সোশাল মিডিয়ায় বমি করাটা বন্ধ হওয়া দরকার- আর কী আর্জি অভিনেতা-কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ?

কনটেন্ট ক্রিয়েশন ও তার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর জোর কেন্দ্রীয় বাজেটে ৷ কীভাবে দেখছেন তারকারা ?

অভিনেতা-কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের বিশেষ আর্জি (গেটি / Special Arrangement)
Published : February 2, 2026 at 2:33 PM IST

কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: বেকারত্বের জমানায় কুলোর বাতাস বয়ে এনেছে 'কনটেন্ট ক্রিয়েশন'। 'চাকরি হারা', 'চাকরি না পাওয়া'দের উপার্জনের অন্যতম রাস্তা হয়ে উঠেছে এই পেশা। হ্যাঁ 'পেশা'ই বলতে হয়, কেন না, কেউ আর নিছকই নিজেকে মেলে ধরতে কনটেন্ট বানাচ্ছেন না। বানাচ্ছেন অর্থ উপার্জনের তাগিদেও। ভালো কনটেন্ট বানালে তা সোশালে ভালো ভিউজ পেলে মোটা অঙ্কের টাকা ক্রেডিট হচ্ছে ক্রিয়েটরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

দাম্পত্যের খুনসুটি থেকে রান্নাবান্না, পড়াশোনা, বেড়ানো-সহ রকমারি বিষয় নিয়ে তৈরি হচ্ছে হরেক রকমের কনটেন্ট, যা দেখতে আজকাল বেশি ভালোবাসছেন মানুষ। সাধারণ মানুষ থেকে তারকা- কেউই আর বাকি নেই হালের এই জোয়ারে গা ভাসাতে। নিজের সৃজনশীলতা দেখানো থেকে উপার্জন- সবই হচ্ছে এর মাধ্যমে। মোদ্দা কথা, রথ দেখা কলা বেচা সবই হচ্ছে একটা পথে।

যুগের হাওয়াকে গুরুত্ব দিয়ে করে এবার কনটেন্ট ক্রিয়েশন ও তার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর জোর দিল কেন্দ্রীয় বাজেট ৷ সমাজ মাধ্যমের জন্য কনটেন্ট তৈরি করার পাঠ এবার স্কুল-কলেজে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।রবিবার প্রকাশিত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেট । জেন জি-র কথা মাথায় রেখে নির্মলা সীতারমনের টানা নবম বারের বাজেটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক কনটেন্ট ক্রিয়েশনে নেওয়া প্রস্তাব ৷ সমাজ মাধ্যমের জন্য কনটেন্ট তৈরি করার পাঠ এবার স্কুল-কলেজে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, মুম্বইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিস-এর সহায়তায় দেশের 15 হাজার মাধ্যমিক স্কুল এবং 500টি কলেজে এভিজিসি অর্থাৎ, অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং ও কমিক্স ল্যাব ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরি করা হবে ৷ যার ফলে 2030 সালের মধ্যে প্রায় 20 লক্ষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে দাবি করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ কতটা কার্যকরী ? ইটিভি ভারতে উঠে এল বেশ কিছু টলি তারকাদের মতামত ৷

রুকমা রায়, অভিনেত্রী

নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আশা করব ভালো কনটেন্ট যাতে আসে। অনেকে রান্নাবান্না, ভ্রমণ, পড়াশুনা, ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খুব ভালো ভালো কনটেন্ট নিয়ে আসেন, যেগুলো বেশ উপকারী। আবার এমন অনেক কনটেন্ট দেখি যেগুলোর কোনও দরকারই নেই। যেগুলো কোনও সামাজিক বার্তা দেয় না, মানুষের কোনও উপকারে আসে না সেগুলো না আসাই ভালো। চাইব এমন কিছু কনটেন্ট যেন না আসে যেগুলো বাচ্চাদের উপর কু-প্রভাব ফেলে। মার্জিত, শিক্ষিত কনটেন্ট এলে সেটা সবার ভালোও লাগবে আবার তার থেকে কিছু শিক্ষাও পাওয়া যাবে। অপ্রয়োজনীয় কনটেন্টের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত বলে মনে হয় আমার।

অলোকানন্দা গুহ, অভিনেত্রী

জেনে ভালো লেগেছে যে সমাজ মাধ্যমের জন্য কনটেন্ট তৈরি করার পাঠ এবার স্কুল-কলেজে দেওয়ার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদের সিনেমা, সিরিয়ালের মতো কনটেন্ট ক্রিয়েশনেও সেই একই পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা লাগে। তবে, হ্যাঁ কনটেন্ট ক্রিয়েশন অত আর্টিস্ট, ক্রিউ মেম্বার নিয়ে হয় না। কিন্তু ছোট পরিসরে হলেও কাজটা ভালো হচ্ছে। অনেকেই ভালো কনটেন্ট বানাচ্ছেন। এতে গল্পও থাকছে। আর এখন সোশাল মিডিয়া হল আয়ের একটা বড় জায়গা। আয় এবং নাম সবই মিলছে তাতে। বেশিরভাগ মানু্ষই ভ্লগিং, কনটেন্ট ক্রিয়েশন এসবের দিকে ঝুঁকছেন আজ। এখানে নিজেদের ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে পারছেন ইচ্ছেমতো। বাধা নেই কোনও। আমরা কোনও চ্যানেলে নিজেদের টপিক নিয়ে যদি আলোচনা করি তা হলে অনেক 'ইফস অ্যান্ড বাটস' থাকে। অ্যাপ্রুভালের ব্যাপার থাকে। কনটেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে তা থাকে না। আমার মনে হয় সবার জেনে রাখা ভালো কনটেন্টে কোন বিষয়টা দেখানো যাবে আর কোনটা যাবে না। এর জন্য সতর্ক থাকতে হবে। বেসিক এডুকেশন, জ্ঞান থাকতে হবে। কাউকে মানসিক আঘাত দেওয়া যাবে না, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্র‍য় দেওয়া যাবে না।

মানসী সেনগুপ্ত, অভিনেত্রী

সত্যিই একটা উপার্জনের পথ হয়ে উঠেছে এই কনটেন্ট ক্রিয়েশন। আমি অভিনেত্রী। সেটা আমার পেশা। আমি তার থেকে উপার্জন করি। আবার অভিনয় পেশার পাশাপাশি আমি কনটেন্টও নিয়ে আসি সোশালে। আমার রোজনামচা, বিটিএস নিয়ে হাজির হই নানা সময়ে। বহু মানুষই আজ এভাবে উপার্জন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। রান্নাবান্না, পড়াশুনা, ভ্রমণ-সহ আরও নানা বিষয়ে এক একজন এক এক রকমের কনটেন্ট বানায়। সেটা অনেক ক্ষেত্রে খুব সহায়তা করে। আমিও মাঝে মাঝে ঘুরতে যাওয়ার আগে এরকম কিছু পেজ ফলো করে রাখি, যেগুলো ঘুরতে গেলে অনেক কাজে আসে। তবে, হ্যাঁ সব কনটেন্টই উপকারী বা আনন্দদায়ক বা চোখ ও মনের আরাম দেয় তা নয়। অনেক কনটেন্টই দেখার অযোগ্য।

এখন কনটেন্টের নামে যা তা সমস্ত বিষয় হচ্ছে, যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার যে এই উদ্যোগ নিয়েছে এটা খুবই ভালো। পড়াশুনা করে কেউ কনটেন্ট বানাতে আসলে আশা করা যায় আমরা ভালো কিছু কনটেন্ট পাবো। আজকাল টাকা কামানোর নেশায় মানুষ যা পারছে তাই করছে। কিন্তু সেটা দেখানোর যোগ্য কি না, ভাবছে না। সহজ কথায় সোশাল মিডিয়ায় বমি করাটা বন্ধ হওয়া দরকার। কেউ কেউ স্লিপিং পিল খেয়েও কনটেন্ট বানিয়ে ফেলছে- এগুলো যাতে আর না হয় সেদিকেও কেন্দ্রীয় সরকার যেন দৃষ্টি দেয়, এটা আমার অনুরোধ।

অনন্যা গুহ, অভিনেত্রী
খুব খুশি হওয়ার মতো একটা ঘটনা সব কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য। আমার মনে হয় কেউ এটাকে চাকরি বা ফুওটাইম জব হিসেবে ধরত না। এখন যখন স্কুল, কলেজে শেখানো হবে তখন কনটেন্ট ক্রিয়েশনটা একটা জায়গা পেলো বলে মনে হয় আমার। সব চাকরির জন্য যেমন একটা শিক্ষা লাগে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা শিক্ষক হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা লাগে তেমন কনটেন্ট ক্রিয়েশনের জন্যও এখন থেকে আগে সঠিক শিক্ষার দরকার হবে। এমন অনেক কনটেন্ট আসে যেগুলোতে নোংরামো দেখানো হয়। সেগুলো হয়ত কমবে এবার। অনেকে এই বিষয়টাকে ছোট করে দেখত আগে। এবার থেকে হয়তো সেটা আর হবে না। এখন হয়তো ফুল টাইম জব হিসেবে অনেকে নেবেন। আমার আগামী প্রজন্মকে বলতে চাই পড়াশুনাটা খুব জরুরি। কনটেন্ট ক্রিয়েশন কর‍তে গেলেও সবার আগে শিক্ষাটা দরকার। সেটা আগে ভালোভাবে করতে হবে তারপর সব।

