মুক্তির আগেই সুখবর ! 'ইফি'তে একমাত্র বাংলা ছবি 'হাঁটি হাঁটি পা পা'
মুক্তির আগেই রুক্মিণী-চিরঞ্জিতের সিনেমা 'হাঁটি হাঁটি পা পা'-এর মুকুটে জুড়েছে উজ্জ্বল পালক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: কথায় বলে, মেয়েরা বাপ দুলালী হয়। 'হাঁটি হাঁটি পা পা' (Hati Hati Paa Paa) ছবিটি সেই কথাই তুলে ধরবে কিনা তা এখনও জানা নেই সেভাবে। তবে, বাবা-মেয়ের এক নিখাদ ভালোবাসার গল্প বলবে এই ছবি। মুক্তির আগেই এই ছবি দেখানো হবে চলতি বছর 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া'তে (56th IFFI Film Festival)। ছবিটির প্রথম প্রিমিয়ার হতে চলেছে সেখানেই।
মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুক্মিণী মৈত্র (Rukmini Maitra) এবং চিরঞ্জিত চক্রবর্তী (Chiranjeet Chakraborty)। বাবা-মেয়ের চরিত্রে রয়েছেন তাঁরাই। গত মাসেই মুক্তি পেয়েছে এই ছবির টিজার। অর্ণব মিদ্যা পরিচালিত এই সিনেমাটি 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া'র মতো গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে শুনে খুশি সকলে। আগামী 20 থেকে 28 নভেম্বর গোয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। যদিও ঠিক কোন দিন রুক্মিনীর সিনেমাটি প্রদর্শন করা হবে সেটা এখনও জানা যায়নি। চলতি বছর এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে হিন্দি চলচ্চিত্রের ‘রাহু কেতু’, ‘তেরে ইশক মে’, উড়িয়া ছবি ‘বিন্দুসাগর’, মারাঠি ছবি ‘অসম্ভব’, কন্নড় ছবি ‘রুধিরবনা’।
ছবির বিষয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, সন্তানদের জীবনের প্রথম পদক্ষেপে যেমন বাবা মায়ের শক্ত হাত থাকে, তেমনি বাবা-মায়ের জীবনের শেষ পদক্ষেপেও থাকে সন্তানেরই হাত। অনেক সময়েই এর ব্যতিক্রমও ঘটে। সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের দূরত্ব অনেক সময়েই অঙ্কটা পালটে দেয়। অর্ণব মিদ্যার ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ একজন অবাধ্য বাবা এবং লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের মান অভিমানের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে।
এই সিনেমায় রুক্মিণী মৈত্র এবং চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন অঞ্জনা বসু, তুলিকা বসু, সন্দীপ্তা ভট্টাচার্য, বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণয় দাশগুপ্ত, প্রিয়াঙ্কা পোদ্দার, অমিত কুমার দত্ত, দিব্যজ্যোতি রক্ষিত, মৌসুমী ছেত্রী, সুমিত সাহা, সৌরভ সমাদ্দার সহ আরও অনেকে।