় একটা স্বীকৃতি, এটা বাঙালি হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে গর্বের।
ইটিভি ভারত: এই সাফল্যের পরেও সঙ্গীতজীবনে কি কোনও অপূর্ণ ইচ্ছা রয়েছে?
রূপা: আমি আবার প্লেব্যাক করতে চাই। আমার ইচ্ছা, এই বয়সেও যদি কেউ আমাকে প্লেব্যাকের জন্য ডাকেন, তা হলে অবশ্যই গান গাইব। নতুন করে রেকর্ডও করতে চাই। আমার কোনও আপত্তি নেই। গানের প্রতি ভালোবাসা তো এখনও রয়েছে। তাই কেন গান করব না!
ইটিভি ভারত: নতুন করে গান রেকর্ড করার সুযোগ পেলে কোন ধরনের গান করতে চাইবেন? শাস্ত্রীয় সঙ্গীতনির্ভর, বাংলা আধুনিক নাকি হিন্দি ছবির গান?
রূপা: আমি এমন কোনও শর্ত রাখতে চাই না যে এই ধরনের গানই গাইব, অন্য কিছু নয়। আমাকে যিনি যেভাবে গান গাওয়াতে পারবেন, আমি সেভাবেই গাইতে রাজি। ভালো গান পেলে নিশ্চয়ই গাইব।
ইটিভি ভারত: তা হলে আপনার এই নতুন করে ফিরে আসার পিছনে ছেলের অবদানই সবচেয়ে বেশি?
রূপা: একেবারেই। ওর জন্যই তো আমি আবার সবার সামনে এলাম। দেবায়ন যদি সেদিন ওই রেকর্ডটি খুঁজে না পেত, তা হলে হয়তো এত কিছু জানতেই পারতাম না। আমার গান যে এত মানুষের কাছে পৌঁছেছে, সেটাও হয়েছে ছেলের জন্যই।