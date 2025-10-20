ETV Bharat / entertainment

Kiff-এ বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে প্রতিযোগিতায় 'পিঞ্জর', কী বললেন পরিচালক ?

31 তম চলচ্চিত্র উৎসবে বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগের প্রতিযোগিতায় ডা. রুদ্রজিৎ রায় পরিচালিত ছবি 'পিঞ্জর'

rudrajit-roys-pinjar-in-competition-of-bengali-panorama-section-at-the-31st-kolkata-international-film-festival
'পিঞ্জর' (Speial Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 20, 2025 at 9:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 অক্টোবর: আগামী 6 নভেম্বর শুরু হতে চলেছে 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে 13 নভেম্বর অবধি। সিনেমার উৎসবে মেতে উঠতে সাজছে শহর। তারই আগে জানা গেল এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে বেঙ্গলি প্যানোরমা বিভাগে অফিসিয়াল সিলেকশন পেয়েছে রুদ্রজিৎ রায়ের ছবি 'পিঞ্জর'।

শিকাগোর সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, সিডনির ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, টরন্টোর 'ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর পর এবার 'পিঞ্জর' 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবিটি বাংলা এবং হিন্দি ভাষাতে বানানো হয়েছে। 2 ঘণ্টা 17 মিনিটের এই ছবিটি তারক, শেফালি, ঝিমলি, ইকবাল এবং পারমিতাদের কেন্দ্রে রেখে এগোয়। এদের জীবনের নানারকম গল্পই এই ছবির প্রেক্ষাপট।

পরিচালকের কথায়, "আমরা মানুষ হলেও সকলেই একটা পিঞ্জরে বা খাঁচায় বন্দি। কীভাবে বন্দি সেটা এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। সেই সব কিছু পিঞ্জরে বন্দি মানুষদের গল্পই রয়েছে এই ছবিতে।" উল্লেখ্য, বার্সেলোনা, টরন্টো থেকে ছবিটাকে চাইছে তাদের ভাষায় ছবিটাকে অনুবাদ করে দেখানোর জন্য।

সিনেমাটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয় সেনগুপ্ত, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, ঈশান মজুমদার, শতাক্ষী নন্দী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা দাস, সামিউল আলম-সহ আরও অনেকে। একটি স্বল্প সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মমতা শঙ্কর। ছবিটি সম্পাদনা করেছেন সায়ন্তন নাগ এবং অনিন্দিতা ঘোষ। মিউজিক ডিরেক্টর রাতুল শঙ্কর। একটি গান যেটা সিনেমায় নেই সেটা প্রোমোশনের জন্য বানানো, সেটি বানিয়েছেন সৌম্যঋত। গান গেয়েছেন উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমাংশু দাস। ক্যামেরায় মানস ভট্টাচার্য।

TAGGED:

PINJAR
RUDRAJIT ROY
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
পিঞ্জর কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল
PINJAR MOVIE AT KIFF 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.