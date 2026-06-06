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টলিউডকে শ্মশান বানাতে চেয়েছিলেন মমতা- স্বরূপের গ্রেফতারিতে হুঙ্কার রুদ্রনীলের, কী বললেন রূপা, অনির্বাণ, অর্ণরা?

পালা বদলের পর থেকেই টালমাটাল অবস্থায় টলিউড ইন্ডাস্ট্রির ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগোড়ায় তোলেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ ৷

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ক্ষোভে ফুঁসছেন তারকারা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 4:41 PM IST

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কলকাতা, 6 জুন: যে নন্দনে ব্য়ান হয়েছিল সিনেমা ও তাঁর পরিচালক, শুক্রবার সেখানেই 'অপরাজিত' দেখে দর্শকদের হাততালিতে গমগম করে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ ৷ এদিনটা দেখে যেতে পারলেন না প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্ত ৷ বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বিধায়ক-অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, 'অপরাজিত' টিমের কলাকুশলী-সহ আরও অনেকেই।

এদিন অনীক দত্ত'র ছবি ফেরা এবং স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারি এবং টলিপাড়ার সাম্প্রতিককালের অবস্থা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "সবার উপরের মাথা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই তো তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের মাথায় ছিলেন। টলিউডকে কীভাবে ক্ষতি করা হয়েছে তিনি তো জানতেন ৷ তাও তিনি অরূপ-স্বরূপকে তো সরাননি। যাতে পুরো সর্বনাশটা হয় টলিউডে, তার জন্যই তো তিনি স্ট্রাইক ইত্যাদি সব হচ্ছে জেনেও এই দুই ভাইকেই দায়িত্বে রেখে দিয়েছিলেন, টলিউডকে শ্মশানের চেহারায় পরিণত করার জন্য ৷"

রুদ্রনীল আরও বলেন, "যেখানে মানুষের অধিকার খর্ব করা হয়েছে, শিল্পীদের মান সম্মান নষ্ট করা হয়েছে। আজ অনীক দত্তর সিনেমা এতদিন পর রিলিজ করছে নন্দনে। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি অনীক দত্ত'র সিনেমা নন্দনে ফিরিয়ে আনলেন। একদিন যে অনীক দত্তকে নন্দনে অপমানিত হতে হয়েছিল, আজ তাঁর দুটি ছবি 'অপরাজিত' এবং 'ভবিষ্যতের ভূত' নন্দনে ফিরিয়ে এনে তাঁকে সম্মানিত করলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।" উল্লেখ্য, 'ভবিষ্যতের ভূত' দেখানো হবে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি। রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, "এই ইন্ডাস্ট্রির যে দুরাবস্থা হয়েছিল তাতে প্রচুর মানুষ ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছেন। এর অবসান দরকার। এখন থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই কাজ পাবে৷ কোনও স্বজনপোষণ চলবে না।"

4 জুন গ্রেফতার হন স্বরূপ বিশ্বাস। তাঁকে ঘিরে অভিযোগের বন্যা বইছে টলি পাড়ায় ৷ আর তার ঠিক তার পর দিনই শহরের এক অনুষ্ঠানে হাজির হন অভিনেতা-পরিচালক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। সেখানে তাঁর কাছে স্বরূপের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে দু'কথা বলতে বলায় তিনি বলেন, "অনেকে লড়াই করেছেন। আমি একা নই। আমি তো ইন্ডাস্ট্রির আলোর দিকের মানুষ। গ্ল্যামারের দুনিয়ায় অভিনেতাদের অবাধ চলাফেরা। তবে ইন্ডাস্ট্রির যাঁরা কলাকুশলী, যাঁরা উপার্জনের দিকে কিংবা গ্ল্যামারের দিক থেকে অনেকটা পিছনের সারিতে- তাঁরা অনেক বেশি ভুগেছেন। আর স্বরূপ বিশ্বাস গ্রেফতার হওয়ার পরে যে লোকে সবটা জেনেছে, তেমনটা নয়। আমরা এগুলো জানতাম বলেই, এর বিরোধিতা করেছিলাম।"

উল্লেখ্য, 2024 সালে পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়ের ইস্যুতে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যে ক’জন অভিনেতা ও পরিচালকের মতবিরোধ হয়েছিল, কর্মবিরতির ডাক দেওয়া দেন তাঁদের মধ্যে অনির্বাণ ভট্টাচার্য অন্যতম। গত দু’বছর ধরে অনির্বাণের হাতে ছিল না কোনও কাজ ৷ 'ব্যানড' করা হয়েছিল তাঁকে ৷ স্বরূপের গ্রেফতারির পরে মুখ খুললেন অভিনেতা। খুব শান্তভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি ৷ নানা সময়ে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, অভিনয় ছেড়ে ভালো নেই তিনি ৷ বেছে নিয়েছিলেন অন্য পথ। গানের দল নিয়ে ছুটে বেড়াতেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ৷ আজ ব্যাপক জনপ্রিয় তাঁর গানের দল 'হুলিগানিজম'। দেবের 'দেশু সেভেন'-এর হাত ধরে ফের লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়ায় ফিরেছেন অনির্বাণ ।

অর্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "যে শাসকগোষ্ঠী নেই, তাদের নিয়ে আর কথা বলা অর্থহীন। যে হেরে গিয়েছে তাকে নিয়েও না কথা বলাই ভালো। তবে, যেটা বলতে পারি, লকডাউনে যেমন অনেকের দুম করে বিনা নোটিসে চাকরি চলে গিয়েছিল, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতেও সেটা চালু হয়েছিল। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো সোসাইটির বাইরে নয়। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বলা হয়েছিল, 'আমার কথা না শুনলে তুমি কাজ পাবে না'। তাই অনেকেই ব্যানড হয়েছেন। কাজ পাননি। সমাজে ভালোর থেকে খারাপ হয় বেশি। দেখা যাক কী হয়। আশা করতে ভয় লাগে। ব্যান কালচার উঠে গেলে ভালো, সবাই কাজ করতে পারলে ভালো, আমি যা বলতে চাই আমার নাটক-সিনেমার মধ্যে দিয়ে, সেটা বলতে পারলে ভালো। তবে, আমি খুব বেশি আশাবাদী নয়।"

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