'মহারাজা তোমারে সেলাম' ঘোষণা সৃজিতের, থাকছেন রুদ্রনীলও
ছবিটি কোনও রিমেক বা পুনর্নির্মাণ নয়। বরং 1960-এর দশকে কীভাবে ক্লাসিক 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' তৈরি হয়েছিল, সেই বাস্তব ঘটনাকেই তুলে ধরবে এই ছবি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 12:58 PM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম কালজয়ী সৃষ্টি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর জন্মকাহিনি এবার বড়পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তাঁর আগামী ছবি 'মহারাজা তোমারে সেলাম'-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়ে গেল আজ।
ছবিটি কোনও রিমেক বা পুনর্নির্মাণ নয়। বরং 1960-এর দশকের কলকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' তৈরি হয়েছিল, সেই বাস্তব ঘটনাকেই তুলে ধরবে এই ছবি। একজন দূরদর্শী স্রষ্টার স্বপ্ন, সংগ্রাম, সৃজনশীলতা এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনি উঠে আসবে 'মহারাজা তোমারে সেলাম'-এ। এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন জীতু কমল, রুদ্রনীল ঘোষ, শতাক্ষী নন্দী, সৈরিতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরিজিৎ দত্ত-সহ আরও অনেকে।
প্রযোজনায় রয়েছে হইচই স্টুডিয়োজ এবং ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশনের সহযোগিতায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মূল প্রযোজনা সংস্থা 'পিয়ালি ফিল্মস প্রা.লিমিটেড। পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি শুধু বলতে চাই সেই অবিশ্বাস্য সত্য কাহিনি কীভাবে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা ক্লাসিক 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ভাবা হয়েছিল এবং তৈরি হয়েছিল।" নির্মাতাদের দাবি, 'মহারাজা তোমারে সেলাম' শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্রের নির্মাণ ইতিহাস নয়, বরং জীবন, শিল্প এবং গল্প বলার শক্তির এক উদযাপন। ছবিটি তুলে ধরবে সেই সৃজনযাত্রা, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম দর্শকদের মুগ্ধ করে চলেছে।
আগামী 9 অগস্ট কলকাতার এক ব্যস্ত সিনেমা হলে এই ছবির কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে ছবির প্রথম লুক পোস্টারে থাকা আইকনিক চরিত্রগুলির পরিচয়। সেই অনুষ্ঠানেই 'মহারাজা তোমারে সেলাম'-এর প্রচারের পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে জানানো হয়েছে নির্মাতাদের তরফে।