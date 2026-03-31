রাহুলের মৃত্যুর দায় কার? প্রশ্ন বিনোদন দুনিয়া থেকে রাজনৈতিক মহলে
রাহুলের এই আকস্মিকভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না কেউই ৷ প্রশ্ন উঠছে শুটিংয়ের সময়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতি নিয়ে ৷
Published : March 31, 2026 at 9:42 AM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সোমবার বিকেলের পরে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ প্রিয় বন্ধু, প্রিয় সতীর্থকে শেষবারের মতো দেখতে হাজির হয়েছিলেন তাঁর পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সহকর্মীরা। হাজির ছিলেন তাঁর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কমরেডরাও ৷ রাহুলের এই আকস্মিকভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না কেউই ৷ প্রশ্ন উঠছে শুটিংয়ের সময়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতি নিয়ে ৷ রাহুল তো চলে গেল ৷ তাঁর এই অসময়ে চলে যাওয়ার দায় নেবে কে? প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে।
মহাশ্মশানে রাহুলের দেহ যখন অন্তিম যাত্রায় তখন কমরেডের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর শেষ দেখে ছাড়বেন বলে জানালেন বাম নেতা শতরূপ ঘোষ। তিনি বলেন, "আমার বন্ধু এবং দাদা ছিল রাহুল দা । আমার থেকেও বেশি র্যাডিকাল ছিল রাহুল দা ৷ মতের অমিল এমনকী কত ঝগড়াও হয়েছে আমাদের এই কারণে ৷ চলে গেল ৷ তাও আবার এভাবে। আমি সকল অভিনেতা, ইন্ডাস্ট্রির মানুষের কাছে অনুরোধ করব, আবেদন করব আপনারা সবাই মুখ খুলুন ৷ রাহুল দা'র ক্ষেত্রে যেটা হল আমরা সবাই বুঝতে পারছি এটা ওর প্রাপ্য ছিল না। রাহুল দা আমাদের অত্যন্ত আপন ছিল, আমাদের কমরেড ছিল। আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না।"
এরপর তিনি বলেন, "কেন এভাবে মৃত্যু হল আমরা জানতে চাই। ওর মৃতদেহটা এখন আগুনে পুড়ছে তাই খুব বেশি কথা এই নিয়ে বলতে চাই না। তবে, এটা তো বলতেই হয়, কেন এই খবরটা আসার পরে প্রোডাকশন হাউজ থেকে বলে দেওয়া হল ওরা সবাই নাকি শুট করে ফিরে যাচ্ছিল, প্যাক আপ হয়ে গিয়েছিল, রাহুল দা নাকি আলাদা করে জলে নামতে গিয়ে এটা হয়েছে। এটাই যদি সত্যি হয় তা হলে ওর সহ অভিনেত্রীর যে ভিডিয়োটা ভাইরাল হয়েছে সেখানে মেয়েটি কী বলছে, তা তো শোনা যাচ্ছে। বলছে, 'আমিও পড়ে গিয়েছি। আমাকে জল থেকে তোলা হল রাহুল দা কোথায়? ওর খবর পাচ্ছি না কেন'? আর প্রোডাকশন হাউজ থেকে বলে দেওয়া হল শুটিং হয়ে গিয়েছিল আর রাহুল দা আর ওর সহ অভিনেত্রী নাকি নিজের দায়িত্বে জলে নেমেছিল। এর ইঙ্গিত আমাদের বুঝতে বাকি নেই। এটা একটা ক্রিমিনাল নেগ্লিজেন্সি। ওড়িশা পুলিশ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, অনুমতি ছাড়া শুটিং হয়েছে। নিজেদের এই বে-আইনি কাজটাকে ঢাকতে রাহুল দা চলে যাওয়ার পরে তার চরিত্রে যাতে কালিমা লাগতে পারে এরকম একটা মিথ্যে রটিয়ে দেওয়া হল নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নেওয়ার জন্য। আমরা এটাকে বরদাস্ত করব না, ছেড়ে কথা বলব না।"
তাঁর এই অকালপ্রয়াণের দায় কার প্রশ্ন তুললেন অভিনেতা-নাট্যব্যক্তিত্ব বিমল চক্রবর্তী৷ তিনি বলেন, "হৃদয় ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনা। আর এমন মানুষের সঙ্গে ঘটল যার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ওর জন্মের সময় থেকেই ওর সঙ্গে সম্পর্ক। আসলে ওর বাবাকে আমি দাদা ডাকতাম। জানি না কতদিন এই দগদগে ঘা বয়ে বেড়াতে হবে। জানি না কেন এমন হয়? কী করে ঘটে? কারা দায়ী? কেউ কি এর দায় নেবে? এখন কী নিয়ে থাকবে বৌদি? তার তো সন্তান চলে গেল। অভিনেতাদের জীবন বলে কি কিছু নেই পশ্চিমবঙ্গে? এভাবেই অভিনেতারা কাজে যাবেন আর লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকবেন? ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন আজ।"
তিনি আরও বলেন, "যাদের সামনে ঘটনাটা ঘটল দায় তো তাদের। যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা কি ভাবলেন না, দেখলেন না যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে? নাকি তাঁরা ভেবেছিলেন যা হওয়ার হবে। যাঁরা দায়িত্বে থাকেন তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই তাঁরা আরেকটু সচেতন হন।"
অভিনেতা-বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বপ্রতিভ একজন ভার্সেটাইল অভিনেতা এভাবে চলে গেল এবং সেটা শুটিং চলাকালীন। দল মত নির্বিশেষে যারা রাহুলকে পছন্দ করত তারা সকলেই আজ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে এসেছেন। গাফিলতি নিয়ে কথা বলার আগে বলব, এই সময়ে দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়া টান করে রাখতে পারে না বহু মানুষ। সেখানে বাবিন কখনও কিছু প্রাপ্তির জন্য, একটু বেশি ভালো থাকার জন্য নিজের আত্মসম্মানের সঙ্গে কোনও আপোষ করেনি।"
রুদ্রনীল আরও বলেন, "প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তার। আর্টিস্ট এবং টেকনিশিয়ানের সিকিউরিটির কোনও বাজেট হয় না। আমাদের নানা বিষয়ে বাজেট হয়, কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে নয়। রাহুলের মৃত্যুর কারণ কী সেই ব্যাপারে কারওর সঙ্গে কারওর কথা মিলছে না। আবার সবার কথার সঙ্গে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আলাদা কথা বলছে। ওখানকার হোটেলের মানুষের কাছ থেকে জানতে পেরেছি এক ঘণ্টা রাহুল জলের নীচে ছিল না। তালসারিতে সমুদ্র অত্যন্ত ঝিমিয়ে থাকে। সমুদ্রের জল যেখানে শান্ত তার পাশ থেকে আঁকাবাঁকা খাড়ি আসে, যে খাড়ি মাটিতে মেশে। অর্থাৎ মাটি আর বালি মাখামাখি হয়। সেরকম একটা জায়গাতেই শুটিং হচ্ছিল ওদের। কেউ একটা কিছু লুকোবার চেষ্টা করছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করছে ছেলেটির গাফিলতি ছিল তাই একা একা জলের গভীরে চলে গিয়েছিল। আবার বলছি ওটা সমুদ্র নয়, ওটা খাড়ি। সরু নদীপথ। ওখান দিয়ে দুটো নৌকা পাস করার জায়গা আছে। জল অত্যন্ত শান্ত সেখানে ।"
রুদ্রনীলের কথায়, "শুটিংয়ের পরে ড্রোন শট নেওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটেছে বলে অনেকে বলছেন। আমি প্রযোজনা সংস্থা, চ্যানেলের কাছে আর্জি জানাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কি না দেখে যেন শুটিংয়ে যাওয়া হয় বা পূর্ণ ব্যবস্থা নিয়ে যেন তারা শুটিংয়ে যায়। রাহুলের সহ অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথাতেও কোনও মিল থাকছে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বলা ঘটনা এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মধ্যে মিল নেই। নির্দ্বিধায় বলা যায় কেউ ভুল তথ্য দিচ্ছেন। কড়া, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান দরকার। এই ঘটনার পর কেউ যদি কারওকে এভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করে তা হলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। কার জন্য গাফিলতি? কেন এই উদাসীনতা? এটা বের করা খুব দরকার। নিরপেক্ষভাবে পুলিশি তদন্ত চাই। অনেকে তো বলছেন জল থেকে তোলার পরে ও নাকি কথা বলছিল খুব কষ্টের সঙ্গে। দীঘার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় নাকি ও বিদায় নেয়। কোনটা ঠিক? কোনও একটা মিথ্যে আছে যার জন্য এতগুলো গল্প তৈরি হচ্ছে। আর গল্প যখন তৈরি হচ্ছে নিশ্চয়ই কেউ সেটা বানাচ্ছে। আমাদের টেকনিশিয়ানদের নিরাপত্তা দেখার জন্য যে ফেডারেশন রয়েছে এবং আর্টিস্টদের জন্য যে আর্টিস্ট ফোরাম রয়েছে। এগুলির নেতৃত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের দেখতে হবে আর যাতে কেউ রাহুল না হতে পারে, না হয়ে যায় কোনও ভুল বা পরিকল্পিত চক্রান্তের জন্য। দোষী সামনে আসুক। শাস্তি হলে হবে। না হলে এই ঘটনা আবার ঘটবে।"
অভিনেতা জ্যাক বলেন, "আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে বিশেষ করে অভিনেতা যারা আমাদের জীবনটা খুব অনিশ্চিত। আজ কাজ আছে, জানি না কাল থাকবে কি না। আমাদের কাজ যারা দেয় মানে প্রোডাকশন হাউজ, যে কোনও প্রোডাকশন হাউজ, সত্যি কথা বললে যদি আমাদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়, সেই ভয় পাই আমরা। কিন্তু সত্যিটা সামনে আসা উচিত। আমাদের জীবনটা তো সত্যির উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ রাহুলের যদি একটা অঙ্গহানি হত তাও মনে হত মানুষটার প্রাণ আছে। কিন্তু একটা মানুষের প্রাণ চলে গেছে। ক্ষতিপূরণের কোনও জায়গা নেই। সেখান থেকেই এই প্রশ্ন, এর দায় কে নেবে? কেন হল এরকম একটা ঘটনা? কেন আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা হল না? এই যে ধোঁয়াটা উড়ে যাচ্ছে, এটাই বড় সত্যি। আমরা মানুষটাকে আর ফিরে পাবো না। আগামীদিনে আশ করি ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার্স আটিস্ট ফোরাম, যেটা অভিনেতাদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছিল সেটা নিশ্চয় এই বিষয়টা নিয়ে পদক্ষেপ নেবে এবং জানতে চাইবে তাদের একজন সদস্য কেন এভাবে চলে গেল?"