31 বছর পর রূপা-অঞ্জনের 'প্রত্যাবর্তন', ছবির মুক্তি কবে?

1995 সালে অঞ্জন দত্ত এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে অপর্ণা সেন পরিচালিত 'যুগান্ত' ছবিতে দেখা যায় দীপক এবং অনসূয়ার চরিত্রে।

কবে মুক্তি পাচ্ছে 'প্রত্যাবর্তন' ?
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 5:22 PM IST

কলকাতা, 10 এপ্রিল: হাজির হল 'প্রত্যাবর্তন' (Pratyabartan)-এফ টিজার। সমর্পণ সেনগুপ্তর পরিচালনায় আসছে এই নতুন ছবি। এই ছবির মাধ্যমেই অনেকদিন পর একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে অঞ্জন দত্ত এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে। 1995 সালে এই দুজনকে অপর্ণা সেন পরিচালিত 'যুগান্ত' ছবিতে দেখা যায় দীপক এবং অনসূয়ার চরিত্রে। দর্শকদের মুগ্ধ করে অঞ্জন দত্ত ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায় জুটি ৷ তারপর কেটে গিয়েছে 31টা বছর ৷ ফের একবার সেই জুটি ফিরতে চলেছে বড় পর্দায় ৷

অপর্ণা সেনের 'যুগান্ত' জুটিকে দুই যুগ পর ফিরিয়ে আনছেন নবাগত পরিচালক সমর্পণ সেনগুপ্ত। ছবির নাম 'প্রত্যাবর্তন'। নিপাট ফ্যামিলি ড্রামায় মোড়া এই ছবি। পরিচালকের এটিই প্রথম বড়পর্দার ছবি। এর আগে কাজের কথা হলেও তা এগোয়নি।

'শ্রী অভিজ্ঞান ড্রিমওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর প্রযোজনায় আসবে এই ছবি। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সমর্পণ সেনগুপ্তরই। প্রযোজক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণে গোপী ভগত, শিল্প নির্দেশনায় তন্ময় চক্রবর্তী,
সঙ্গীত পরিচালনায় বনি চক্রবর্তী, সহ-চিত্রনাট্যকার অনির্বাণ ঘোষাল ও অভিজিৎ চ্যাটার্জি। সংলাপ লিখেছেন সমর্পণ সেনগুপ্ত। পোশাক পরিকল্পনায় প্রীতি রক্ষিত।

অঞ্জন দত্ত এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিলাজিৎ মজুমদার, অপরাজিতা আঢ্য,খরাজ মুখার্জি, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব তপাদার, দেবরঞ্জন নাগ, অরুণাভ খাসনবিশ, দীপাঞ্জন ঘোষ (আরজে দীপ), রূপালী ভট্টাচার্য, ডা. কৌশিক ঘোষ, অলোক সান্যাল, সুপ্রভ টেগোর, রানা বসু ঠাকুর সহ আরও অনেকে।

গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হওয়া ডঃ দীপঙ্কর সান্যাল, তার স্ত্রী শালিনী ও তিন বছরের কন্যাকে নিয়ে মফস্বলের একটি মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসরির চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন প্র্যাকটিস করতে। উদ্দেশ্য-শুধু ভালো থাকা, বড় হওয়া এবং বাকি সব উন্নত শহুরে সন্তানদের মতো তাঁদের সন্তানকেও সব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বড় করে তোলা।

সময় বয়ে চলে ইঁদুর-দৌড়ের নিজস্ব ছন্দে। দিনে দিনে শহুরে বিলাসিতা, প্রতিপত্তির মোহ আর আরও উন্নতির নেশা গ্রাস করে সান্যাল দম্পতিকে, আর নিজেরাই ভুলতে বসেন নিজেদের। এভাবেই কেটে যায় বারোটা বছর, আর কখন যেন নিজেদের অজান্তেই তাঁদের সেই ছোট্ট সুখী পরিবারকে গ্রাস করে আজকের আধুনিক আত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু এই ইঁদুর-দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে তাঁদের টিনএজার মেয়ে দিশা-একাই। নিজের পরিচয় খোঁজা আর একাকিত্ব ভোলার উপায় হিসেবে সে বেছে নেয় আজকের সাইবার জগৎ, খুঁজে পায় সোশ্যাল মিডিয়ার অস্তিত্ব, বন্ধুত্বের। আর ঠিক তখনই ঘটে ঘোর বিপত্তি।
গোটা সমাজ এসে দাঁড়ায় কলকাতার এই বিখ্যাত সার্জেন ডঃ দীপঙ্কর সান্যাল ও তাঁর নামজাদা সোশ্যালাইট স্ত্রী শালিনী সান্যালের ঠিক বিপরীতে।

সমাজ তাদের দিতে চায় না আর কোনো সুযোগ। সমাজ চায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কিন্তু এবার নিজেদের করা সব গলদ চিনতে পারে, বুঝতে পারে দীপঙ্কর ও শালিনী। তারা পালাতে চায় না-সত্যের মুখোমুখি হতে তারা ফিরে যায় নিজেদের শিকড়ে। তারপর লড়াই শুরু হয়-প্রথমে নিজেদের ভুলের সঙ্গে, তারপর গোটা সমাজের সঙ্গে। কী এমন ঘটল যে এমরকম পরিস্থিতি তৈরি হল, তা জানতে ছবিটি দেখতে হবে যা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে পয়লা মে ৷

