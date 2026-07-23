টেকনিশিয়ান-প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠক, মাঝপথেই কেন বেরিয়ে গেলেন পাপিয়া অধিকারী ? রুদ্রনীল, রূপা জানালেন

টেকনিশিয়ান-প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠক, মাঝপথেই কেন বেরিয়ে গেলেন পাপিয়া অধিকারী ? রুদ্রনীল, রূপা জানালেন
বুধবার বিকেলে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে টেকনিশিয়ান এবং প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠক ডাকা হয়। সরকারের তরফে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 9:57 AM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে সঠিক পথে চালনা করতে বদ্ধপরিকর নতুন সরকার। আর তা কার্যকর করতেও মরিয়া দায়িত্বে থাকা প্রতিনিধিরা, অর্থাৎ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী এবং হিরণ চট্টোপাধ্যায়। মাথার উপরে আছেন মুখ্যমন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।
বুধবার বিকেলে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে টেকনিশিয়ান এবং প্রযোজকদের সঙ্গে বৈঠক ডাকা হয়। সরকারের তরফে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। আসেননি হিরণ। তবে এদিন বৈঠকের মাঝপথে বেরিয়ে যান পাপিয়া অধিকারী। কেন? তার সঠিক উত্তর নেই কারওর কাছেই।
প্রযোজকদের তরফে বৈঠকে হাজির ছিলেন দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স, ফিরদৌসল হাসান, সুরিন্দর ফিল্মস, জিৎ ফিল্মওয়ার্কস, অতনু রায়চৌধুরী, অ্যাক্রোপলিস, এনআইডিয়াস, হোয়াই সো সিরিয়াস, ইত্যাদির মতো প্রযোজনা সংস্থার প্রতিনিধি এবং প্রযোজকরা-সহ ছিলেন কলাকুশলীরাও। বৈঠকে কী কী আলোচনা হল তা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানান রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং অতনু রায়চৌধুরী।
রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "অত্যন্ত ইতিবাচক একটা মিটিং হয়েছে আজ। প্রযোজক এবং টেকনিশিয়ানরা হাতে হাত মিলিয়ে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে, একে অপরকে সহযোগিতা করে ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ব্যাপারেই কথা হল। ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে কাজ বাড়ে, সবার একটা রোজগারের জায়গা নিশ্চিত হয় সেই সব দিকেই খেয়াল রাখা হবে।"
মূলত কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে শিবপুরের বিধায়ক বলেন, "সবকিছু চাপিয়ে দেওয়ার একটা লাগাতার অভ্যাস দেখেছি গত সরকারের ক্ষেত্রে। তথ্য সংস্কৃতি দফতর তখন চুপ করে থাকত। আজ তার ঠিক উল্টো চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নতুন সরকার আসায়। কতজনকে নিয়ে কাজ হবে সেটা, শিফট, এসব নিয়েই আলোচনা হল আজ। তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে বিভিন্ন পেশার মানুষদের ডাকা হচ্ছে, এবং তাদের সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। টলিউডের ক্ষেত্রে নিয়ম নীতির বেড়াজাল দিয়ে প্রযোজকদের যে চলে যেতে বাধ্য করছিল, বিশ্বাস ব্রাদার্সের তৈরি করা নিজস্ব নিয়ম যা আদতে ক্ষতি করছিল ইন্ডাস্ট্রির, সেগুলো থেকে টেকনিশিয়ান ভাইরা নিজেরাও বেরিয়ে আসতে চাইছেন। ধন্যবাদ তাঁদের এবং প্রযোজকদের। যাতে দ্রুত একটা এসওপি তৈরি হতে পারে, সেটার চেষ্টা করছে তথ্য সংস্কৃতি দফতর।"
টেকনিশিয়ানরা কি সমস্ত কিছু মেনে নিয়েছেন? কোনও আপত্তি তুলেছেন তাঁরা? এই বিষয়ে রুদ্রনীল সাংবাদিকদের বলেন, "এগোতে গেলে কাউকে না কাউকে কিছু না কিছু যেমন ছাড়তে হয়, তেমন সংযোজনও করতে হয়। সেই জায়গায় অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এই তথ্য সংস্কৃতি দফতর।"
অন্যদিকে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এদিনের বৈঠকের প্রসঙ্গে বলেন, "এগুলো সরকারি মিটিং। সরকার থেকে একটা মিটিং হয়ে যাওয়ার পর তার একটা রেজোলিউশন মতো বেরোয়। তারপর সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যে সার্কুলেটেড হয়। সেটা ফাইনাল যেদিন হবে, সেদিনই সেটা সরকারিভাবে ঘোষণা করা যেতে পারে। ফলে এই মিটিংয়ে যা আলোচনা হয়েছে, সেটা সম্বন্ধে একটা কথাও বলতে পারব না। মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসছে সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে, তাতে আমরা সকলে একত্রিত ভাবে কাজ করব।"
প্রযোজক অতনু রায়চৌধুরীর বলেন, "খুব ভালো মিটিং হল। সবাই প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই সহমত হয়েছেন। মিটিংয়ের একটা মিনিটস আমাদের দেওয়া হবে, তারপর আমরা সেটাকে কনফার্ম করব। টেকনিশিয়ানদের পারিশ্রমিক, প্রযোজকরা কতজন টেকনিশিয়ান নিয়ে কাজ করতে পারবেন এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।" ওদিকে টেকনিশিয়ানদের তরফে বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়, "আজ শুধু আলোচনা হয়েছে। কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। একটা এসওপি তৈরি হচ্ছে। আমরা টেকনিশিয়ানদের তরফে চিঠি দিয়েছিলাম তার ভিত্তিতে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত একটি ইলেক্টেড বডি গঠনের দাবি তুলেছি আমরা।"
তবে এদিন বৈঠকের মাঝপথে বেরিয়ে যান টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। স্বভাবতই সময়ের আগে তাঁর বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, কনফেডারেশনের লোকদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেটা নিয়ে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেই কারণেই তিনি রেগে বেরিয়ে যান। তবে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, " আমি একবার ডাকলামও। আমার মনে হয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একটা স্পিচ চলছিল বিধানসভার সেশনে, বোধহয় তার জন্যই বেরিয়ে গিয়েছে। পাপিয়াই সঠিক বলতে পারবে, আমি জানি না ঠিক। বলল, মুখ্যমন্ত্রীর ওখানে স্পিচ আছে, তাই চলে গেল।"
অন্যদিকে পাপিয়া অধিকারীর চলে যাওয়ার প্রসঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "মন্ত্রক যাঁদের আজ ডেকেছে, তাঁরাই এসেছেন। হয়তো অন্যদিকে অন্য কারওদের ডাকবেন। একসঙ্গে সবাইকে তো ডাকা হচ্ছে না সবসময়। আলাদা আলাদা করে ডাকা হচ্ছে। এটা একান্ত মন্ত্রকের ব্যাপার যে তাঁরা কবে, কাদের সঙ্গে, কখন বসবেন, কথা বলবেন।"