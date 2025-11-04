ঋত্বিক ঘটক @100, পরিচালনার পাশাপাশি 'স্পর্ধা' দেখিয়েছেন অভিনেতা হিসাবেও

ঋত্বিক ঘটক @100, পরিচালনার পাশাপাশি 'স্পর্ধা' দেখিয়েছেন অভিনেতা হিসাবেও
পরিচালকের জন্মশতবার্ষিকীতে রইল কিছু অজানা কথা (Ritwik Ghatak Unknown Facts) ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 12:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 নভেম্বর: সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা, মৃণাল সেনের মতো কাল্ট পরিচালকদের তালিকায় অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না সেখানে ঋত্বিক ঘটকের (Ritwik Ghatak) নাম থাকে ৷ 1925 সালের 4 নভেম্বর বাংলাদেশের ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন স্বনামধন্য পরিচালক ৷ 1943 সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং 1947 সালের দেশভাগের সহিংসতায় গভীরভাবে প্রভাবিত ঋত্বিক যুবক বয়সে আসেন কলকাতায় ।
তাঁর দাদা মণীশ ঘটক ছিলেন স্বনামধন্য লেখক, সমাজকর্মী ও ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য৷ দাদার মতো ঋত্বিকও ছিলেন সেই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ৷ যেখান থেকে নাটকের প্রতি গভীর প্রেমের জন্ম ৷ পরিচালকের জন্মশতবার্ষিকীতে রইল কিছু অজানা কথা (Ritwik Ghatak Unknown Facts) ৷
1) পরিচালনায় আসার আগে ঋত্বিক ঘটক ছিলেন একজন অভিনেতা ৷ 1950 সালে, ঘটক মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত তথাপি সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসাবে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। 1951 সালে তিনি নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'এ অভিনয় করেন ৷
2) 1955 সালে ঘটক বোম্বাইয়ের ফিল্মিস্তান-এ স্ক্রিপ্ট-রাইটার হিসেবে যোগ দেন। এক বছর পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ৷ একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে কেরিয়ার গড়তে তিনি লড়াই শুরু করেন । পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা ছিল 'বেদেনী' সিনেমা ৷ মূলত, সিনেমার প্রথমে পরিচালক ছিলেন নির্মল দে ৷ বেশ কিছুদিন শুটিংয়ের পর অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় ঘটকের কাছে সিনেমা হস্তান্তর করা হয়। ঘটক ছবির নতুন চিত্রনাট্য লিখে শুটিংও শুরু করেন। কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি সেই প্রোজেক্ট থেকে বেরিয়ে আসেন ৷
3) 1952-53 সালে ঘটক তাঁর প্রথম সিনেমার শুট করেন ৷ যার নাম ছিল 'নাগরিক' ৷ কিন্তু সেই সিনেমা দর্শক দরবারে সেই সময় মুক্তি পায়নি ৷ এর প্রায় 6 বছর পর ঘটকের দ্বিতীয় সিনেমা প্রথমবার আসে প্রকাশ্যে ৷ মুক্তি পায় 'অযান্ত্রিক' (1958) ৷
4) তিনি হিন্দি সিনেমা 'মুসাফির' এবং 'মধুমতি' (1958)-র জন্যও চিত্রনাট্য লিখেছেন ৷ পাশাপাশি পরিচালনা করেছেন 'ইয়ে কিয়ুঁ' ( Yeh Kyun?, 1970) এবং 'রেন্ডেজভাস' (Rendezvous, 1965)। মূলত, 'রেন্ডেজভাস' সিনেমার পরিচালনায় পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন ঘটক ৷ সিনেমাটি ছিল এফটিআইআই ছাত্রদের ৷ আরএন শুক্লা ঋত্বিক ঘটকের ছত্রছায়ায় এই সিনেমা পরিচালনা করেন ৷
5) বেশ কিছু সিনেমা-তথ্যচিত্রে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক ঘটক ৷ তালিকায় রয়েছে, 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' (1974), 'সুবর্ণরেখা' (1965), 'দুর্বার গতি পদ্মা', 'আমার লেনিন', এবং 'তিতাস একতি নদীর নাম' (1973) ৷ এছাড়াও তিনি 'অচলায়তন' (1943) এবং 'কালো সায়র' (1947-48) এর মতো অন্যান্য সিনেমাতেও অভিনয় দক্ষতার ছাপ রাখেন পরিচালক ৷
6) ঋটকের একাধির অসম্পূর্ণ সিনেমা ও ডকুমেন্টারি তৈরির কাজ রয়ে গিয়েছে ৷ যার বেশ কিছু কখনও মুক্তি পায়নি ৷ তালিকায় রয়েছে 'বেদিনী' (1951), 'কত অজানারে' (1959), 'বাংলার বঙ্গ দর্শন' (1964-65), 'রঙের গোলাম' (1968), 'ইন্দিরা গান্ধি' (1972) ও 'রামকিঙ্কর' (1975) ৷
7) পরিচালক-অভিনেতা ঋত্বিক কুমার লিখেছেন বেশ কিছু বই ৷ যার মধ্যে রয়েছে 'সিনেমা অ্যান্ড আই', 'ফাইভ প্লেস', 'ঋত্বিক ঘটক-স্টোরিজ', 'নাগরিক: দ্য স্ক্রিনপ্লেস' ইত্যাদি ৷
8) পেয়েছেন দু'বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-
1974: 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র জন্য বেস্ট ন্যারেটিভের জন্য সিলভার লোটাস পুরস্কার পেয়েছেন ও 1965 সালে পেয়েছেন অ্যাওয়ার্ড অফ দ্য নেশন ৷
9) ঋত্বিক ঘটক 1966 সালে পুণেতে এফটিআইআই-তে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন ৷ অতিথি লেকচারার হিসাবে বিভিন্ন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ যেখানে তিনি মণি কৌল, কুমার শাহানি এবং অদুর গোপালকৃষ্ণাণের মতো উল্লেখযোগ্য পরিচালকদের শিক্ষিত ও নির্দেশিত করেছিলেন।
10 ) ঘটকের কাজ সামাজিক বাস্তবতা, দুর্দান্ত শৈলী, দেশভাগের যন্ত্রণা ইত্যাদি বিষয় কুমার শাহানি এবং মণি কৌলের মতো স্বাধীন পরিচালক প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঘটককে একজন "filmmaker's filmmaker" হিসাবে স্মরণ করা হয় ৷ তামিল পরিচালক কে. বালাচান্দর-সহ আর্ট সিনেমার পরিচালক এবং মূলধারার পরিচালক উভয়কেই প্রভাবিত করেছে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা।