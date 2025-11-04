KIFF 2025: জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক স্মরণে প্রদর্শনী চলচ্চিত্র উৎসবে, আয়োজন নিয়ে সরব সংগ্রাহক

KIFF 2025: জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক স্মরণে প্রদর্শনী চলচ্চিত্র উৎসবে, আয়োজন নিয়ে সরব সংগ্রাহক
31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত, অভিনীত এবং চিত্রনাট্য সম্বলিত একাধিক ছবি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 10:26 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: আজকের দিনে জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল বাংলা তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটকের (Ritwik Ghatak)। 'অযান্ত্রিক'-এর স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানো হবে 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (kiff 2025)। দেখানো হবে তাঁর পরিচালিত, অভিনীত এবং চিত্রনাট্য সম্বলিত একাধিক ছবি। তবে, শুধু তাই নয়, তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে 'দ্য সাবলটার্ন ভয়েজ' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে নন্দন ফয়েরে। সেই প্রদর্শনীর পুরোপুরি দায়িত্ব এবার সংগ্রাহক দল 'কলকাতা কথকতা'র হাতে।
ঋত্বিক ঘটকের নানান কীর্তির সংগ্রহ নিয়ে হাজির হবেন 'কলকাতা কথকতা' দলের ছয় সংগ্রাহক উজ্জ্বল সর্দার, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনী দত্ত রায়, জয়ন্ত কুমার ঘোষ, অরিন্দম রাউত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। দলের তরফে উজ্জ্বল সর্দার বলেন, "ঋত্বিক ঘটক স্মারক সংগ্রহ করাটা খুব চ্যালেঞ্জের বিষয়। সত্যজিৎ রায় স্মারক সংগ্রহ করা তুলনায় অনেক সহজ। ঋত্বিক ঘটকের অনেক জিনিসপত্র সামনেই আসেনি কখনও।"
কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 4, 2025
আসন্ন ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এই মহান শিল্পীকে সম্মান জানিয়ে তাঁর কালজয়ী সিনেমাগুলি প্রদর্শিত হবে। শুধু তাই নয়, তাঁর ওপর আলাদা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
উজ্জ্বলের কথায়, "তার মধ্যেই যেটুকু পাওয়া গেছে সেগুলোই চমক। সেগুলো দেখলে মানুষ চমকে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁর হাতের লেখা, বিভিন্ন সিনেমার বুকলেট, তাঁর পরিচালিত, অভিনীত এবং তাঁর লেখা চিত্রনাট্য সম্বলিত সিনেমার বুকলেট, টিকিট থাকবে প্রদর্শনীতে। তাঁর নিজের নানা সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা এবং তাঁকে নিয়ে লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন সবই আছে সংগ্রহে। আশা রাখি ভালো লাগবে সকলের।"
তিনি আরও জানান, "এই প্রদর্শনীর মূল আয়োজক রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। তারাই আমাদের কাছে আমাদের সংগ্রহ দেখতে চায় ৷ আমরা দেখাই। তারপরেই দায়িত্ব পাই প্রদর্শনী সাজিয়ে তোলার। আমাদের 'কলকাতা কথকতা' সরকার নিবন্ধকৃত একটি দল।"
উল্লেখ্য, ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে তিন দফা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে।
11 নভেম্বর বিকেল 4টেয় শিশির মঞ্চে 'ঋত্বিক ঘটক সেন্টেনারি অ্যান্ড বিয়ন্ড'
12 নভেম্বর বিকেল 4 টেয় শিশির মঞ্চে 'ঋত্বিক ঘটক মেমোরিয়াল কনভার্সেশন'
13 নভেম্বর দুপুর 1:30 মিনিটে রবীন্দ্র সদনে 'সেন্টেনারি ট্রিবিউট টু ঋত্বিক ঘটক'
ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, যাঁকে ঘিরে কলকাতার বুকে পরম যত্নে সেজে উঠছে প্রদর্শনী তাঁরই বাংলাদেশের রাজশাহীর পৈতৃক বাড়িটি আজও ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে। তার কোনও সংস্কারসাধন নেই। গত বছর ভগ্নপ্রায় বাড়িটিতে ভাঙচুর চালায় একদল দুষ্কৃতী। বাঙালির পরম গর্বের মানুষটির শৈশব, যৌবনের শেষ চিহ্ন আজ চিরতরে বিলীনের পথে।