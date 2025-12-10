ETV Bharat / entertainment

চুপিসারে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন অভিনেতা গৌরব, কেন ?

অভিনেতা বিয়ের প্রসঙ্গে জানান, "করব কেউ জানতেও পারবে না। বিয়েটা করার পর জানাব সবাইকে।"

গৌরব রায়চৌধুরী (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 3:38 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: 'পুবের ময়না'র পর বেশ কিছুদিনের ব্রেক নিয়ে ফিরলেন গৌরব রায়চৌধুরী (Gourab Roy Choudhary )। তবে, ধারাবাহিকে নয়। ফিরলেন ওটিটিতে গল্পের নায়ক হয়ে। আসছে 'রঙ্কিনী ভবন'। যেখানে গৌরবের চরিত্রের নাম আদিত্যনাথ। নতুন জার্নি নিয়ে উচ্ছ্বসিত অভিনেতা গৌরব।

থিয়েটারের মাধ্যমে অভিনয়ের যাত্রা শুরু। অভিনয় করতেন 'স্বপ্নসন্ধানী'তে। এরপর পর্দায় পদার্পণ। শুরুর পথটা সহজ ছিল না। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর ধৈর্য তাঁকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছে। 'অল্প প্রেমের গল্প' দিয়ে পর্দায় যাত্রা শুরু। এরপর একের পর এক ধারাবাহিকে অভিনয় করে চলেছেন তিনি। 'ভালোবাসা ডট কম', 'বিধির বিধান', 'কাছে আয় সই', 'তোমায় আমায় মিলে', 'শুভদৃষ্টি', 'ত্রিনয়নী', 'ওগো নিরুপমা', 'পিলু'।

অভিনয় করেন 'শেষ থেকে শুরু', 'অমর প্রেম' সিনেমাতেও। ওয়েব সিরিজের তালিকায় আছে 'সিক্স', 'রক্তবিলাপ'। আর এবার প্রথমবার কোনও ওয়েব সিরিজে মুখ্য পুরুষ চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। ফলে, ওটিটি কেরিয়ারে নতুন তকমা জুড়ল তাঁর। তাই উচ্ছ্বসিত অভিনেতা। বলেন, "সবকিছুতেই বদল আসছে। আর আমি বদলের প্রশংসা করি। বদল হলেই নতুন কিছু আসবে। দর্শকের পছন্দ, স্বাদ রুচি সবই বদলাচ্ছে, তার জন্য একজন অভিনেতাকেও প্রস্তুত থাকতে হবে, দর্শকের পছন্দ অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরার জন্য।"

ইটিভি ভারত তাঁর নতুন জার্নির কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "খুব ভালো একটা চরিত্র আদিত্যনাথ। নব্বই দশকের গল্প। ফ্যামিলি ড্রামা। মা, বাবা, দাদা এবং ভাইদের সঙ্গে এর দুর্দান্ত সম্পর্ক। আদিত্যনাথের একটা প্রেম হয়। গল্পের শুরুতেই তাদের বিয়ে দেখানো হচ্ছে। পরিবারের একজন মারা যাচ্ছে সেই সময়ে। এরপরে আস্তে আস্তে এগোবে গল্প। খুব ইন্টারেস্টিং একটা গল্প।"

'পুবের ময়না'র পর এতদিনের ব্রেক কেন? গৌরব উত্তরে বলেন, "টানা কাজ করে যাচ্ছিলাম। নিজেকে, পরিবারকে সময় দেওয়া হয়নি। একটু বিশ্রামেরও দরকার ছিল। তা ছাড়া নিজেকে আরও তৈরি করার জন্যও খানিকটা সময়ের দরকার ছিল। দর্শকই আমার জীবনে শেষ কথা। থিয়েটার ছেড়ে আসার পর তাঁদের জন্যই কোনওদিন বসে থাকতে হয়নি। তাই তাঁদের প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে। তাঁদের কাছে যদি আরও ভালোভাবে নিজেকে তুলে ধরা যায় তার বিকল্প নেই। তাই নিজেকে কীভাবে ভার্সেটাইল করা যায় তার একটা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম।"

গৌরব জানান, "আজকের অভিনয় নিয়েও চর্চা করছিলাম। দর্শকের ভাবনা, স্বাদ সবই বদলাচ্ছে। তাই তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করা দরকার। আমি প্রোমোশন বা পিআর (পাবলিক রিলেশন)-এ বিশ্বাসী নই, কাজে বিশ্বাসী। কাজে ফাঁকি দিলে তা সবার আগে চোখে পড়বে দর্শকের। তাঁরাই ভগবান। তাঁদের জন্যই আমার বাড়ির হাঁড়িতে ভাত চড়ে। তাঁরা আমাকে রিমোট হাতে না দেখলে আমি যাবো কোথায়? তাই নিজেকে আরেকটু সমৃদ্ধ করার জন্য কিছুদিন ব্রেক নিলাম।"

অভিনেতার কথায়, "নতুন কাজটা করে বেশ মজা পেলাম। বাকিটা দর্শক বলবেন। ডিরেক্টর শট দেওয়ার পর মনিটরে দেখতে বলেছে বারবার। আমি দেখিনি। আমি আসলে মনিটর দেখিই না কখনও। ডিরেক্টরের কথাই শেষ কথা। তাঁর কথাই মেনে চলি সবসময়। শুরুর দিন থেকে যে লড়াইটা করেছি সেটা আজও জারি রেখেছি। পা মাটিতেই রাখব চিরকাল। দর্শক, ভক্তরা সেলেব তকমা দিয়েছেন। সম্মান করি সেই তকমাকে। কিন্তু ব্যক্তিগতজীবনে তার প্রভাব পড়তে দিই না।"

ছোটপর্দার হার্টথ্রব গৌরব। তাঁর ফ্যান ফলোয়ারও কম নয় সোশালে। এহেন গৌরব কবে বিয়ে করছেন জানতে চাইলে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ে বলেন, "করব কেউ জানতেও পারবে না। বিয়েটা করার পর জানাব সবাইকে। তবে, আরও কয়েক বছর দেরি আছে। এটুকু বলতে পারি বিয়েটা কলকাতায় করব না। অন্য কোথাও। আমার পরিবার খুব ছোট। সবাইকে নিয়ে চলে যাব কোথাও। সেখানেই বিয়ে করব। বিয়েটা খুব পার্সোনাল একটা বিষয়। এটা সবাইকে জানিয়ে, খবরে ফলাও করে জানিয়ে করতে চাই না। সাধারণ বাঙালি বাড়ির ছেলে বাবন, পাড়ার শানু বা শচীন হয়েই বিয়েটা করতে যাব। সেলেব হয়ে নয়।"

সম্পাদকের পছন্দ

