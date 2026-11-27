'কাজ করার সময় ভাবিনি Cannes কিংবা IFFI-তে পৌঁছবে' ! 'Echoes of Valour' নিয়ে উচ্ছ্বসিত রোহন ভট্টাচার্য
Rohaan Bhattacharjee on Echoes of Valour movie: সিনেমায় এক তরুণ বাঙালি সেনা আধিকারিক অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকে কেন্দ্র করে তৈরি। অনির্বাণের চরিত্রে অভিনয় করছেন রোহন ভট্টাচার্য।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ রোহন ভট্টাচার্যের বলিউডে অভিষেক। পরিচালক ইন্দিরা ধরের প্রথম হিন্দি ছবি ‘Echoes of Valour’-এ 23 বছর বয়সি শহিদ বাঙালি সেনা আধিকারিক অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। ছবিতে তাঁর বাবা-মায়ের ভূমিকায় রয়েছেন নীরজ কবি ও দিব্যা দত্ত। Cannes Film Festival-এ প্রদর্শিত হওয়ার পর ছবিটি এবার জায়গা করে নিয়েছে IFFI 2026-এও।
বাংলা বিনোদন জগতে অভিনয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন রোহন ভট্টাচার্য। এবার তাঁর কেরিয়ারে নতুন অধ্যায়। প্রথমবার হিন্দি ছবিতে অভিনয়, আর সেই ছবির হাত ধরেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে পৌঁছনোর সুযোগ। পরিচালক ইন্দিরা ধরের প্রথম হিন্দি ছবি ‘Echoes of Valour’-এ অভিনয় করছেন রোহন। ছবিটি ইতিমধ্যেই Cannes Film Festival-এ প্রদর্শিত হয়েছে। এবার IFFI 2026-এ ছবিটি নিয়ে উপস্থিত হতে চলেছেন অভিনেতা। আগামী বছর ছবিটির মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।
‘Echoes of Valour’ এক তরুণ বাঙালি সেনা আধিকারিক অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকে কেন্দ্র করে তৈরি। মাত্র ২৩ বছর বয়সে দেশের জন্য শহিদ হন অনির্বাণ। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির টপার হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন দক্ষ পোলো খেলোয়াড় এবং অসাধারণ ক্রীড়াবিদ। তাঁর জীবনের স্বপ্ন, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরের যাত্রা, কর্মজীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা এবং সেই বাধা অতিক্রম করার লড়াই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে অনির্বাণের পরিবার, তাঁদের আবেগ, ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের গল্পও।
ছবিতে অনির্বাণের চরিত্রে অভিনয় করছেন রোহন ভট্টাচার্য। তাঁর বাবা-মায়ের ভূমিকায় রয়েছেন নীরজ কবি ও দিব্যা দত্ত। দুই অভিজ্ঞ অভিনেতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগকে বড় প্রাপ্তি বলেই মনে করছেন রোহন। অভিনেতার কথায়, "দিব্যা দত্ত এবং নীরজ কবির মতো অভিনেতা আমার বাবা-মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন, এটা আমার কাছে সত্যিই অনেক বড় প্রাপ্তি। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি যে অনির্বাণের মতো একটি চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি। ছোটবেলা থেকেই ওঁদের ছবি দেখে বড় হয়েছি, ওঁদের অভিনয় আমার খুব পছন্দের।"
নীরজ কবির কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার কথাও ভাগ করে নিয়েছেন রোহন। তিনি বলেন, "বিশেষ করে নীরজ কবি নিজে একজন অভিনয় শিক্ষক, যেখানে বহু বড় অভিনেতা অভিনয় শিখতে আসেন। উনি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চরিত্রটির জন্য আমি নিজেকে কীভাবে তৈরি করেছি। পুরো কাজের সময় কখনও মনে হয়নি যে আমি বাংলা থেকে এসে বলিউডের একটি ছবিতে কাজ করছি। প্রত্যেক মুহূর্তে একটা আন্তরিক সহযোগিতার পরিবেশ পেয়েছি।"
কাশ্মীরের পহেলগাম ও মুম্বইয়ে হয়েছে ছবির শুটিং। পহেলগামে প্রায় এক মাস শুটিং করার অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে মনে রেখেছেন অভিনেতা। পরিচালক ইন্দিরা ধরের কাজের প্রশংসা করে রোহন বলেন, "ইন্দিরা দি অসাধারণ একজন পরিচালক। উনি যেভাবে পুরো ছবিটা এক্সিকিউট করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কাশ্মীরের পহেলগামে আমরা প্রায় এক মাস ধরে শুটিং করেছি, মুম্বইয়েও শুটিং হয়েছে। সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতাটা অসাধারণ। ছবির কাজ করার সময় একবারও ভাবিনি যে এই ছবি Cannes Film Festival-এ যাবে কিংবা IFFI 2026-এর মতো মঞ্চে পৌঁছবে। তাই আজকের এই মুহূর্তটা আমার কাছে আরও বেশি বিশেষ।"
পরিচালক ইন্দিরা ধরের বাংলা ছবি ‘পুতুল’ অস্কারে সেরা মৌলিক গানের বিভাগে মনোনীত হয়েছিল। সেই সাফল্যের পর তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি ‘Echoes of Valour’ ঘিরেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই ছবির হাত ধরেই প্রথমবার হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করছেন রোহন। পাশাপাশি IFFI 2026-এ অংশ নেওয়ার সুযোগ তাঁর কেরিয়ারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
একজন বাঙালি অভিনেতা হিসেবে এই ছবির মাধ্যমে বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ নিয়েও গর্বিত রোহন। তাঁর কথায়, "আমি ভীষণ উত্তেজিত। কারণ এই ছবির মাধ্যমে আমি বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করছি। আমি একজন বাঙালি অভিনেতা, আর নিজের প্রথম হিন্দি ছবি নিয়ে IFFI 2026-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে যাচ্ছি। এটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আশা করি দর্শক অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, তাঁর লড়াই এবং দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের গল্পের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারবেন।"
এক তরুণ সেনা আধিকারিকের জীবন, তাঁর দেশপ্রেম, আত্মবলিদান এবং পরিবারের আবেগঘন কাহিনি নিয়ে তৈরি ‘Echoes of Valour’ আগামী বছর মুক্তি পেতে চলেছে। আর এই ছবির হাত ধরেই বলিউডে অভিষেকের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে নিজের অভিনয় তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন বাংলার অভিনেতা রোহন ভট্টাচার্য।