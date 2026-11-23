এক মঞ্চে কর্তা-গিন্নি, খুদেদের চমকে দিতে 'ছানাগিরি'তে হাজির ঋত্বিক !
chhanagiri show: 'ছানাগিরি'র মাসিক ফিনালেতে হাজির অভিনেতা তথা শো-এর সঞ্চালক অপরাজিতা ঘোষের রিয়েল লাইফ পার্টনার ঋত্বিক চক্রবর্তী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 10:06 AM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: ছোটদের আনন্দ, খেলা আর শেখার মঞ্চে এবার বাড়তি চমক। শিশুদের জনপ্রিয় শো ‘ছানাগিরি’র নভেম্বর মাসের মাসিক ফিনালেতে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী। তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের খুদে প্রতিযোগী এবং তাঁদের মায়ের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় হতে চলেছে। শুধু উপস্থিতি নয়, ছোটদের মন জয় করতে ম্যাজিক দেখিয়েও মাতিয়ে দেবেন অভিনেতা। আগামী 1 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 6টায় বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত হবে এই বিশেষ পর্ব।
অপরাজিতা ঘোষের সঞ্চালনায় দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ‘ছানাগিরি’। 5 থেকে 12 বছর বয়সি শিশুদের জন্য তৈরি এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার মঞ্চ নয়, বরং খেলার ছলে শেখা, নতুন কিছু আবিষ্কার করা এবং নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর এক বিশেষ জায়গা। অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা, ‘খেলব, শিখব, জিতব’-এই মন্ত্রকে সামনে রেখেই নানা মজার খেলা ও আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জের আয়োজন করা হয়।
নভেম্বর মাসের মাসিক ফিনালেতে ঋত্বিক চক্রবর্তীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানে যোগ করবে বাড়তি মাত্রা। শুটিংয়ে প্রিয় অভিনেতাকে সামনে থেকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে খুদে প্রতিযোগীরা। তাঁদের মায়েরাও অভিনেতাকে কাছে পেয়ে আনন্দিত। ছোটদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পাশাপাশি কয়েকটি ম্যাজিক ট্রিক দেখিয়ে সবাইকে চমকে দেন ঋত্বিক। তাঁর সঙ্গে খুনসুটি, মজার কথাবার্তা এবং জাদুর কৌশলে জমে ওঠে অনুষ্ঠানের পরিবেশ। এই পর্বের আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ ঋত্বিক ও অপরাজিতার একসঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় ফেরা। বাস্তব জীবনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। বেশ অনেকদিন পর ছোটপর্দার কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যাবে ঋত্বিককে।
বাড়িতে কাজ নিয়ে আলোচনা, পেশাগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া হলেও ক্যামেরার সামনে একসঙ্গে কাজ করার অনুভূতি ছিল আলাদা। সেই অভিজ্ঞতায় যেমন ছিল উত্তেজনা, তেমনই ছিল কিছুটা নার্ভাসনেস। তাঁদের এই ব্যক্তিগত রসায়নও অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী চ্যানেল। বিনোদনের পাশাপাশি শিশুদের শেখা, আনন্দ এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ‘ছানাগিরি’। খুদেদের সঙ্গে তারকাদের আলাপচারিতা অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছে। এবার সেই মঞ্চেই জাদুর ছোঁয়া নিয়ে হাজির ঋত্বিক চক্রবর্তী।