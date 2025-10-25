ফের পর্দায় রূপকথার গল্প, মায়াবী রাক্ষসী জটিলাকে রুখতে আসরে 'রূপমতী'

ফের পর্দায় রূপকথার গল্প, মায়াবী রাক্ষসী জটিলাকে রুখতে আসরে 'রূপমতী'
বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আরও একবার রূপকথার কাহিনি ৷ কবে থেকে কোথায় দেখবেন নতুন এই ধারাবাহিক ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 10:25 AM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: রাজা বিক্রমদেবের একমাত্র কন্যা রূপমতী। মা হারা মেয়েকে আগলে রাখে তার বাবা বিক্রমদেব। তবে, তাকে মায়ের স্নেহ দেয় তার খুড়ি মা পরমাশ্রী। কিন্তু কাকা প্রতাপ আর খুড়তুতো ভাই কুমার ততটা ভালোবাসে না তাকে। বিপদে রূপমতীর পাশে দাঁড়ানোর বদলে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় তারা। সিংহাসনে বসতে চায় রূপমতীর ভাই কুমার। ফের একবার রূপকথার গল্পে জমে উঠতে চলেছে দর্শকদের সন্ধ্যা ৷ 27 অক্টোবর থেকে রাত 8 টার স্লটে আসছে 'রূপমতী'। রূপনগরের রাজকন্যা রূপমতী এই গল্পের কেন্দ্রে।
গল্প জমে ওঠে সিংহাসনে বসার লড়াই নিয়ে ৷ অন্যদিকে নিজের রাজ্যকে মায়াবী রাক্ষসী জটিলার হাত থেকে বাঁচাতে রূপমতী ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই কাজে সে পাশে পায় দেবদত্তকে। এই দেবদত্তর সঙ্গেই গড়ে ওঠে তার সম্পর্কের সমীকরণ। আপাতত এই গল্পেই বাঁধা পড়েছে ধারাবাহিক 'রূপমতী'। রূপমতীর চরিত্রে জয়িতা সান্যাল, দেবদত্তর ভূমিকায় অয়ন ঘোষ, জটিলার ভূমিকায় জেসমিন রায়, রাজা বিক্রমদেবের চরিত্রে মনোজ ওঝা, পরমাশ্রীর চরিত্রে অদিতি চট্টোপাধ্যায়। আছেন রাজ, নিশান্তিকা দাস-সহ আরও অনেকে। এআই এবং গ্রাফিক্সের ব্যবহার রয়েছে এই ধারাবাহিকে।
মনোজ ওঝা বলেন, "এরকম চরিত্র আমি এনজয় করি। এর সংলাপ টেক্সট থেকে আসে। বানিয়ে বলাটা খুব একটা সহজ হয় না৷ অনেক এরকম চরিত্র করেছি। আমি এখানে বিক্রম দেব। রূপনগরের রাজা। আমারই মেয়ে রূপমতী। রূপমতীর সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু তাতে বাধ সাধে আমার ভাই প্রতাপ। সে চায় তার ছেলে সিংহাসনে বসুক। একদিকে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে জটিলা কুটিলার ষড়যন্ত্রে জেরবার হয়ে পড়েছে রূপনগর। ঘরের এবং বাইরের দু'দিকের লড়াই একসঙ্গে শুরু হয়ে গেছে। এভাবেই এগোবে গল্প।" মনোজের কথায়, "কাজের ধারায় অনেক বদল এসেছে। এটা হবেই। আমি এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছি। তাই হয়ত টিকে আছি। মেনে না নিলে থাকতে পারতাম না।"
অদিতি চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "আমাকে নেগেটিভ রোলে কেউ দেখতেই চায় না। এখানে আমি ভীষণ একটা পজিটিভ রোলে৷ আমি রূপমতীকে ছোট থেকে আগলাই। ওর মাকে মারা যাওয়ার সময় কথা দিই আমি রূপমতীর কোনও ক্ষতি হতে দেব না। এরকমই একজন ভালো খুড়ি মায়ের চরিত্রে আমি।"
ওদিকে জটিলার চরিত্র পেয়ে উচ্ছ্বসিত জেসমিন রায়। তিনি বলেন, "রূপমতীর সঙ্গেই আমার সবথেকে বেশি সিন থাকবে। লড়াইটা ওর সঙ্গেই হবে। এখন ওর বাবার সঙ্গে চলছে লড়াইয়ের সিন। অনেকগুলো ফাইট সিকোয়েন্স করে ফেলেছি। অনেকদিন পর ফ্যান্টাসির গল্পে আমাকে দেখা যাবে। এখন সবাই ফোনে এ আই নিয়ে কাজ দেখে। আমরা টেলিভিশনে সেটা করছি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। রূপমতী সুন্দরী রাজকন্যা। তাকে মারতে আমি মানে জটিলা কখনও শকুন, কখনও সাপ, কখনও চিল হয়ে চলে আসছি। জটিলা অস্ত্র হাতে লড়াই করে না। সে তার হাতের নখ দিয়ে সব কাজ করে। কখনও কারওকে ভস্ম করে দেয়, কখনও কারওকে চিল বা শকুন বানিয়ে উড়িয়ে দেয়।"
রূপমতী জয়িতা সান্যাল বলেন, "রূপমতী তার পরিবারকে ভালোবাসে এবং তার পরিবারের সকলেই ওকে ভালোবাসে। সে খুব শান্ত, বাধ্য। ফাইট সিন করতে হবে। আমাদের এখানে প্রতিদিন ফাইট সিনের জন্য ফাইট মাস্টার আসছেন, শেখাচ্ছেন। আমি তো অভ্যস্ত নই। শিখতে গিয়ে এক এক সময় সত্যি সত্যিই মেরে দিচ্ছি।"
এই ধারাবাহিকে রূপমতীর সইয়ের ভূমিকায় নিশান্তিকা দাস। তাঁর চরিত্রের নাম অরুন্ধতী ৷ সে যোদ্ধা হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অরুন্ধতী রূপনগরের রাজার বাড়ির কূল পুরোহিতের মেয়ে। নিশান্তিকা বলেন, "বাস্তবেও আমি আর জয়িতা ভালো বন্ধু। এখানেও তেমনই চরিত্র। মিলে গেছে সবটা।" রূপকথার সবরকমের মশলা আছে এই ধারাবাহিকে। সাজ পোশাক বেশ চটকদারি। জটিলার মাথার মুকুটটি নজর কাড়বে দর্শকের। 27 অক্টোবর থেকে প্রতিদিন রাত 8টায় সম্প্রচারিত হবে এই ধারাবাহিক।