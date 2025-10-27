ভারতীয় অভিনেতারা টাইপ কাস্ট হয়ে যায়, কেন বললেন 'রান্নাবাটি'র বিপন্ন বাবা ঋত্বিক

ভারতীয় অভিনেতারা টাইপ কাস্ট হয়ে যায়, কেন বললেন 'রান্নাবাটি'র বিপন্ন বাবা ঋত্বিক
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2025 at 2:46 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: প্রতীম ডি গুপ্তার 'রান্নাবাটি' ছবিতে ঋত্বিক একা হাতে মেয়েকে মানুষ করছেন । এই ছবিতে ঋত্বিককে পাওয়া যাবে শান্তনু দাশগুপ্ত নামে একটি চরিত্রে । পেশাদার জীবনে সে বেজায় ব্যস্ত । বাড়িতে এতকাল সেভাবে সময়ই দিতে পারেনি সে । মেয়ের সঙ্গে মায়ের তাই বন্ধুত্ব বেশি । স্ত্রী গত হওয়ার পরে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুটা গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লাগে শান্তনু থুড়ি ঋত্বিক চক্রবর্তী । অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয় রান্নাবান্না ।
বউয়ের রান্নার রেসিপি খুঁজে পায় সে ৷ কিন্তু তাতে কী ? রান্নাই তো জানে না সে । তা হলে কীভাবে হবে রান্নাবান্না ? বেশ বিপদেই পড়ে শান্তনু । এই সময়ে সে পাশে পায় রীতা রে থুড়ি সোহিনী সরকারকে । তার কুকিং ক্লাসের ছাত্র হয় শান্তনু । রীতা হয়ে ওঠে শান্তনুর রান্নার কোচ । শুধুই কী শেখা আর শেখানোতে থেমে থাকবে তাদের আলাপ পরিচয় ? নাকি তা অন্য কোনও নাম পাবে ? জানা যাবে 7 নভেম্বর ছবিটা মুক্তি পেলে ।
ইটিভি ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলেন, "ছবিটা মূলত বাবা আর মেয়ের । যে বাবা তার টিন-এজ মেয়ের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছে না । সে সময়ের অভাবে পরিবারকে অতটা সময়ও দেয়নি কখনও ৷ স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মেয়েকে সময় দিতে হচ্ছে তাকে। কিন্তু ঠিকঠাক পথে এগোচ্ছে না কোনওকিছু । এই অবস্থায় তার মাথায় আসে রান্নার মাধ্যমে যদি মেয়ের সঙ্গে একটা ব্রিজ তৈরি হয় ৷ মেয়েটা মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে অনেকটা সময় কাটাত । এখানে আমি আবার রান্না জানি না । রান্নাঘর বিমুখ একজন মানুষ । তা হলে উপায় ? সোহিনী মানে রান্নার কোচ রীতা রে'র কাছে সে যায়, তারপর গল্প এগিয়ে চলে ।"
ঋত্বিক বলেন, "আমি নিজে রান্না পারি । অনেক করেছি জীবনে । আমাদের এই ছবিতে বলা হয়েছে রান্না নাকি স্ট্রেস কমায়, আমার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা না । আমার রান্না করতে ভালো লাগে না ৷ তবে আমি পারি । একসময় ভালো লাগত । কিন্তু করোনার সময়ে এত রান্না করেছি, তাই এখন আর ইচ্ছা করে না ।"
পরিচালকের সঙ্গে এটা ঋত্বিকের ছয় নম্বর ছবি । তিনি জানান, "পরবর্তী যেটা আসছে সেটাও প্রতীমেরই পরিচালনায় একটা ওয়েব সিরিজ । ওখানে সোহিনীও আছে । সুতরাং আমার সঙ্গে সাতবার কাজ হতে চলেছে প্রতীমের । একজন পরিচালকের সঙ্গে যখন একজন অভিনেতা সাতবার কাজ করে তখন ধরেই নেওয়া যায় তাদের একের অপরের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা আছে । এখনও কিছু পাওয়ার আছে একের অপরের কাছ থেকে ।
এ প্রসঙ্গে ঋত্বিক আরও বলেন, "একটা কথা খুব সত্যি, আমরা ভারতীয় অভিনেতারা ভীষণ টাইপ কাস্ট হয়ে যাই । টাইপ কাস্ট করার পিছনে মার্কেটের ডিমান্ড কাজ করে । প্রতীমের ক্ষেত্রে যে মজা সেটা হল ও টাইপ কাস্টের বাইরে গিয়ে কাজ করে । অভিনেতাকে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে । চেনা জানা চরিত্রের বাইরে কাজ করলে নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পারে একজন অভিনেতা ৷ প্রতীম আমাকে বারবার নানা ধরনের চরিত্রের সামনে এনে দাঁড় করায় । এই ছবিতেও তেমনটাই ঘটল । এরকম একজন বিপন্ন বাবার চরিত্র করাটা আমার খুব চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল । যদি হোমওয়ার্কের কথা বলো তা হলে এই বাবাটাকে বোঝাই ছিল আমার হোম ওয়ার্ক ৷ রান্নাটা নয় । কেন না চরিত্রগতভাবে আমি তো রান্নাই পারি না । আমি এমনিতে পারফরম্যান্স প্ল্যান করি না । প্ল্যানটা করি চরিত্রটাকে বোঝার ।"
প্রসঙ্গত, নানা সময়ে সামাজিক মাধ্যমে ঋত্বিককে নানা বিষয়ে নিজের মতামত রাখতে দেখা যায় । তার ফলে তিনি অনেক সময়েই সমালোচনার মুখেও পড়েন । আবার অনেকে তাঁর সঙ্গে একমতও হয় । এই প্রসঙ্গ তুললে ঋত্বিক বলেন, "আমি বেসিকালি মজার ভঙ্গিমায় রি-অ্যাকশন দিই কোনওকিছু নিয়ে । খুব যে সিরিয়াস হয়ে বলি তাও না । এটা এক প্রকার কমিউনিকেশনও বটে । মজা বা কৌতুক বলা যায় । এটাও তো পারফরম্যান্স । এটাও কিন্তু আমার সাবজেক্টের মধ্যেই আছে ।"