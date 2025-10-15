সপরিবারে এই ছবি দেখতে বারণ করছেন পরিচালক ! কারণ কী ?
শিশু দিবসে আসছে বড়দের বাংলা ছবি 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস', 54 বার বদলের পরেও এলো অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেট!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 9:53 AM IST|
Updated : October 15, 2025 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: এই শিশু দিবসে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। সেন্সর এবং অ্যানিম্যাল পারমিশনে দেরি হওয়ার জন্য বেশ অনেকদিন পিছিয়েছে ছবির মুক্তি। গত জুলাই মাসেই সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ছবিটির। অবশেষে আসছে 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। 54 বার বদলের পর সেন্সরের ছাড়পত্র মিলল এই ছবিটির। এখানেও আছে কাঁটা। অ্যাডাল্ট সার্টিফিকেটের সঙ্গে মিলল ছাড়পত্র। ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে আগামী 14 নভেম্বর।
ছবি প্রসঙ্গে নবীন পরিচালক জয়ব্রত দাস বলেন, "মাত্র 54টা পরিবর্তনে ছবির কোনও সমস্যাই হবে না। তিনি আরও অনেক বেশি কাটস্ আর চেঞ্জেস এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর হিসেবে সেন্সর বোর্ড যা যা সাজেস্ট করেছে, সব কটাই জাস্টিফায়েড।"
কিন্তু হঠাৎ চিলড্রেনস ডে তে অ্যাডাল্ট ছবি মুক্তির সিদ্ধান্ত কেন ? ছবির সহ-প্রযোজক সৌম্য সরকার এবং সংকেত মিশ্র জানান , "প্রতিবছরই শিশু দিবসে বাচ্চাদের জন্য ছবি মুক্তি পায়, এই বছর না হয় বড় হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের জন্য একটা ছবি মুক্তি পাক। ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, নিজস্ব পুঁজি দিয়ে চার বছর ধরে এই ছবিটি তৈরি করেছেন জয়ব্রত। বহুবার বন্ধ হয়ে গেছে ছবির কাজ, আবার ফান্ড জোগাড় করে শুরু হয়েছে।"
এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রুদ্রনীল ঘোষ, সৌরভ দাস, পায়েল সরকার, ঋষভ বসু, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, অমিত সাহা, অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, রানা বসু ঠাকুর, অঞ্জন রায় চৌধুরী প্রমুখ। পরিচালক জানান, "এটি একটি পাল্প অ্যাকশন থ্রিলার। বলা যেতে পারে প্রখ্যাত পরিচালক কুইন্টন ট্যারান্টিনোর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য।" তবে অ্যাকশন থ্রিলার হলেও এই সিনেমায় অ্যাকশনের পাশাপাশি কমেডির জনরা বেন্ডিং করেছেন পরিচালক।
ছবির প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি অত্যন্ত দামি অ্যান্টিক মদের বোতল আর কয়েকজন ক্রিমিনাল। সবাই মিলে প্ল্যান করে এই দুর্লভ বোতল চুরি করার। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে নেমেই ঘটতে থাকে একের পর এক রোমহর্ষক ঘটনা, তৈরি হতে থাকে প্ল্যান - অ্যান্টি প্ল্যান! ছলে বলে দখল বেদখল, বিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে। পরতে পরতে টান টান উত্তেজনার পারদ বাড়ে নায়িকাদের উষ্ণ পরকীয়া, প্রতারণার রোমাঞ্চকর রসায়নেও। টলিপাড়ায় গুঞ্জন, এরকম একাধিক বিস্ফোরক দৃশ্য করার সাহসিকতার পরিচয় এর আগে বাংলায় খুব একটা দেখা যায়নি! দর্শক মুখিয়ে থাকবে অন্য স্বাদের ছবি দেখতে।
সিনেমাটি শেষ করতে সাহায্য করেছেন সৌম্য সরকার এবং প্রমোদ ফিল্মসের কর্ণধার প্রতীক চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "বাংলায় পাল্প অ্যাকশন কমেডি - এই ধরনের ছবি এর আগে খুব একটা হয়নি। কাজেই এই অন্য ধারার ছবি যাতে বাঙালি দর্শকদের কাছে পৌঁছতে পারে সেজন্যই ছবিটির সমর্থনে দাঁড়িয়েছি ।"