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বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি কোন পথে ? কী বলছেন রূপা-টোটা-পাওলি থেকে প্রযোজক ফিরদৌসুল ?

নতুন করে ঢেলা সাজানো হচ্ছে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে ৷ কাজ আসছে বাইরে থেকেও ৷ ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যত নিয়ে কী বলছেন রূপা-টোটা-পাওলিরা? কীসের ওপর জোর প্রযোজক ফিরদৌসুলের ?

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রূপা-টোটা-পাওলি-ফিরদৌসুল কথা বললেন ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি নিয়ে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 1:44 PM IST

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কলকাতা, 27 জুন: বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন করে সাজাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজ্যের নতুন সরকার। প্রস্তাবিত হয়েছে 19 জনের কোর কমিটি। যুক্ত হতে পারে আরও নাম। এই ইন্ডাস্ট্রিকে ঢেলে সাজাতে, এর সুদিন ফেরাতে নানা সময়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করে থাকেন অভিনেতা-কলাকুশলীরা। ইটিভি ভারতের সামনে এবার মুখ খুললেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, পাওলি দাম, প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান।

রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ভীষণ ছোট একটা কমিটি প্রস্তাবিত হয়েছে মাত্র। প্রস্তাবিত কমিটির নাম বেরিয়েছে। এত নাম থাকবেও না হয়তো। এটা একটা ছোট্ট কোর কমিটি। এ ছাড়া আরও চল্লিশটি কমিটি গড়ে তোলা হবে শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের নিয়ে।আমাদের আটশো লোক লাগবে। এক একটা কমিটিকে মাথায় বসে চালনা করার জন্য তাবড় তাবড় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ লাগবে ৷ এই কোর কমিটির কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে বাকি চল্লিশটা কমিটি গড়ে উঠবে। এখানে এতগুলো রবীন্দ্রভবন আছে, এত অ্যাকাডেমি আছে যা আগের সরকার বানিয়ে রেখেছে, কিন্তু সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। এগুলো ঠিক করতে কোটি কোটি টাকা লাগবে। যে শিল্পকলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নাম সর্বাগ্রে থাকে তা ধরে রাখতে চল্লিশটি কমিটি হবে। যারা শিল্প-সংস্কৃতিকে ভালোবেসে সামাজিক মাধ্যমে নানা কথা লিখছেন তাঁদের সকলের মতামত আমরা নিচ্ছি।"

তিনি আরও বলেন, "সব কিছু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণায় জানানো হবে। কোনও কনফিউশনের জায়গা থাকবে না। আমি, রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী এবং হিরণ চট্টোপাধ্যায় চারজন বিধায়ক মিলে সবটা স্থির করবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।"

টোটা রায়চৌধুরী বলেন, "সব খোলনলচেগুলো বদলে ফেলতে হবে। যে সিস্টেমে গত বারো বছর ধরে কাজ হয়েছে সেটা আর সম্ভব না। এই সিস্টেমটাকে আরও ওপেন করতে হবে। কেউ বা কারা যদি মনে করে থাকে যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখবে তা হলে সে দিনটা আর নেই। যোগ্য সবার জন্য এই জায়গাটা ওপেন করা উচিত। সবাই কাজ করবে। সবাই মিলে ভালোভাবে সৃজনশীলতার সঙ্গে কাজ করবে। যেভাবে আগে আমরা কাজ করে এসেছি। আমি তো নতুন নই। আমার 30 বছর হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে। খুব খারাপ সময়েও বছরে অনেকগুলো ছবি করেছি। ইদানিং দেখছি ছবির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। 30-40- এর কোঠায় এসে ঠেকেছে, যা অনভিপ্রেত। "

টোটা আশাবাদী হয়ে বলেন, "এই ইন্ডাস্ট্রির ব্যান কালচারটাই এবার ব্যান হয়ে যাবে। কারণ সরকারের পাশাপাশি শিল্পীরা, কলাকুশলীরা যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এর বিরুদ্ধে, আমার মনে হয় না আবার কেউ এটা চালু করার সাহস পাবে।"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি এমন কথাও শোনা গিয়েছে যে শিল্পীদের মধ্যে একতার অভাব আছে। সেই প্রসঙ্গে টোটা বলেন, "একত্রিত হতে হবে সবাইকে। সমষ্টির ভালো চাইলে একত্রিত হতেই হবে। না হলে স্বার্থপর হতে হবে।"

পাওলি দাম অবশ্য শিল্পীদের একতার অভাবের প্রসঙ্গে বলেন, "যারা ইউনিটি রাখতে পেরেছিল তাদের ব্যান করেছিল নাকি যারা রাখতে পারেনি তাদেরকে ব্যান করেছিল? সেটা তো নয়। আর্টিস্টদের মধ্যে ইউনিটি আমার মনে হয় আছে। আমাদের আর্টিস্ট ফোরাম আছে। যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল কোনওটাই প্রশংসনীয় নয়, ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুখকর ছিল না। খুব সহজ একটা বিষয় বলি, ওই কালচারটা মেনটেন করলে আরও অনেক কাজ আসছে, আমার কলাকুশলী বন্ধুদের কোনও আক্ষেপ নেই তা হলে ওই কালচারই চলত। আর কীভাবে একে অপরকে ব্যান করা যায় ?"

পাওলি আরও বলেন, "শিল্পীরা খুব খোলামনের হয়। শিল্পীদের স্বাধীনতা থাকা ভীষণ প্রয়োজন। আবার স্বাধীনতার অপব্যবহার করলেও হবে না। যারা ইন্ডাস্ট্রির ভালোর জন্য ভাবে সেই সব মানুষগুলো এসে ইন্ডাস্ট্রির পাশে দাঁড়ালে খুব ভালো হয়। তবে, একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছি। কাজ যারা করতে যাচ্ছে তারা বুঝতে পারবে কী সুবিধা আর অসুবিধা হচ্ছে । চাইব ছবির জন্য যা যা দরকার তা যেন পাওয়া যায় গিল্ডগুলির কাছ থেকে। কেউ যদি অসুবিধায় পড়ে তাদের জন্য যেন সেফ গার্ড হিসেবে গিল্ড থাকে। আরও প্রোডাকশন হওয়া দরকার। বাইরে থেকে এসে লগ্নি হওয়া দরকার। এটুকুই চাইব শুধু।"

প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান বলেন, "বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে আরও বেড়ে উঠতে হবে। সমস্যার কথা বলে লাভ নেই। সমস্যা থেকে বেরনোর কথা বলতে হবে। সরকার আমাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আমরা যারা ট্রেডের লোক তাদেরকেই ট্রেডকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঠিক করতে হবে। বাইরে থেকে প্রযোজক, পরিচালক এলে একটা হেলদি কম্পিটিশন হবে, কাজের কোয়ালিটিও ভালো হবে। সিনেমা হলে দর্শক নেই, ইনভেস্টার নেই এই শূন্যতাটাও তা হলে আর থাকবে না।"

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