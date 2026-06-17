'আমার সংসার নেই...'- সিনেমায় ফেরার প্রশ্নে কেন এই জবাব রুদ্রনীলের?

'আমার সংসার নেই...'- সিনেমায় ফেরার প্রশ্নে কেন এই জবাব রুদ্রনীলের?
বিধায়ক হওয়ার পর সিনেমা চর্চায় কি আর সময় দিতে পারবেন রুদ্রনীল ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 11:57 AM IST
কলকাতা, 17 জুন: সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে রুদ্রনীল ঘোষ, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রাইমা সেন, অনুষা বিশ্বনাথন অভিনীত বাংলা ছবি 'আবার হাওয়া বদল'। ন'য়ের দশকে যাঁদের বেড়ে ওঠা তাঁদের মন ভরিয়েছিল ‘হাওয়া বদল'। ফ্যান্টাসি-কমেডির নিপুণ বুনটে সেই ছবি আজও আলোচ্য।
কাট টু, 'হাওয়া বদল'-এর ঠিক 13 বছর পর পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় নিয়ে এলেন এই ছবির সিক্যুয়েল 'আবার হাওয়া বদল'। প্রথমটির সাফল্যের পর দ্বিতীয়টিকেও সাফল্যের মুখ দেখানো বেশ চ্যালেঞ্জের, বলাই বাহুল্য। পাভেলের লেখা কাহিনি-চিত্রনাট্যে ফিরে এসেছে ছোটবেলার দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু– জিৎ (পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) এবং রাজ (রুদ্রনীল ঘোষ)। মানুষের সাড়া মিলছে এবারও।
সাম্প্রতিককালে রুদ্রনীল অভিনীত 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-ও সাড়া ফেলে মানুষের মনে। 'আবার হাওয়া বদল'-এও রুদ্রনীল বরাবরের মতোই নজর কেড়েছেন আলাদাভাবে। এহেন রুদ্রনীল ঘোষ এখন শুধুই যে অভিনেতা তা নয়। তিনি বিধায়কও বটে। তিনি জনপ্রতিনিধি। তাই ব্যস্ততাও হরেক রকমের। বাংলা বিনোদন দুনিয়ার এতদিনের জমে থাকা নানা সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে আছে। এহেন রুদ্রনীল ঘোষ কবে আবার সব সামলে ফিরবেন লাইট-ক্যামেরা- অ্যাকশনের ছকে? কবে আবার হবে সিনেমা অভিযান?
রুদ্রনীল ইটিভি ভারতের এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, "মানুষ আমাকে বিধায়ক হিসেবে একটা দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। সেই দায়িত্ব বেশ কঠিন। অধিকাংশ কাজ আগের সরকার করে যায়নি। মানুষের ট্যাক্সের টাকায় কাজ না করে চুরি করে চলে গেছে। মানুষের চাহিদা অনেক। পনেরো বছর ধরে মানুষের না পাওয়া জমে আছে। আমার শিবপুর কেন্দ্র হাওড়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে সংস্কৃতি আর শিল্প-কলকারখানা একসঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলে, বাঁচতে চায়। সেই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পূরণ করতে আমি বদ্ধ পরিকর। যেহেতু আমার সংসার নেই, তাই যদি সামান্য সময় বেরিয়ে আসে তখন সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে ভাবব। তবে, বিধায়ক হিসেবে এখন প্রাথমিক দায়িত্ব মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করা।"