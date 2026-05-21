'ভয় আউট ভরসা ইন'- টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে কলাকুশলীদের আর কী বার্তা রুদ্রনীলের ?

'ভয় আউট ভরসা ইন'- টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে কলাকুশলীদের আর কী বার্তা রুদ্রনীলের ?
এতদিন ধরে চলা টেকনিশিয়ান বনাম প্রযোজক, পরিচালকের মধ্যে যে দ্বন্ধ চলছিল, সেই দুপক্ষকেই মুখোমুখি বসিয়ে সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার উদ্যোগ নিলেন রুদ্রনীল।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 21 মে: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে গত পনেরো বছরের সংস্কৃতি নিয়ে নানা সময়ে প্রতিবাদী হতে দেখা গিয়েছে অভিনেতা রুদ্রনীল, আজকের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষকে। ব্যান কালচার, থ্রেট কালচার, কাটমানি, কাজ না পাওয়া এই জাতীয় নানা বিষয় নিয়ে চাঁচাছোলা বক্তব্য রেখেছেন ইটিভি ভারতেও। আর গতকাল সন্ধ্যায় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে ফের একবার বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ফেলে আসা সংস্কৃতি নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। তবে, একাই বলে গেলেন তা নয়। ধৈর্য ধরে শুনলেন 26টি গিল্ড-এর 32 জন সদস্যের অভাব-অভিযোগ। আশ্বাস দিলেন, "আপনাদের সব বক্তব্য পৌঁছে দেব মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। আমায় এই দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে।"
সহজ করে বলতে গেলে, এতদিন ধরে চলা টেকনিশিয়ান বনাম প্রযোজক, পরিচালকের মধ্যে যে দ্বন্ধ চলছিল, সেই দুপক্ষকেই মুখোমুখি বসিয়ে সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার উদ্যোগ নিলেন রুদ্রনীল। তাঁর ডাকে এদিন হাজির ছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, সৌরভ দাস, সৃজিত রায়, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, ফিরদৌসল হাসান, অশোক ধানুকা, নিসপাল সিং রানে-সহ টলিপাড়ার অগণিত টেকনিশিয়ান। এই বৈঠকেই গিল্ডের সদস্যরা স্বরুপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানালেন রুদ্রনীল ঘোষকে। রূপসজ্জাশিল্পী সিমরন পাল-সহ একাধিক কলাকুশলী এ দিন কান্নায় ভেঙে পড়েন। জানান, সভাপতির মতের সঙ্গে তাঁদের মত না মিললেই দিনের পর দিন কীভাবে তাঁদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।
কী বলেন রুদ্রনীল?
রুদ্রনীল বলেন, "এবার থেকে 'ভয় আউট ভরসা ইন'। আমরা যে চারজন অর্থাৎ আমি, পাপিয়া দি বা রূপা দি কিংবা হিরণ যে-ই হই না কেন আমাদের চারজনের উপরে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রির মানুষ যেন কথা বলতে পারেন ৷ এতদিন মানুষ কথা বলতে পারতেন না ৷ আজ সবাই বলছেন, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছি। এটাই তো ভালো লাগা ৷ এই পরিবেশটাই চাই ৷ এটাই তো চলে গিয়েছিল। যার যা সুবিধা-অসুবিধা, অভিযোগ তা আমরা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকে পৌঁছে দেবো। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছে দেবো ৷ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যাঁরা আধিকারিক রয়েছেন তাঁরাও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করবেন ৷ এর দ্রুত ফলাফল সবাই দেখতে পাবেন। এই পরিবেশটাকে সহজ আর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে যোগ্য মানুষকে সরকার নির্ণয় করবে ৷ আমরা ঠিক করার কেউ নই।"
তিনি আরও জানান, "ফেডারেশন, গিল্ড-সহ টলিউডের সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধি বাছা হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। ভোট দিয়ে প্রতিনিধিদের বাছবেন সদস্যরা।" রুদ্র আরও বলেন, "একজন মেক আপ আর্টিস্ট দিদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন বলে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানালেন। সবাই সেটা শুনেছে ৷ দেশের তো একটা নিয়মকানুন রয়েছে। সেটা লঙ্ঘন করে যারা দেশটাকে নিজের তৈরি দেশ বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন তাঁদের সেই দুঃস্বপ্নগুলোর মৃত্যু ঘটেছে ৷"