হুব্বা শ্যামলকে নিয়ে আমার আর মুশারফ করিমের তুলনা চলে না- কেন বললেন রুদ্রনীল ঘোষ?

হুব্বা শ্যামলকে নিয়ে আমার আর মুশারফ করিমের তুলনা চলে না- কেন বললেন রুদ্রনীল ঘোষ?
টিটিতে আসছে নতুন অরিজিনাল সিরিজ 'গণশত্রু'। হুব্বা শ্যামলের ভূমিকায় দেখা যাবে রুদ্রনীল ঘোষকে (Rudranil Ghosh)।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2025 at 1:06 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: পর্দায় আরও একবার হুগলির গ্যাংস্টার হুব্বা শ্যামল। যার আসল নাম ছিল শ্যামল দাস (Hubba Shyamal Das)। তাকে হুগলির 'দাউদ ইব্রাহিম'ও বলা হয়। তার অপরাধময় জীবন নিয়ে 'হুব্বা' (Hubba) সিনেমাটি বানান ব্রাত্য বসু। এবার অরিজিনাল সিরিজেও হুব্বা শ্যামল। নির্মাণে শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত।
ওটিটিতে আসছে নতুন অরিজিনাল সিরিজ 'গণশত্রু'। সেখানে সমাজের পাঁচজন খতরনাগ দুশমন ত্রৈলোক্যতারিণী, হুব্বা শ্যামল, রশিদ খান, চেনম্যান এবং সজল বারুইয়ের জীবন উঠে আসবে পাঁচজন পরিচালকের মাধ্যমে। তাদের আপাতদৃষ্টিতে 'দুশমন' হিসেবে দেখা হলেও তাদের দুশমন হয়ে ওঠার নেপথ্যে রয়েছে কোনও না কোনও মরমী কাহিনি। সেই দিকটাও উঠে আসবে এই সিরিজে। গণশত্রু'তে হুব্বা শ্যামলের ভূমিকায় দেখা যাবে রুদ্রনীল ঘোষকে (Rudranil Ghosh)। নিজের চরিত্র নিয়ে দারুণ আশাবাদী তিনি।
রুদ্রনীল বলেন, "হুব্বা শ্যামলের অংশটা পরিচালনা করেছেন শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত। ওঁর সঙ্গে এর আগে আমি একটা কাজ করেছি, 'আবার বছর কুড়ি পরে'। এই পরিচালক আমাকে চেনেন আমিও চিনি। তাই কাজ করতে সুবিধা হয়েছে। হুব্বা শ্যামল হুগলির ত্রাস ছিল। তোলাবাজির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছিল সে ৷ হুগলি ছাড়িয়ে হাওড়া ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগণার গ্যাংস্টার হয়ে উঠেছিল সে ৷ পৈতের আকারে মানুষকে কাটত সে। রটনা বা গুজব নয়, এটা ঘটনা। আর যখন সেই রক্ত তার মুখে চোখে ছিটত সে শান্তি পেতো। এই ধরনের একটা চরিত্র তুলে ধরা বড়ই কঠিন ছিল। এর জন্য ডিরেক্টর ও তাঁর টিম সাহায্য না করলে হত না। মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার মতো একটা কাজ হয়েছে। আমার মনে হয়, বাংলা ফিল্ম ও ওয়েবের দর্শক যেমন গল্প দেখতে চাইছেন তেমন হয়েছে 'গণশত্রু'।"
উল্লেখ্য, এর আগে ব্রাত্য বসু (Bratya Basu) পরিচালিত 'হুব্বা' (Hubba) সিনেমায় হুব্বা শ্যামলের চরিত্রটি করেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা মুশারফ করিম (Mosharraf Karim)। স্বভাবতই একই চরিত্র দুজন অভিনেতা করলে একটা তুলনা চলেই আসে দর্শক মহলে। এই প্রসঙ্গ তুললে রুদ্রনীল বলেন, "আমার অত্যন্ত প্রিয় অভিনেতা এবং ঘনিষ্ট বন্ধু মোশারফ করিম। আমরা দেখা করেছি, কথা বলেছি। আমাদের একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছাও আছে। অনেক পরিচালক এই নিয়ে চেষ্টা করছেন। লোকে বলে আমাদের দুজনের মধ্যে নাকি একটা অদ্ভুত ধরনের মিল আছে। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র বিভিন্ন এনার্জিতে করার মধ্যে একটা মিল আছে আমাদের।"
অভিনেতার কথায়, "আমরা কেউ কারওর দ্বারা প্রভাবিত নই। দু'জনে বেড়ে উঠেছি দুটি আলাদা দেশে। এটা বলতে পারি, মুশারফ করিম যেভাবে হুব্বা শ্যামলকে দেখানোর সুযোগ পেয়েছেন সেটা ব্রাত্য বসুর নির্দেশে। মুশারফ করিম অন্য দেশের মানুষ। হুব্বা শ্যামলকে তাঁর পক্ষে জানা কঠিন ছিল। যা জেনেছেন স্ক্রিপ্ট থেকে এবং পরিচালকের কথা অনুযায়ী। আর আমার এক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে যে, আমি হাওড়ার ছেলে। পরিচালক হুব্বাকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবে বা তার থেকে আলাদাভাবে আমিও জানি হুব্বা সম্বন্ধে। তাই হুব্বা শ্যামলকে নিয়ে আমার আর মুশারফের মধ্যে তুলনা চলে না। আমাদের এখানে তথ্যভিত্তিক কাজ হয়েছে। তবে, মুশারফ করিমের মতো এমন এক অভিনেতাকে যদি উপাদানগুলো ঠিক করে দেওয়া হত তাহলে শ্যামলকে নিয়ে তৈরি ছবিটা ব্লকবাস্টার হত । সেটা হয়নি। আবার এটাও ঠিক ওয়েবে যে স্বাধীনতা থাকে তা সিনেমায় থাকে না। তাও 'হুব্বা' সিনেমাটা আরেকটু অন্যরকম হতে পারত বলে আমার মনে হয়। আমার যেমন 'হুব্বা' নিয়ে মুশারফের প্রতি শুভ কামনা ছিল, আমার প্রতিও ওঁর থাকবে বলে আমি মনে করি এবং আশা রাখি।"
রুদ্রনীল আরও বলেন, "রক্ত, ড্রামা, ডাকসাইটের উপর আমাদের একটা আগ্রহ থাকে। কিন্তু ঠাকুরের আশীর্বাদে আমরা জানতে আগ্রহী হলেও এহেন কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চাই না। আমার মনে হয়, দর্শকদের পরতে পরতে যে অপরাধজগৎ সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা আছে তা পূর্ণ হবে এবার। কোন কারণ থেকে এরা লোভ, লালসা, রক্তের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল তা জানা যাবে। ওরা মানুষের মধ্যে থেকেও অমানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছিল সেই দিকটা উঠে আসবে। আমরা বাইরে থেকে এদের যেভাবেই দেখি না কেন, ওদের ভিতরে ঘাপটি মেরে কোন ইচ্ছাটা বসে আছে তা কেউ জানি না। চেষ্টাও করি না জানার। এবার তার ঝলক পাওয়া যাবে।"
নানা ধরনের চরিত্রে রুদ্রনীল অনবদ্য। তাই তাঁকে 'ভার্সেটাইল' বলতে গলা কাঁপে না, দু'বার ভাবতে হয় না। রুদ্রর মতে, "অভিনেতারা আসলে জলের মতো। যে পাত্রে দান করবে সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে। সব চরিত্রের জন্যই অভিনেতারা প্রস্তুত থাকেন। অনেকেই নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে নিজেদের জায়গা বুঝিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। দর্শক তাঁদের সমাদর করেছেন। সমস্যা হল, আমরা কিছু কিছু অভিনেতাকে কিছু কিছু চরিত্রে দেখার জন্যই একটা খাপে পুড়ে ফেলার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমি বলব কিছু পরিচালক ও প্রযোজককে তাঁদের ভাবনার দরজা বা জানলাটা আরেকটু প্রশস্ত করে খুলে দিলে ভালো হয়। তাঁরা যেন অভিনেতাদের নানাভাবে মেলে ধরার সুযোগটুকু দেন।"
শোনা যায়, একসময় সারাদিন নেশা করে থাকায় তার নাম হয়েছিল 'হুব্বা শ্যামল। কেউ কেউ বলেন কিছু না ভেবেই অপরাধ করার ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাঁর এই নাম। হুব্বা শ্যামলের আসল নাম ছিল শ্যামল দাস। বাংলার ডন সাম্রাজ্যে আজও তাঁর নাম জ্বল জ্বল করছে। অপরাধ জগৎ পেরিয়ে পুলিশ, সাধারণ মানুষ তাঁকে চিনতেন 'হুব্বা শ্যামল' নামেই। কেউ কেউ বলেন, উল্কার গতিতে উত্থান হয়েছিল তাঁর। কিন্তু শেষটা বড় করুণ।
আটের দশকে অপরাধে হাতেখড়ি হয় শ্যামলের। প্রথমে ছিঁচকে চুরি, ছিনতাই, তারপরে ডাকাতি। নয়ের দশকে শ্যামল হয়ে উঠলেন ‘হুব্বা শ্যামল’। তার প্রধান কাজ ছিল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বন্ধ কারখানা থেকে মাল লুঠ করা। এই কাজের জন্য একটা দলও গড়ে তোলে শ্যামল। এরপর ধীরে ধীরে প্রোমোটারি এবং জমির দালালি করতে শুরু করে। রিষড়া, কোন্নগরের এলাকায় প্রথম কাজ শুরু করে। তার মস্তানি হুগলির সীমানা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাওড়া এবং দুই 24 পরগনাতেও ছড়িয়ে পড়ে। সহকারীদের মাস মাইনে ছাড়াও দিত নানা রকম সুযোগ সুবিধা। তাই তার দলে নাম লেখাতে চাইত অনেকেই।
30-40টির মতো মামলা ছিল শ্যামলের নামে। 2008 সালে প্রথম তাঁকে জেলে যেতে হয় একটি মামলায়। পরে অবশ্য তিনি জামিন হয়। 2010 সালে শ্যামল সরাসরি রাজনীতির ময়দানেও নামে। পুরভোটে রিষড়া পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের দল প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়ন জমা দেয়। অন্তত 50-60টি গাড়ি এবং শতাধিক বাইকের মিছিল নিয়ে সে শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের ভবনে মনোনয়ন জমা দিতে যায়। তবে, শেষে শ্যামল মনোনয়ন প্রত্যাহার করে। 2011 সালে ফের তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু জামিন হয়। স্ত্রী, দুই মেয়ে নিয়ে তার ভরা সংসার ছিল।
শোনা যায়, পরিবারের প্রতি যত্নবান ছিল শ্যামল। আবার কিছু মানুষের কাছে মসিহা ছিল সে। অবশেষে 2011 সালে চার দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর তার পচাগলা দেহ মেলে বৈদ্যবাটি খালে। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় 45। গলার নলিকাটা ছিল বলেই জানা যায়। হুব্বার মৃত্যুর পর তার দলের সদস্যরা নিজেদের এই কাজ থেকে গুটিয়ে নেয়। পতন হয় হুব্বা সাম্রাজ্যের। এই ঘটনা এবার ওটিটিতে দেখার পালা। আসছে 31 অক্টোবর বাংলা জি ফাইভে।