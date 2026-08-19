'কমার্শিয়াল ছবি করতেই ভালোবাসি'- 'দশানন'-এ কাজ প্রসঙ্গে আর কী বললেন রোহণ ?

'কমার্শিয়াল ছবি করতেই ভালোবাসি'- 'দশানন'-এ কাজ প্রসঙ্গে আর কী বললেন রোহণ ?
নতুন চরিত্রে বড় পর্দায় ফিরছেন অভিনেতা রোহণ ভট্টাচার্য। এবার কোন ভূমিকায় তিনি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 5:01 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: ছোট ও বড় পর্দার অতি পরিচিত মুখ রোহণ ভট্টাচার্যর (Rohaan Bhattacharjee)। এবার সপ্তাশ্ব বসুর পরিচালনায় এক নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। অভিনেতা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমি ভীষণ এক্সাইটেড। আমি সবসময়ই কমার্শিয়াল ফিল্ম করতে চাই আর এটা একটা আউট অ্যান্ড আউট কমার্শিয়াল ফিল্ম হতে চলেছে। যেখানে অ্যাকশন, ভালো গান, ড্রামা সবই আছে। আশা রাখি সিনেমাটা ভালো হবে।"
রোহণ আরও বলেন, "প্রচুর ফাইট সিকোয়েন্স আছে ছবিটাতে, যেগুলোর জন্য আমি এখন থেকেই খাটাখাটনি শুরু করে দিয়েছি, তৈরি হচ্ছি পুরোদমে। একটা নতুন টিমের সঙ্গে কাজ করতে চলেছি, নতুন ধরনের একটা গল্পে। আগে কখনও বাংলায় এই ধরনের গল্প নিয়ে কাজ হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না। হলফ করে বলতে পারি একটা অন্য জঁরা পেতে চলেছে বাংলা ছবির দর্শক। শুটিং শুরু হলে প্রচুর খাটতে হবে এটা বুঝতে পারছি। আমিও রেডি আছি।"
স্পর্শ এন্টারটেইনমেন্ট প্রোডাকশন হাউসের প্রযোজনায় তৈরি হতে চলেছে এই ছবি। নির্মাতাদের দাবি, বাংলা সিনেমায় নতুন চমক নিয়ে আসতে চলেছে এই মাইথোলজিক্যাল ফিউশন অ্যাকশন থ্রিলার 'দশানন'। পরিচালক সপ্তাশ্ব বসুর এই ছবির মাধ্যমে এক নতুন তরুণ নায়ক হিসেবে যোগ দিয়েছেন রোহন। তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেত্রী পিয়ালি চট্টোপাধ্যায়কে। নতুন এই জুটিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে কৌতূহল।
রুদ্ধশ্বাস, অ্যাকশন, পৌরাণিক আবহ এবং শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক গভীর গল্প ৷ সব মিলিয়ে 'দশানন' দর্শকের জন্য নিয়ে আসতে চলেছে এক অন্যরকম সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতা। জানা গিয়েছে ছবিতে অ্যাকশন এবং থ্রিলের পাশাপাশি থাকবে পৌরাণিক অনুষঙ্গের বিশেষ ব্যবহার, যা গল্পকে আরও বড় মাত্রা দিতে পারে। ছবির ক্রিয়েটিভ প্রোডিউসার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন অপালা চৌধুরী। সঙ্গীতের দায়িত্বে রয়েছেন ঈশান মিত্র।
'দশানন' নিবেদন করছেন সরফরাজ আহমেদ, অভিষেক কুমার সিং এবং তন্ময় ঘোষ। পৌরাণিক আবহ, অ্যাকশন এবং সমকালীন গল্প বলার ভঙ্গির মিশেলে তৈরি হতে চলা এই ছবির হাত ধরে বাংলা সিনেমায় নতুন ধরনের এক বড় ক্যানভাসের বিনোদন আসতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।