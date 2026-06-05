ETV Bharat / entertainment

নন্দনে টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে বৈঠক রুদ্রনীলের, কী ঘোষণা বিধায়কের?

নন্দনে টেকনিশিয়ানদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন রুদ্রনীল ঘোষ। একগুচ্ছ সমস্যার কথা চিঠির মাধ্যমে অভিনেতার হাতে তুলে দেন, যা সরাসরি পৌঁছে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে।

rudranil-ghosh-meets-with-technicians-of-tollywood
নন্দনে টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে বৈঠক রুদ্রনীলের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 জুন: বুধবার টলিপাড়ায় পাপিয়া অধিকারী নতুন সংগঠনের ঘোষণা করতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রণক্ষেত্র টলিপাড়া। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় স্টুডিও পাড়ায়। টেকনিশিয়ানদের একটা বড় অংশ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োর তথ্য, সংস্কৃতি দফতরে সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি আবেদন জমা দেওয়ার জন্য জড়ো হয়। কিন্তু সেই সময় বেশ কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে স্টুডিয়ো বা টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ার কোনও যোগাযোগ নেই তারা কিছু বিশৃঙ্খলা তৈরি করে।

টেকনিশিয়ান এরপর স্টুডিয়ো এলাকারই ভরাট মাঠে জমায়েত হয়। সেখানে বিশৃঙ্খলা ওঠে আরও চরমে। জমায়েত হওয়া টেকনিশিয়ানদের উপর কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ছুঁড়তে থাকে ইট, ডিম, টমেটো। মারধোরও করা হয় অনেককে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে লাঠি নিয়ে ময়দানে নামতে হয়। এরপর টেকনিশিয়ানদের একটা বড় অংশ হাজির হয় নন্দনে। হাজির হন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষও। নন্দনে টেকনিশিয়ানদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। টেকনিশিয়ানরা তাঁদের একগুচ্ছ সমস্যার কথা চিঠির মাধ্যমে অভিনেতার হাতে তুলে দেন, যা সরাসরি পৌঁছে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে।

রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "বৃহস্পতিবার সকালে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো চত্বরে বা ভরাট মাঠে যা ঘটেছে, সেটা না ঘটলেই ভালো হত। তারা কারা কেউ চেনে না। কোনও সিনিয়র টেকনিশিয়ানেরাও চেনে না। বহিরাগতরা অহেতুক ঝামেলা বাঁধানোর চেষ্টা করছে এখানে।" রুদ্রনীল আরও বলেন, "তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কাছ থেকেও টেকনিশিয়ান দাদা-ভাইদের অনেক কিছু জানার ছিল। কাজ না আটকে কীভাবে সুষ্ঠুভাবে স্টুডিওর চাকা সচল রাখা যায়, তা জানতেই টেকনিশিয়ান দাদারা এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে কিছু অনভিপ্রেত সমস্যা তৈরি করা হল।"

রুদ্রনীল জানান, যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাঁরা নির্দিষ্ট করে কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি।তাঁরা প্রত্যেকে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে চান।অতীতে যে কঠিন নিয়মের বেড়াজালে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল তার থেকে তাঁরা মুক্তি চান। সকলেই এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বার্তার অপেক্ষায় রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে যে বার্তা আছে তা জানাতেই আজ আমি এসেছি। উনি চান অন্যান্য বিভাগগুলির মতো আমাদের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরও সুন্দরভাবে চলুক। সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করুন। মতান্তর থাকতেই পারবে। সেই মতান্তর যেন না কোনও ক্ষতির আকার নেয়, যা আগের সরকার ও তাদের লোকদের সৌজন্যে চলছিল দিনের পর দিন। তারা বাধ্য করিয়েছে মানুষকে জাতাকলের মধ্যে ফেলতে। ভয় আউট ভরসা ইন পরিবেশ তৈরি হবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। সব সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী নেবেন। ব্যান কালচার চলবে না। সবাই চায় গৌরবের জায়গায় ফিরে আসুক বাংলা সিনেমার জগৎ।"

প্রসঙ্গত, বুধবার পাপিয়া অধিকারী ঘোষণা অনুযায়ী 26টি গিল্ডের পরিবর্তে মাত্র 3 থেকে 4টি গিল্ড কাজ করবে। এগুলির মাথার উপরে ছাতার মতো থাকবে 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যান্ড কালচারাল কনফেডারেশন' (EIMPCC)।
তবে, এই বিষয়ে রুদ্রনীলের দাবি, তাঁর কাছে কোনও সরকারি বা সাংগঠনিক নোটিফিকেশন পৌঁছায়নি। এমন কোনও সিদ্ধান্তের কথা তিনি শোনেননি বলেও জানান। ফলে জল্পনা আরও বাড়ছে।

আরও পড়ুন

TAGGED:

TECHNICIANS OF TOLLYWOOD
BENGALI FILM INDUSTRY
RUDRANIL ON TOLLYWOOD
রুদ্রনীল ঘোষ টলিউড
RUDRANIL GHOSH TOLLYWOOD TECHNICIAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.