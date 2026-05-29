'আমাকে তো সুযোগটুকু দিল না'- শেষ যাত্রায় অনীককে লাল গোলাপ দিয়ে কোন আক্ষেপ রূপার ?

'আমাকে তো সুযোগটুকু দিল না'- শেষ যাত্রায় অনীককে লাল গোলাপ দিয়ে কোন আক্ষেপ রূপার ?
রূপা বলেন, "ও সারাজীবন সিপিএমের ভক্ত ছিল ৷ রজনীগন্ধাও দিয়েছি বটে, তবে ওর জন্য লাল গোলাপও এনেছিলাম ৷ ওর মনের শান্তির জন্য, আনন্দের জন্য ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 12:29 PM IST
কলকাতা, 29 মে: ঘড়ির কাঁটা ধরেই নন্দন থেকে পরিচালক অনীক দত্তের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় এনটিওয়ান স্টুডিয়োতে ৷ সেখানে বেলা 12.30টা পর্যন্ত শায়িত থাকবে ভূতের ভবিষ্যৎ-এর স্রষ্টার নশ্বর দেহ ৷ এদিন স্টুডিয়ো পাড়ায় পরিচালককে সাদা ফুলের মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হরনাথ চক্রবর্তী, জীতু কামাল, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষ, জিৎ, আবির, সুদেষ্ণা রায়, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, মনামী ঘোষ, চৈতালী দাশগুপ্ত, অনীকের স্ত্রী ও কন্যা, শতরূপ ঘোষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, চন্দন সেন, গৌতম ঘোষ থেকে একাধিক তারকা, সহকর্মীরা ৷
অভিনেত্রী-বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায় প্রিয় বন্ধুর অন্তিম যাত্রায় এসে চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না ৷ তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠেন, "যেদিন ওর সবকিছু ভালো পাওয়ার সময় এল... আর ক'টা দিন আমাকে একটু সময় দিল না ৷ আমি তো ওকে একটু বলারও সুযোগও পেলাম না, এবার মন খুলে সিনেমা বানাও..."
এদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে পুরনো দিনে ফিরে যান রূপা ৷ রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন হলেও, প্রয়াত অনীকের সঙ্গে যে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল, তা স্বীকার করেন রূপা ৷ যে কারণে প্রিয় মানুষের জন্য সাদা রজনীগন্ধার পাশাপাশি প্রয়াত অনীককে তিনি দিয়েছেন লাল গোলাপও ৷ রূপা বলেন, "আমার সঙ্গে ওদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল ৷ ভিন্ন মতাদর্শ নিয়েও আমাদের কোনও সমস্যা ছিল না ৷ ও সারাজীবন সিপিএমের ভক্ত ছিল ৷ তাই আমি ওকে আজ লাল গোলাপই দিয়েছি ৷ রজনীগন্ধাও দিয়েছি বটে, তবে ওর জন্য একটা লাল গোলাপও এনেছিলাম ৷ ওর মনের শান্তির জন্য, আনন্দের জন্য ৷ আমার মনে হয় অনীক দত্ত একটা পারফেক্ট উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পলিটিক্যাল অরাজকতার শিকার ৷"
এরপরেই গলা বুজে আসে রূপার ৷ তিনি বলতে থাকেন, "যেদিন ওর সবকিছু ভালো পাওয়ার সময় এল... আর কটা দিন কটা মাস আমাকে একটু সময় দিল না … প্রায় ওর সঙ্গে আমার কথা হত ৷ আগের সরকারের কোনও কিছু পছন্দ না হলে আমাকে ফোন করে বলত ৷ ওর যখন দ্বিতীয় সিনেমা রিলিজ করতে দিল না তখন মুম্বইতে সেটা মুক্তি পায় ৷ সেখানে গিয়ে সিনেমাটা দেখি ৷ জেতার পর আমি কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি ৷ আমি তো ওকে বলারও সুযোগ পেলাম না, এবার মন খুলে সিনেমা বানাও ৷ আমাকে তো সুযোগটুকু দিল না ৷ এই সুযোগটুকু কেন দিল না আমি জানি না… ৷"
এদিন প্রথমে পরিচালকের নশ্বর দেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় নন্দনে ৷ সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের পর সোজা এনটিওয়ান স্টুডিয়োতে নিয়ে আসা হয় 'অপরাজিত' পরিচালককের মরদেহ ৷ এখান থেকেই সোজা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে প্রয়াত অনীক দত্তের দেহ ৷